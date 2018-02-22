"بلدية يدمة" تستنفر طواقهما لإزالة الأتربة المتراكمة بشوارع العزيزية‎

معدات وفِرَق عمال من قسم الخدمات بعد إغلاقها لأحد الشوارع

قامت بلدية محافظة يدمة شمال منطقة نجران، باستنفار كامل طاقاتها من معدات وعمالة؛ لإزالة الأتربة التي أغلقت أحد الطرق بمركز العزيزية التابع للمحافظة.

وبدأت أعمال النظافة بإزالة الأتربة التي خلّفتها الرياح بالمحافظة خلال الفترة الأخيرة؛ حيث استخدم في عملية الإزالة معدات وفِرَق عمال من قسم الخدمات بالبلدية.

أشرف على أعمال الإزالة رئيس البلدية وليد محمد السلوم، الذي حث المسؤولين بقسم الخدمات على سرعة إنهاء الأعمال وإعادة الشوارع وتهيئتها للمستخدمين؛ مقدماً شكره لجميع العاملين بالبلدية؛ لما يُلمس منهم من تعاون وتفانٍ في كل ما يوكل إليهم من أعمال تمسّ خدمة المواطن.