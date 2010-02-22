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"تعليم عسير" ثالثاً في مسابقة "الرسم الخرائطي" على مستوى المملكة

في مسابقة الجمعية الجغرافية السعودية

‬ حققت الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير، ممثلة في الطالبة وعد وائل سليمان، من مدارس طلائع المستقبل العالمية بخميس مشيط، المركز الثالث على مستوى المملكة في مسابقة الجمعية الجغرافية السعودية فئة "الرسم الخرائطي".

من جانبه، قدّم مدير عام التعليم في المنطقة سعد الجوني، التهنئة للطالبة؛ لتحقيقها هذا الإنجاز، وأسرتها وإدارة المدرسة ومنسوباتها على الدعم والمساندة وصولاً إلى تحقيق النجاح والتألق.

وأشار إلى أن هذا الإنجاز يضاف إلى الإنجازات التي حققتها الإدارة على المستويين المحلي والعالمي.

يُذكر أن المسابقة تعقد سنوياً، تحت مظلة الجمعية الجغرافية السعودية بالشراكة مع شركة "هير"، ووزارة التعليم للتنافس بطريقة إبداعية بين طلبة التعليم الثانوي "بنين–بنات"، في رسم الخرائط الجغرافية، باستخدام التقنيات الجغرافية الحديثة من خلال التعرف على برامج المعلومات.

وتهدف المسابقة إلى التعرف على جغرافية المملكة، بأحدث التقنيات في مجال الخرائط ونظم المعلومات الجغرافية وتوعية الطلاب والطالبات باعتماد العنونة الوطنية والمسميات الجغرافية الموحدة.

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"تعليم عسير" ثالثاً في مسابقة "الرسم الخرائطي" على مستوى المملكة
سبق

‬ حققت الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير، ممثلة في الطالبة وعد وائل سليمان، من مدارس طلائع المستقبل العالمية بخميس مشيط، المركز الثالث على مستوى المملكة في مسابقة الجمعية الجغرافية السعودية فئة "الرسم الخرائطي".

من جانبه، قدّم مدير عام التعليم في المنطقة سعد الجوني، التهنئة للطالبة؛ لتحقيقها هذا الإنجاز، وأسرتها وإدارة المدرسة ومنسوباتها على الدعم والمساندة وصولاً إلى تحقيق النجاح والتألق.

وأشار إلى أن هذا الإنجاز يضاف إلى الإنجازات التي حققتها الإدارة على المستويين المحلي والعالمي.

يُذكر أن المسابقة تعقد سنوياً، تحت مظلة الجمعية الجغرافية السعودية بالشراكة مع شركة "هير"، ووزارة التعليم للتنافس بطريقة إبداعية بين طلبة التعليم الثانوي "بنين–بنات"، في رسم الخرائط الجغرافية، باستخدام التقنيات الجغرافية الحديثة من خلال التعرف على برامج المعلومات.

وتهدف المسابقة إلى التعرف على جغرافية المملكة، بأحدث التقنيات في مجال الخرائط ونظم المعلومات الجغرافية وتوعية الطلاب والطالبات باعتماد العنونة الوطنية والمسميات الجغرافية الموحدة.

22 فبراير 2021 - 10 رجب 1442
05:07 PM

"تعليم عسير" ثالثاً في مسابقة "الرسم الخرائطي" على مستوى المملكة

في مسابقة الجمعية الجغرافية السعودية

A A A
بندر آل عوض - عسير
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‬ حققت الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير، ممثلة في الطالبة وعد وائل سليمان، من مدارس طلائع المستقبل العالمية بخميس مشيط، المركز الثالث على مستوى المملكة في مسابقة الجمعية الجغرافية السعودية فئة "الرسم الخرائطي".

من جانبه، قدّم مدير عام التعليم في المنطقة سعد الجوني، التهنئة للطالبة؛ لتحقيقها هذا الإنجاز، وأسرتها وإدارة المدرسة ومنسوباتها على الدعم والمساندة وصولاً إلى تحقيق النجاح والتألق.

وأشار إلى أن هذا الإنجاز يضاف إلى الإنجازات التي حققتها الإدارة على المستويين المحلي والعالمي.

يُذكر أن المسابقة تعقد سنوياً، تحت مظلة الجمعية الجغرافية السعودية بالشراكة مع شركة "هير"، ووزارة التعليم للتنافس بطريقة إبداعية بين طلبة التعليم الثانوي "بنين–بنات"، في رسم الخرائط الجغرافية، باستخدام التقنيات الجغرافية الحديثة من خلال التعرف على برامج المعلومات.

وتهدف المسابقة إلى التعرف على جغرافية المملكة، بأحدث التقنيات في مجال الخرائط ونظم المعلومات الجغرافية وتوعية الطلاب والطالبات باعتماد العنونة الوطنية والمسميات الجغرافية الموحدة.

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