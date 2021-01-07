الحصيني يتحدث عن ذروة الماطرة الثامنة: ديم مع سحب رعدية على الرياض

قال: مع فرصة تشكّل السيول على أجزاء من مكة والقصيم وحائل والباحة

تَوَقّع الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني، أن تكون ذروة الحالة الممطرة الثامنة لموسم الأمطار للعام 1442هـ يومي الخميس 23/ 5/ 1442هـ والجمعة 24/ 5/ 1442هـ.

وأضاف عبر حسابه في تويتر: متوقع -إن شاء الله- أمطار متفاوتة من خفيفة لشبه غزيرة، وغزيرة في بعض الجهات، مع فرصة سيول على أجزاء من مناطق: (مكة، والرياض، والقصيم، وحائل، والباحة، وعسير، وجازان).. وتقوى الحالة بين مناطق: (مكة، والباحة، وعسير، وجازان)، وبين مناطق: (حائل، والرياض، والقصيم).

وتابع: متوقع أن يغلب على أمطار الرياض والقصيم وحائل، الديم مع سحب رعدية مع أجواء باردة وتقارب في الحرارة بين الصغرى والعظمى؛ مما يعني أجواء باردة ليلًا ونهارًا.. ويغلب على أمطار الغربية والجنوبية السحب الرعدية.

ومتوقع -بإذن الله- أن تمتد الأمطار -وهي خفيفة- إلى أجزاء محددة من المدينة والجوف والشمالية وتبوك.

واستطرد: متوقع أن يعقبها موجة برد متوسطة القوة؛ خاصة على الشمالية والوسطى والشرقية؛ خاصة شمالها وشمال الغربية؛ إلا أن يصرفها الله.