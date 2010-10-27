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جازان.. سحب رعدية ممطرة ورياح نشطة تستمر حتى 8 مساء

"الأرصاد": تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية وتشمل 5 محافظات

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من هطول أمطار رعدية على منطقة جازان، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطًا في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية، على محافظات الداير بني مالك، والريث، والعيدابي، وفيفا، وهروب.

وبيّنت الهيئة أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ8 مساءً.

حالة الطقس الأرصاد جازان

الرئيسية/ المملكة / محليات

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جازان.. سحب رعدية ممطرة ورياح نشطة تستمر حتى 8 مساء
سبق

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من هطول أمطار رعدية على منطقة جازان، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطًا في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية، على محافظات الداير بني مالك، والريث، والعيدابي، وفيفا، وهروب.

وبيّنت الهيئة أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ8 مساءً.

27 أكتوبر 2020 - 10 ربيع الأول 1442
11:57 AM

جازان.. سحب رعدية ممطرة ورياح نشطة تستمر حتى 8 مساء

"الأرصاد": تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية وتشمل 5 محافظات

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جازان
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نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من هطول أمطار رعدية على منطقة جازان، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطًا في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية، على محافظات الداير بني مالك، والريث، والعيدابي، وفيفا، وهروب.

وبيّنت الهيئة أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ8 مساءً.

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