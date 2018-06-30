كراني: حرارة خمسينية تلوح في الأفق اعتباراً من نهاية الثلاثاء المقبل
قال: بقيم عظمى ما بين 46 و49 مئوية في الظل وتستمر لنهاية الأسبوع
توقّع خبير الطقس حسن كراني؛ ارتفاع درجة الحرارة إلى خمسين درجة اعتباراً من نهاية يوم الثلاثاء المقبل .
قال عبر حسابه الرسمي في "تويتر": حرارة خمسينية تلوح في الأفق اعتباراً من نهاية الثلاثاء المقبل، بعون الله، بقيم عظمى ما بين (46 - 49 مئوية في الظل) بداية من الغربية، تليها الوسطى، الشمالية، الشرقية، الكويت، حائل وما حولها، واستمرارها إلى نهاية الأسبوع ودرجة الخمسين واردة.. اجتنبوا الشمس لاجتناب ضربتها راجياً السلامة للجميع .
كراني: حرارة خمسينية تلوح في الأفق اعتباراً من نهاية الثلاثاء المقبل
صحيفة سبق الإلكترونيةسبق2018-06-30
توقّع خبير الطقس حسن كراني؛ ارتفاع درجة الحرارة إلى خمسين درجة اعتباراً من نهاية يوم الثلاثاء المقبل .
قال عبر حسابه الرسمي في "تويتر": حرارة خمسينية تلوح في الأفق اعتباراً من نهاية الثلاثاء المقبل، بعون الله، بقيم عظمى ما بين (46 - 49 مئوية في الظل) بداية من الغربية، تليها الوسطى، الشمالية، الشرقية، الكويت، حائل وما حولها، واستمرارها إلى نهاية الأسبوع ودرجة الخمسين واردة.. اجتنبوا الشمس لاجتناب ضربتها راجياً السلامة للجميع .
30 يونيو 2018 - 16 شوّال 1439
11:53 AM
كراني: حرارة خمسينية تلوح في الأفق اعتباراً من نهاية الثلاثاء المقبل
قال: بقيم عظمى ما بين 46 و49 مئوية في الظل وتستمر لنهاية الأسبوع
توقّع خبير الطقس حسن كراني؛ ارتفاع درجة الحرارة إلى خمسين درجة اعتباراً من نهاية يوم الثلاثاء المقبل .
قال عبر حسابه الرسمي في "تويتر": حرارة خمسينية تلوح في الأفق اعتباراً من نهاية الثلاثاء المقبل، بعون الله، بقيم عظمى ما بين (46 - 49 مئوية في الظل) بداية من الغربية، تليها الوسطى، الشمالية، الشرقية، الكويت، حائل وما حولها، واستمرارها إلى نهاية الأسبوع ودرجة الخمسين واردة.. اجتنبوا الشمس لاجتناب ضربتها راجياً السلامة للجميع .