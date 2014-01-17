أمير الرياض يرعى ختام فعاليات مهرجان الجواد العربي "عبية في الدرعية"

نوه بدور الموروث الوطني للخيل ودورها في توحيد المملكة على يد المؤسس

رعى الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض مساء الأحد، الحفل الختامي للمهرجان السعودي للجواد العربي تحت شعار "عبية في الدرعية" بالشراكة مع "هيئة تطوير بوابة الدرعية" وذلك في منتجع الفروسية العالمي.

وتفصيلاً، نوه أمير الرياض في تصريح صحفي إلى شعار المهرجان "عبية في الدرعية" وما يحمله من معان تاريخية عميقة تؤصل للمعنى، مبيناً أن القائمين على المهرجان حققوا المعادلة الصحيحة.



وأشار إلى الموروث الوطني للخيل ودورها في توحيد المملكة على يد الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود - رحمه الله - ومن كان في فترات سابقة من أئمة آل سعود في بناء هذا الكيان وصولاً لعهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - الذين قدموا الدعم والاهتمام للخيل في مجالات ومنافسات متعددة، زرعت محبة الخيل وأصالته .

وقدّم أمير المنطقة شكره للأمير سلمان بن فيصل بن سلمان بن محمد رئيس اللجنة المنظمة لبطولة عبية، وجميع الذين عملوا على هذه الفعالية، متمنياً للجميع دوام التوفيق والنجاح.

وتوج الأمير فيصل بن بندر المراكز الثلاثة الأولى في المهرجان، وهم: المركز الأول أمير الريح لمربط العالم، والمركز الثاني دي رواج لمربط الزايد، والمركز الثالث متغطرس لمربط أحمد محمد سليمان، من دولة الإمارات العربية المتحدة .

وخلال الحفل ألقى الأمير سلمان بن فيصل بن سلمان بن محمد رئيس اللجنة المنظمة للمهرجان كلمة قدم فيها شكره لأمير منطقة الرياض على الرعاية والدعم الذي حظي به مهرجان " عبية في الدرعية "، وما تحقق من نجاحات أثمرت في دعم الخيل العربية الأصيلة .

من جهته، بين الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير بوابة الدرعية جيري إنزريلو الشراكة في المهرجان السعودي للجواد العربي، وما تتطلع إليه هيئة بوابة الدرعية لأهداف في ثقافات الجواد العربي وجمالياته وتاريخه، والموروث الذي يعبر عنه.

