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سلطنة عمان: إجمالي إصابات "كورونا" 129.888

الصحة العمانية: حصيلة الوفيات تصل إلى 1.504 أشخاص

أعلنت وزارة الصحة العمانية، اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس في السلطنة وصل إلى 129.888 إصابة؛ فيما بلغ إجمالي الوفيات 1.504 حالات وفاة.

وذكرت الوزارة أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 122.456 حالة؛ وبذلك تصل نسبة الشفاء إلى 94.3%.

وأوضحت أن عدد المنومين خلال الـ24 ساعة الماضية، بلغ ثماني حالات ليصل إجمالي المنومين في المستشفيات إلى 67 حالة، والمنومين في العناية المركزة 26 حالة.

سلطنة عمان فيروس كورونا الجديد

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سلطنة عمان: إجمالي إصابات "كورونا" 129.888
سبق

أعلنت وزارة الصحة العمانية، اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس في السلطنة وصل إلى 129.888 إصابة؛ فيما بلغ إجمالي الوفيات 1.504 حالات وفاة.

وذكرت الوزارة أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 122.456 حالة؛ وبذلك تصل نسبة الشفاء إلى 94.3%.

وأوضحت أن عدد المنومين خلال الـ24 ساعة الماضية، بلغ ثماني حالات ليصل إجمالي المنومين في المستشفيات إلى 67 حالة، والمنومين في العناية المركزة 26 حالة.

06 يناير 2021 - 22 جمادى الأول 1442
01:31 PM

سلطنة عمان: إجمالي إصابات "كورونا" 129.888

الصحة العمانية: حصيلة الوفيات تصل إلى 1.504 أشخاص

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - مسقط
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أعلنت وزارة الصحة العمانية، اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس في السلطنة وصل إلى 129.888 إصابة؛ فيما بلغ إجمالي الوفيات 1.504 حالات وفاة.

وذكرت الوزارة أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 122.456 حالة؛ وبذلك تصل نسبة الشفاء إلى 94.3%.

وأوضحت أن عدد المنومين خلال الـ24 ساعة الماضية، بلغ ثماني حالات ليصل إجمالي المنومين في المستشفيات إلى 67 حالة، والمنومين في العناية المركزة 26 حالة.

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