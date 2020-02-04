"الجوازات" تدعو القادمين للإفصاح عن وجودهم بالصين الشعبية

قبل أسبوعين من تاريخ وصولهم.. في إطار الوقاية من "كورونا الجديد"

دعت المديرية العامة للجوازات جميع المسافرين القادمين إلى المملكة عبر كل المنافذ البرية والبحرية والجوية إلى ضرورة الإفصاح أمام موظفي الجوازات عن وجودهم في جمهورية الصين الشعبية خلال خمسة عشر يوماً قبل وصولهم.

وأكدت "الجوازات" أن هذه الخطوة تأتي ضمن الإجراءات الصحية المعتمدة للوقاية من فيروس "كورونا" الجديد، وأنها ملزمة لجميع القادمين إلى المملكة العربية السعودية.