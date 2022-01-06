"موارد الرياض" تعرف 50 من منسوبيها بخدماتها الإلكترونية

خلال ورشة "تنفيذ ومتابعة الطلبات وبلاغات التقنية"

نفذت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، صباح اليوم، ورشة عمل "عن بعد"، قدمتها إدارة تقنية المعلومات بالفرع تحت عنوان "تنفيذ ومتابعة الطلبات وبلاغات التقنية".



جاء ذلك بحضور مدير عام الفرع د. محمد بن عبد الله الحربي، وما يقرب من 50 موظفًا وموظفة من منسوبي الفرع وقياداته.



تعرف الحضور خلال الورشة على جميع الخدمات الإلكترونية التي توفرها منصة "خدماتي" بشكل عام للموظفين، وعلى كيفية تنفيذ طلب خدمة وإنشاء بلاغ ومتابعة الطلبات والبلاغات بشكل مفصل.



بالإضافة إلى شرح خطواتها بشكل عملي والإجابة عن استفسارات الحضور.



وأشار الدكتور "الحربي" إلى أهمية تنظيم مثل هذه الورش التقنية لمنسوبي ومنسوبات الفرع في فترات متقاربة، لمواكبة التطور الرقمي الذي تشهده الوزارة في كل القطاعات والاستفادة من الخدمات الإلكترونية التي وفرتها لعملائها ومنسوبيها على حد سواء.