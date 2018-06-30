النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

كراني: حرارة خمسينية تلوح في الأفق اعتباراً من نهاية الثلاثاء المقبل

قال: بقيم عظمى ما بين 46 و49 مئوية في الظل وتستمر لنهاية الأسبوع

توقّع خبير الطقس حسن كراني؛ ارتفاع درجة الحرارة إلى خمسين درجة اعتباراً من نهاية يوم الثلاثاء المقبل .

قال عبر حسابه الرسمي في "تويتر": حرارة خمسينية تلوح في الأفق اعتباراً من نهاية الثلاثاء المقبل، بعون الله، بقيم عظمى ما بين (46 - 49 مئوية في الظل) بداية من الغربية، تليها الوسطى، الشمالية، الشرقية، الكويت، حائل وما حولها، واستمرارها إلى نهاية الأسبوع ودرجة الخمسين واردة.. اجتنبوا الشمس لاجتناب ضربتها راجياً السلامة للجميع .

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
كراني: حرارة خمسينية تلوح في الأفق اعتباراً من نهاية الثلاثاء المقبل
سبق

توقّع خبير الطقس حسن كراني؛ ارتفاع درجة الحرارة إلى خمسين درجة اعتباراً من نهاية يوم الثلاثاء المقبل .

قال عبر حسابه الرسمي في "تويتر": حرارة خمسينية تلوح في الأفق اعتباراً من نهاية الثلاثاء المقبل، بعون الله، بقيم عظمى ما بين (46 - 49 مئوية في الظل) بداية من الغربية، تليها الوسطى، الشمالية، الشرقية، الكويت، حائل وما حولها، واستمرارها إلى نهاية الأسبوع ودرجة الخمسين واردة.. اجتنبوا الشمس لاجتناب ضربتها راجياً السلامة للجميع .

30 يونيو 2018 - 16 شوّال 1439
11:53 AM

كراني: حرارة خمسينية تلوح في الأفق اعتباراً من نهاية الثلاثاء المقبل

قال: بقيم عظمى ما بين 46 و49 مئوية في الظل وتستمر لنهاية الأسبوع

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
24
22,394

توقّع خبير الطقس حسن كراني؛ ارتفاع درجة الحرارة إلى خمسين درجة اعتباراً من نهاية يوم الثلاثاء المقبل .

قال عبر حسابه الرسمي في "تويتر": حرارة خمسينية تلوح في الأفق اعتباراً من نهاية الثلاثاء المقبل، بعون الله، بقيم عظمى ما بين (46 - 49 مئوية في الظل) بداية من الغربية، تليها الوسطى، الشمالية، الشرقية، الكويت، حائل وما حولها، واستمرارها إلى نهاية الأسبوع ودرجة الخمسين واردة.. اجتنبوا الشمس لاجتناب ضربتها راجياً السلامة للجميع .

شارك برأيك
89
495

اللجنة العليا لحصر جرائم الفساد سيكون لها مردود إيجابي سريع بكل القطاعات:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
16,494
88.3 مليار ..

88.3 مليار ..

03 فبراير
40,861
75 مليار ..

75 مليار ..

05 يناير
43,015
8.5 مليار ..

8.5 مليار ..

11 نوفمبر
49,350

كاريكاتير

حقد الجزيرة على العرب

المقالات

الكهرباء من يتحمل ومن يدفع؟

الكهرباء من يتحمل ومن يدفع؟

يحيى فقيهي
هل استعدّت الباحة لموسم الصيف؟

هل استعدّت الباحة لموسم الصيف؟

محمد الغامدي
سُوق عكاظ.. و"ناطرينكم" ..!!

سُوق عكاظ.. و"ناطرينكم" ..!!

ماجد الحربي
"السنابيون" والتهريج في روسيا!

"السنابيون" والتهريج في روسيا!

عبدالرحمن المرشد
لماذا مكة بلا حدائق؟!

لماذا مكة بلا حدائق؟!

بندر الشهري
وزارتي.. صافي يا لبن..!!

وزارتي.. صافي يا لبن..!!

عبدالغني الشيخ
لغة العقل

لغة العقل

سلطان رديف
كان بالإمكان أفضل مما كان

كان بالإمكان أفضل مما كان

وحيد بغدادي
"سعود المهمات" .. مدافع الوطن وقاهر "التنظيمات"

"سعود المهمات" .. مدافع الوطن وقاهر "التنظيمات"

حواء القرني
مُسابقات "تويتر".. ضحك وبيض ونصف مليون !

مُسابقات "تويتر".. ضحك وبيض ونصف مليون !

ماجد الحربي
"عشرة عشرة" وخوف المجتمع!!

"عشرة عشرة" وخوف المجتمع!!

خالد الحقباني
سرقة البث أم سرقة الحكم من الوالد؟!

سرقة البث أم سرقة الحكم من الوالد؟!

صالح السعيد

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

خالد بن سلمان.. سفير بدرجة "مناضل"
خالد بن سلمان.. سفير بدرجة "مناضل"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2018

تصميم و برمجة     استضافة