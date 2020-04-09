ترامب: نتخذ خطوات غير مسبوقة لطرح علاجات لكورونا دون تأخير

"بومبيو": الفيروس ظهر بالصين وعليها أن تشاطر البيانات مع العالم

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء، أنه يقوم بإلغاء العراقيل الإدارية لإنتاج أجهزة التنفس الصناعي وفقًا لموقع قناة العربية.

وفي التفاصيل، أكد الرئيس الأمريكي في مؤتمر خلية الأزمة الأمريكية بشأن مستجدات جائحة كورونا، أنه يتخذ خطوات غير مسبوقة لطرح علاجات لكورونا دون تأخير.

ومن جانب آخر قال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، إن فيروس كورونا ظهر في الصين وعليها أن تشاطر البيانات مع العالم، مضيفًا أنه ليس الوقت المناسب لتبادل الاتهامات.

وقال "بومبيو" في المؤتمر، إن على كل المنظمات الدولية بما فيها الصحة العالمية يجب أن تلتزم بواجباتها، كاشفًا أن هناك عددًا من الدبلوماسيين الأمريكيين في الصين ثبتت إصابتهم بالوباء.

وحذر مسؤولون أمريكيون المواطنين بأن عدد الوفيات سيزيد بشكل مقلق هذا الأسبوع حتى على الرغم من أن نموذجًا أعدته جامعة مرموقة اليوم الأربعاء قلص توقعاته لعدد الوفيات بسبب الجائحة بنسبة 26 في المائة إلى 60 ألفًا.

وسجلت الوفيات في الولايات المتحدة رقمًا يوميًا جديدًا بأكثر من 1900 حالة جديدة في يوم واحد.