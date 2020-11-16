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للمرة الثانية اليوم.. "ترامب" يعلن: ربحت الانتخابات

قال: إعادة الفرز الوهمي الجارية في جورجيا لا تعني شيئاً

نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الاثنين، تغريدة قال فيها إنه ربح الانتخابات الرئاسية التي جرت يوم 3 نوفمبر الماضي.

وتعد المرة الثانية منذ صباح الاثنين التي يعلن فيها الرئيس الأمريكي فوزه في الانتخابات، علماً بأن موقع "تويتر" وضع تنبيهاً تحت التغريدة تشير إلى أن ما نشره ترامب "مخالف لما تقوله المصادر الرسمية".

أضاف "ترامب" أن "إعادة الفرز الوهمي الجارية في جورجيا لا تعني شيئاً؛ لأنهم لا يسمحون بالنظر إلى التوقيعات والتحقق منها".

الرئيسية/ أخبار العالم

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للمرة الثانية اليوم.. "ترامب" يعلن: ربحت الانتخابات
سبق

نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الاثنين، تغريدة قال فيها إنه ربح الانتخابات الرئاسية التي جرت يوم 3 نوفمبر الماضي.

وتعد المرة الثانية منذ صباح الاثنين التي يعلن فيها الرئيس الأمريكي فوزه في الانتخابات، علماً بأن موقع "تويتر" وضع تنبيهاً تحت التغريدة تشير إلى أن ما نشره ترامب "مخالف لما تقوله المصادر الرسمية".

أضاف "ترامب" أن "إعادة الفرز الوهمي الجارية في جورجيا لا تعني شيئاً؛ لأنهم لا يسمحون بالنظر إلى التوقيعات والتحقق منها".

16 نوفمبر 2020 - 1 ربيع الآخر 1442
05:56 PM

للمرة الثانية اليوم.. "ترامب" يعلن: ربحت الانتخابات

قال: إعادة الفرز الوهمي الجارية في جورجيا لا تعني شيئاً

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
7
6,722

نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الاثنين، تغريدة قال فيها إنه ربح الانتخابات الرئاسية التي جرت يوم 3 نوفمبر الماضي.

وتعد المرة الثانية منذ صباح الاثنين التي يعلن فيها الرئيس الأمريكي فوزه في الانتخابات، علماً بأن موقع "تويتر" وضع تنبيهاً تحت التغريدة تشير إلى أن ما نشره ترامب "مخالف لما تقوله المصادر الرسمية".

أضاف "ترامب" أن "إعادة الفرز الوهمي الجارية في جورجيا لا تعني شيئاً؛ لأنهم لا يسمحون بالنظر إلى التوقيعات والتحقق منها".

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