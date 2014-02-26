صحيفة فرنسية: موسم سيئ لـ"الهلال" الذي بات بلا أنياب

وصفت صحيفة فرنسية الموسم الحالي للهلال بأنه موسم مخيب للآمال، وخاصةً بعد الهزيمة الأخيرة للفريق أمام النصر بهدف دون رد، في منافسات بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقالت صحيفة marseillenews أن النادي السعودي المتوج بثلاثة ألقاب كبرى منذ نوفمبر 2019، تحول إلى فريق بلا أنياب بعد الهزيمة الأخيرة وهذا موقف ينذر بالقلق لجماهيره التي تفتخر دوماً بأنهم لا يشبعون من البطولات.



وتابعت الصحيفة حديثها بأن نتائج الفريق الأخيرة بالغة السوء، حيث لم يحقق الفريق سوى ثلاثة انتصارات فقط من آخر 11 مباراة في الدوري السعودي للمحترفين وهو الأمر الذي وسّع الفجوة إلى خمس نقاط مع المتصدر نادي الشباب.