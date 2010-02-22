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وزارة الدفاع تدشن عدداً من مراكز التطعيم ضد كورونا بمناطق المملكة

في المدينة المنورة والظهران والجبيل والقصيم وجازان ووادي الدواسر

‬دشّنت وزارة الدفاع ممثلة بالإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة عدداً من مراكز التطعيم ضد فيروس كورونا بعدد من مناطق المملكة، وذلك ضمن إطار التوسع في تنفيذ الحملة الوطنية للتطعيم ضد فيروس كورونا (Covid-19).

وجُهزت المراكز في كلٍّ من: مستشفى الأمير سلطان للقوات المسلحة بالمدينة المنورة، ومجمع الملك فهد الطبي العسكري بالظهران، ومستشفى القوات المسلحة بقاعدة الملك عبدالعزيز الجوية بالظهران، ومستشفى القوات المسلحة بقاعدة الملك عبدالعزيز البحرية بالجبيل، ومستشفيات القوات المسلحة بالقصيم، وجازان، ووادي الدواسر.

ويأتي ذلك انطلاقاً لحملة تطعيم الفئات المستهدفة من منسوبي وزارة الدفاع وذويهم بشتى مناطق المملكة، حيث جُهّز (16) مركزاً وعيادة بالمستشفيات العسكرية.

لقاح كورونا وزارة الدفاع فيروس كورونا الجديد مستشفى القوات المسلحة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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وزارة الدفاع تدشن عدداً من مراكز التطعيم ضد كورونا بمناطق المملكة
سبق

‬دشّنت وزارة الدفاع ممثلة بالإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة عدداً من مراكز التطعيم ضد فيروس كورونا بعدد من مناطق المملكة، وذلك ضمن إطار التوسع في تنفيذ الحملة الوطنية للتطعيم ضد فيروس كورونا (Covid-19).

وجُهزت المراكز في كلٍّ من: مستشفى الأمير سلطان للقوات المسلحة بالمدينة المنورة، ومجمع الملك فهد الطبي العسكري بالظهران، ومستشفى القوات المسلحة بقاعدة الملك عبدالعزيز الجوية بالظهران، ومستشفى القوات المسلحة بقاعدة الملك عبدالعزيز البحرية بالجبيل، ومستشفيات القوات المسلحة بالقصيم، وجازان، ووادي الدواسر.

ويأتي ذلك انطلاقاً لحملة تطعيم الفئات المستهدفة من منسوبي وزارة الدفاع وذويهم بشتى مناطق المملكة، حيث جُهّز (16) مركزاً وعيادة بالمستشفيات العسكرية.

22 فبراير 2021 - 10 رجب 1442
07:33 PM
اخر تعديل
22 فبراير 2021 - 10 رجب 1442
10:00 PM

وزارة الدفاع تدشن عدداً من مراكز التطعيم ضد كورونا بمناطق المملكة

في المدينة المنورة والظهران والجبيل والقصيم وجازان ووادي الدواسر

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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‬دشّنت وزارة الدفاع ممثلة بالإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة عدداً من مراكز التطعيم ضد فيروس كورونا بعدد من مناطق المملكة، وذلك ضمن إطار التوسع في تنفيذ الحملة الوطنية للتطعيم ضد فيروس كورونا (Covid-19).

وجُهزت المراكز في كلٍّ من: مستشفى الأمير سلطان للقوات المسلحة بالمدينة المنورة، ومجمع الملك فهد الطبي العسكري بالظهران، ومستشفى القوات المسلحة بقاعدة الملك عبدالعزيز الجوية بالظهران، ومستشفى القوات المسلحة بقاعدة الملك عبدالعزيز البحرية بالجبيل، ومستشفيات القوات المسلحة بالقصيم، وجازان، ووادي الدواسر.

ويأتي ذلك انطلاقاً لحملة تطعيم الفئات المستهدفة من منسوبي وزارة الدفاع وذويهم بشتى مناطق المملكة، حيث جُهّز (16) مركزاً وعيادة بالمستشفيات العسكرية.

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