النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الحصيني يتحدث عن ذروة الماطرة الثامنة: ديم مع سحب رعدية على الرياض

قال: مع فرصة تشكّل السيول على أجزاء من مكة والقصيم وحائل والباحة

تَوَقّع الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني، أن تكون ذروة الحالة الممطرة الثامنة لموسم الأمطار للعام 1442هـ يومي الخميس 23/ 5/ 1442هـ والجمعة 24/ 5/ 1442هـ.

وأضاف عبر حسابه في تويتر: متوقع -إن شاء الله- أمطار متفاوتة من خفيفة لشبه غزيرة، وغزيرة في بعض الجهات، مع فرصة سيول على أجزاء من مناطق: (مكة، والرياض، والقصيم، وحائل، والباحة، وعسير، وجازان).. وتقوى الحالة بين مناطق: (مكة، والباحة، وعسير، وجازان)، وبين مناطق: (حائل، والرياض، والقصيم).

وتابع: متوقع أن يغلب على أمطار الرياض والقصيم وحائل، الديم مع سحب رعدية مع أجواء باردة وتقارب في الحرارة بين الصغرى والعظمى؛ مما يعني أجواء باردة ليلًا ونهارًا.. ويغلب على أمطار الغربية والجنوبية السحب الرعدية.

ومتوقع -بإذن الله- أن تمتد الأمطار -وهي خفيفة- إلى أجزاء محددة من المدينة والجوف والشمالية وتبوك.

واستطرد: متوقع أن يعقبها موجة برد متوسطة القوة؛ خاصة على الشمالية والوسطى والشرقية؛ خاصة شمالها وشمال الغربية؛ إلا أن يصرفها الله.

حالة الطقس

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
الحصيني يتحدث عن ذروة الماطرة الثامنة: ديم مع سحب رعدية على الرياض
سبق

تَوَقّع الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني، أن تكون ذروة الحالة الممطرة الثامنة لموسم الأمطار للعام 1442هـ يومي الخميس 23/ 5/ 1442هـ والجمعة 24/ 5/ 1442هـ.

وأضاف عبر حسابه في تويتر: متوقع -إن شاء الله- أمطار متفاوتة من خفيفة لشبه غزيرة، وغزيرة في بعض الجهات، مع فرصة سيول على أجزاء من مناطق: (مكة، والرياض، والقصيم، وحائل، والباحة، وعسير، وجازان).. وتقوى الحالة بين مناطق: (مكة، والباحة، وعسير، وجازان)، وبين مناطق: (حائل، والرياض، والقصيم).

وتابع: متوقع أن يغلب على أمطار الرياض والقصيم وحائل، الديم مع سحب رعدية مع أجواء باردة وتقارب في الحرارة بين الصغرى والعظمى؛ مما يعني أجواء باردة ليلًا ونهارًا.. ويغلب على أمطار الغربية والجنوبية السحب الرعدية.

ومتوقع -بإذن الله- أن تمتد الأمطار -وهي خفيفة- إلى أجزاء محددة من المدينة والجوف والشمالية وتبوك.

واستطرد: متوقع أن يعقبها موجة برد متوسطة القوة؛ خاصة على الشمالية والوسطى والشرقية؛ خاصة شمالها وشمال الغربية؛ إلا أن يصرفها الله.

07 يناير 2021 - 23 جمادى الأول 1442
09:05 AM

الحصيني يتحدث عن ذروة الماطرة الثامنة: ديم مع سحب رعدية على الرياض

قال: مع فرصة تشكّل السيول على أجزاء من مكة والقصيم وحائل والباحة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
1,030

تَوَقّع الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني، أن تكون ذروة الحالة الممطرة الثامنة لموسم الأمطار للعام 1442هـ يومي الخميس 23/ 5/ 1442هـ والجمعة 24/ 5/ 1442هـ.

وأضاف عبر حسابه في تويتر: متوقع -إن شاء الله- أمطار متفاوتة من خفيفة لشبه غزيرة، وغزيرة في بعض الجهات، مع فرصة سيول على أجزاء من مناطق: (مكة، والرياض، والقصيم، وحائل، والباحة، وعسير، وجازان).. وتقوى الحالة بين مناطق: (مكة، والباحة، وعسير، وجازان)، وبين مناطق: (حائل، والرياض، والقصيم).

وتابع: متوقع أن يغلب على أمطار الرياض والقصيم وحائل، الديم مع سحب رعدية مع أجواء باردة وتقارب في الحرارة بين الصغرى والعظمى؛ مما يعني أجواء باردة ليلًا ونهارًا.. ويغلب على أمطار الغربية والجنوبية السحب الرعدية.

ومتوقع -بإذن الله- أن تمتد الأمطار -وهي خفيفة- إلى أجزاء محددة من المدينة والجوف والشمالية وتبوك.

واستطرد: متوقع أن يعقبها موجة برد متوسطة القوة؛ خاصة على الشمالية والوسطى والشرقية؛ خاصة شمالها وشمال الغربية؛ إلا أن يصرفها الله.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
8,178
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,918
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
26,513
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
28,652

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

الإجازة ودوائر الحياة

الإجازة ودوائر الحياة

حسن آل عمير
نوَّرت المملكة يا قطر

نوَّرت المملكة يا قطر

عبدالسلام المشيطي
قمة التحديات والحزم والعزم

قمة التحديات والحزم والعزم

حواء القرني
على رِسْلك أيها القائد..!

على رِسْلك أيها القائد..!

ساير المنيعي
قمة العلا.. قمة الصف الواحد

قمة العلا.. قمة الصف الواحد

سعيد آل جندب
ماراثون الثقافة يفتح أجواء الإبداع

ماراثون الثقافة يفتح أجواء الإبداع

علي آل شرمة
المملكة في زمن كورونا

المملكة في زمن كورونا

ماجد البريكان
معاييرك تبني مخاوفك

معاييرك تبني مخاوفك

مها الجبر
المرأة السعودية وتبعات التمكين..!!

المرأة السعودية وتبعات التمكين..!!

غسان محمد عسيلان
كل إنسان وظروفه..!

كل إنسان وظروفه..!

أحمد عجب

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض
نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة