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"مستقبل وتحديات قطاع الأغذية والمشروبات".. جلسة حوارية في "بيبان الرياض"

سلطت الضوء على تجارب نخبة من كبار رواد الأعمال والمختصين

انعقدت فعاليات الجلسة الثالثة لـ «ملتقى بيبان الرياض 2020»، بعنوان «المشهد المتغير في قطاع الأغذية والمشروبات»، لتسليط الضوء على تجارب نخبة من كبار رواد الأعمال والمختصين في قطاع الأغذية والمشروبات، وأدارها رشيد سلطان المؤسس والشريك الإداري savour ventures.

وقال الأمير مشعل بن خالد بن فهد بن فرحان آل سعود الوكيل والرئيس العام لشركة العالمية للأغذية ماكدونالدز خلال الجلسة: "إننا في ماكدونالدز مررنا بجميع مراحل التوصيل وطبّقنا مختلف طرق الطلب، نحن مهتمون بالعميل، ورضاه محل اهتمام دائم لدينا ونحن لسنا قلقين بشأن عقباتنا الداخلية، لكننا قلقون بشأن احتياجات عملائنا الخارجيين ونسعى أن تتخطى فروع ماكدونالدز في المملكة ٢٠٠ فرع في عام ٢٠٢٣م وعلى مدار رحلة مدتها 19 عاماً للتوصيل إلى المنازل؛ دائماً ما نلبي حاجة العميل".

وتحدث زيف سيجال شريك ومؤسس starbucks coffee company، عن تجربته قائلاً: "عملت في ٤ مشروعات قبل ستاربكس ولم يسمع بها أحد ودربت ٢٠٠ رائد للأعمال خلال السنوات الماضية لم تنجح ستاربكس بضربة حظ، أدخلنا الصناعة الصحيحة والملائمة وبذلك حققنا أرباحاً عالية ومن أسباب نجاحنا في ستاربكس أننا استفدنا من تجارب من سبقونا، حيث كان لدينا مُعلّم خبير في صناعة القهوة ولديه شركته الخاصة".

وتحدث أحمد الزيني الشريك والمؤسس والرئيس التنفيذي لشركة foodics "فودكس قائلاً: "انتقلت اليوم إلى مرحلة جديدة، بدعمنا للمطاعم الصغيرة وتمكينها من أجل تحسين بيئة الأعمال وشركات التوصيل والتطبيقات لشركائنا في المملكة والإمارات ونحتاج لدمج شركات التصنيع والتوصيل وسلوك السوق يتجه إلى استخدام التطبيقات".

الرياض ملتقى بيبان الرياض

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"مستقبل وتحديات قطاع الأغذية والمشروبات".. جلسة حوارية في "بيبان الرياض"
سبق

انعقدت فعاليات الجلسة الثالثة لـ «ملتقى بيبان الرياض 2020»، بعنوان «المشهد المتغير في قطاع الأغذية والمشروبات»، لتسليط الضوء على تجارب نخبة من كبار رواد الأعمال والمختصين في قطاع الأغذية والمشروبات، وأدارها رشيد سلطان المؤسس والشريك الإداري savour ventures.

وقال الأمير مشعل بن خالد بن فهد بن فرحان آل سعود الوكيل والرئيس العام لشركة العالمية للأغذية ماكدونالدز خلال الجلسة: "إننا في ماكدونالدز مررنا بجميع مراحل التوصيل وطبّقنا مختلف طرق الطلب، نحن مهتمون بالعميل، ورضاه محل اهتمام دائم لدينا ونحن لسنا قلقين بشأن عقباتنا الداخلية، لكننا قلقون بشأن احتياجات عملائنا الخارجيين ونسعى أن تتخطى فروع ماكدونالدز في المملكة ٢٠٠ فرع في عام ٢٠٢٣م وعلى مدار رحلة مدتها 19 عاماً للتوصيل إلى المنازل؛ دائماً ما نلبي حاجة العميل".

وتحدث زيف سيجال شريك ومؤسس starbucks coffee company، عن تجربته قائلاً: "عملت في ٤ مشروعات قبل ستاربكس ولم يسمع بها أحد ودربت ٢٠٠ رائد للأعمال خلال السنوات الماضية لم تنجح ستاربكس بضربة حظ، أدخلنا الصناعة الصحيحة والملائمة وبذلك حققنا أرباحاً عالية ومن أسباب نجاحنا في ستاربكس أننا استفدنا من تجارب من سبقونا، حيث كان لدينا مُعلّم خبير في صناعة القهوة ولديه شركته الخاصة".

وتحدث أحمد الزيني الشريك والمؤسس والرئيس التنفيذي لشركة foodics "فودكس قائلاً: "انتقلت اليوم إلى مرحلة جديدة، بدعمنا للمطاعم الصغيرة وتمكينها من أجل تحسين بيئة الأعمال وشركات التوصيل والتطبيقات لشركائنا في المملكة والإمارات ونحتاج لدمج شركات التصنيع والتوصيل وسلوك السوق يتجه إلى استخدام التطبيقات".

30 يناير 2020 - 5 جمادى الآخر 1441
09:33 PM

"مستقبل وتحديات قطاع الأغذية والمشروبات".. جلسة حوارية في "بيبان الرياض"

سلطت الضوء على تجارب نخبة من كبار رواد الأعمال والمختصين

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خلود غنام - الرياض
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انعقدت فعاليات الجلسة الثالثة لـ «ملتقى بيبان الرياض 2020»، بعنوان «المشهد المتغير في قطاع الأغذية والمشروبات»، لتسليط الضوء على تجارب نخبة من كبار رواد الأعمال والمختصين في قطاع الأغذية والمشروبات، وأدارها رشيد سلطان المؤسس والشريك الإداري savour ventures.

وقال الأمير مشعل بن خالد بن فهد بن فرحان آل سعود الوكيل والرئيس العام لشركة العالمية للأغذية ماكدونالدز خلال الجلسة: "إننا في ماكدونالدز مررنا بجميع مراحل التوصيل وطبّقنا مختلف طرق الطلب، نحن مهتمون بالعميل، ورضاه محل اهتمام دائم لدينا ونحن لسنا قلقين بشأن عقباتنا الداخلية، لكننا قلقون بشأن احتياجات عملائنا الخارجيين ونسعى أن تتخطى فروع ماكدونالدز في المملكة ٢٠٠ فرع في عام ٢٠٢٣م وعلى مدار رحلة مدتها 19 عاماً للتوصيل إلى المنازل؛ دائماً ما نلبي حاجة العميل".

وتحدث زيف سيجال شريك ومؤسس starbucks coffee company، عن تجربته قائلاً: "عملت في ٤ مشروعات قبل ستاربكس ولم يسمع بها أحد ودربت ٢٠٠ رائد للأعمال خلال السنوات الماضية لم تنجح ستاربكس بضربة حظ، أدخلنا الصناعة الصحيحة والملائمة وبذلك حققنا أرباحاً عالية ومن أسباب نجاحنا في ستاربكس أننا استفدنا من تجارب من سبقونا، حيث كان لدينا مُعلّم خبير في صناعة القهوة ولديه شركته الخاصة".

وتحدث أحمد الزيني الشريك والمؤسس والرئيس التنفيذي لشركة foodics "فودكس قائلاً: "انتقلت اليوم إلى مرحلة جديدة، بدعمنا للمطاعم الصغيرة وتمكينها من أجل تحسين بيئة الأعمال وشركات التوصيل والتطبيقات لشركائنا في المملكة والإمارات ونحتاج لدمج شركات التصنيع والتوصيل وسلوك السوق يتجه إلى استخدام التطبيقات".

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