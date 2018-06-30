قال عبر حسابه الرسمي في "تويتر": حرارة خمسينية تلوح في الأفق اعتباراً من نهاية الثلاثاء المقبل، بعون الله، بقيم عظمى ما بين (46 - 49 مئوية في الظل) بداية من الغربية، تليها الوسطى، الشمالية، الشرقية، الكويت، حائل وما حولها، واستمرارها إلى نهاية الأسبوع ودرجة الخمسين واردة.. اجتنبوا الشمس لاجتناب ضربتها راجياً السلامة للجميع .

توقّع خبير الطقس حسن كراني؛ ارتفاع درجة الحرارة إلى خمسين درجة اعتباراً من نهاية يوم الثلاثاء المقبل .

كراني: حرارة خمسينية تلوح في الأفق اعتباراً من نهاية الثلاثاء المقبل صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2018-06-30 توقّع خبير الطقس حسن كراني؛ ارتفاع درجة الحرارة إلى خمسين درجة اعتباراً من نهاية يوم الثلاثاء المقبل . قال عبر حسابه الرسمي في "تويتر": حرارة خمسينية تلوح في الأفق اعتباراً من نهاية الثلاثاء المقبل، بعون الله، بقيم عظمى ما بين (46 - 49 مئوية في الظل) بداية من الغربية، تليها الوسطى، الشمالية، الشرقية، الكويت، حائل وما حولها، واستمرارها إلى نهاية الأسبوع ودرجة الخمسين واردة.. اجتنبوا الشمس لاجتناب ضربتها راجياً السلامة للجميع .

30 يونيو 2018 - 16 شوّال 1439 11:53 AM

كراني: حرارة خمسينية تلوح في الأفق اعتباراً من نهاية الثلاثاء المقبل قال: بقيم عظمى ما بين 46 و49 مئوية في الظل وتستمر لنهاية الأسبوع





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توقّع خبير الطقس حسن كراني؛ ارتفاع درجة الحرارة إلى خمسين درجة اعتباراً من نهاية يوم الثلاثاء المقبل .

قال عبر حسابه الرسمي في "تويتر": حرارة خمسينية تلوح في الأفق اعتباراً من نهاية الثلاثاء المقبل، بعون الله، بقيم عظمى ما بين (46 - 49 مئوية في الظل) بداية من الغربية، تليها الوسطى، الشمالية، الشرقية، الكويت، حائل وما حولها، واستمرارها إلى نهاية الأسبوع ودرجة الخمسين واردة.. اجتنبوا الشمس لاجتناب ضربتها راجياً السلامة للجميع .