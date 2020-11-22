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وفدٌ من غرفة مكة يستكشف الفرص الاستثمارية المتاحة بالمخواة

"كعكي" أشاد بمقومات المحافظة الجاذبة: بيئة خصبة للمستثمرين

زار وفدٌ من رجال الأعمال والمستثمرين يتقدمهم نائب رئيس مجلس الغرف السعودية ورئيس غرفة مكة هشام كعكي، وأعضاء الغرفة، محافظة المخواة؛ للاطلاع على عددٍ من المواقع السياحية والاستثمارية والخيرية والمزايا الاستثمارية والفرص الواعدة التي تزخر بها المحافظة.

يأتي هذا وفق رؤية المملكة 2030 وبرنامجها الذي يسير نحو التحول الوطني بما يضمن تعزيز الاقتصاد لإيجاد حراك تنموي، في إطار استكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة وتبادل الخبرات بين العقول الاستثمارية في المناطق والمحافظات.

كان في استقبال الوفد لدى الوصول رئيس مجلس إدارة غرفة المخواة ماشي بن محمد العمري؛ حيث بدأ البرنامج بزيارة قرية "ذي عين" الأثرية بمبانيها التراثية المتناسقة بشكل هرمي والتي تتوسد جبال بيضاء ساحرة أضحت معها كأنها منارة تاريخية ثريّة، ومنها انطلق الوفد إلى قمة جبل شدا، حيث استراحة الكهوف ذات التشكيل الجيولوجي الفريد والتجويفات الجرانيتية العميقة التي اتخذها الإنسان سكناً ومأوى منذ آلاف السنين، بعدها عاد الوفد إلى مقر الغرفة التجارية بالمخواة، حيث الحفل الخطابي الذي تم الاستعراض من خلاله على الفرص الاستثمارية المتاحة بالمحافظة.

وعبّر نائب رئيس مجلس الغرف السعودية رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرّمة هشام محمد كعكي؛ نيابة عن الوفد عن بالغ شكره وتقديره لأهالي محافظة المخواة ولرئيس غرفة المخواة التجارية ماشي العمري؛ على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، مشيداً بمقومات المحافظة الجاذبة التي تُعدّ بيئة خصبة للفرص الاستثمارية والاقتصادية النشطة، كما أشاد بالفرص الاستثمارية المتاحة حالياً في المحافظة وتنوعها واعداً بالعمل على نقل هذه الفرص الى المستثمرين ليتحقق الهدف المنشود من مثل هذه الزيارات.

بدوره، أوضح رئيس مجلس غرفة المخواة ماشي العمري؛ أن مثل هذه الزيارات ستجني ثمارها على أرض الواقع مشاريعا تنموية وحيوية؛ لأن المخواة تعد بيئة جاذبة للاستثمار، موجهاً الدعوة لكل الراغبين في الاستثمار بالمحافظة واعداً الجميع بتقديم التسهيلات كافة من خلال التعاون بين الغرفة والجهات ذات العلاقة بالمحافظة.

محافظة المخواة رئيس غرفة مكة هشام كعكي

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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وفدٌ من غرفة مكة يستكشف الفرص الاستثمارية المتاحة بالمخواة
سبق

زار وفدٌ من رجال الأعمال والمستثمرين يتقدمهم نائب رئيس مجلس الغرف السعودية ورئيس غرفة مكة هشام كعكي، وأعضاء الغرفة، محافظة المخواة؛ للاطلاع على عددٍ من المواقع السياحية والاستثمارية والخيرية والمزايا الاستثمارية والفرص الواعدة التي تزخر بها المحافظة.

يأتي هذا وفق رؤية المملكة 2030 وبرنامجها الذي يسير نحو التحول الوطني بما يضمن تعزيز الاقتصاد لإيجاد حراك تنموي، في إطار استكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة وتبادل الخبرات بين العقول الاستثمارية في المناطق والمحافظات.

كان في استقبال الوفد لدى الوصول رئيس مجلس إدارة غرفة المخواة ماشي بن محمد العمري؛ حيث بدأ البرنامج بزيارة قرية "ذي عين" الأثرية بمبانيها التراثية المتناسقة بشكل هرمي والتي تتوسد جبال بيضاء ساحرة أضحت معها كأنها منارة تاريخية ثريّة، ومنها انطلق الوفد إلى قمة جبل شدا، حيث استراحة الكهوف ذات التشكيل الجيولوجي الفريد والتجويفات الجرانيتية العميقة التي اتخذها الإنسان سكناً ومأوى منذ آلاف السنين، بعدها عاد الوفد إلى مقر الغرفة التجارية بالمخواة، حيث الحفل الخطابي الذي تم الاستعراض من خلاله على الفرص الاستثمارية المتاحة بالمحافظة.

وعبّر نائب رئيس مجلس الغرف السعودية رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرّمة هشام محمد كعكي؛ نيابة عن الوفد عن بالغ شكره وتقديره لأهالي محافظة المخواة ولرئيس غرفة المخواة التجارية ماشي العمري؛ على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، مشيداً بمقومات المحافظة الجاذبة التي تُعدّ بيئة خصبة للفرص الاستثمارية والاقتصادية النشطة، كما أشاد بالفرص الاستثمارية المتاحة حالياً في المحافظة وتنوعها واعداً بالعمل على نقل هذه الفرص الى المستثمرين ليتحقق الهدف المنشود من مثل هذه الزيارات.

بدوره، أوضح رئيس مجلس غرفة المخواة ماشي العمري؛ أن مثل هذه الزيارات ستجني ثمارها على أرض الواقع مشاريعا تنموية وحيوية؛ لأن المخواة تعد بيئة جاذبة للاستثمار، موجهاً الدعوة لكل الراغبين في الاستثمار بالمحافظة واعداً الجميع بتقديم التسهيلات كافة من خلال التعاون بين الغرفة والجهات ذات العلاقة بالمحافظة.

22 نوفمبر 2020 - 7 ربيع الآخر 1442
01:58 PM

وفدٌ من غرفة مكة يستكشف الفرص الاستثمارية المتاحة بالمخواة

"كعكي" أشاد بمقومات المحافظة الجاذبة: بيئة خصبة للمستثمرين

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صحيفة سبق الإلكترونية - مكة المكرمة
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زار وفدٌ من رجال الأعمال والمستثمرين يتقدمهم نائب رئيس مجلس الغرف السعودية ورئيس غرفة مكة هشام كعكي، وأعضاء الغرفة، محافظة المخواة؛ للاطلاع على عددٍ من المواقع السياحية والاستثمارية والخيرية والمزايا الاستثمارية والفرص الواعدة التي تزخر بها المحافظة.

يأتي هذا وفق رؤية المملكة 2030 وبرنامجها الذي يسير نحو التحول الوطني بما يضمن تعزيز الاقتصاد لإيجاد حراك تنموي، في إطار استكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة وتبادل الخبرات بين العقول الاستثمارية في المناطق والمحافظات.

كان في استقبال الوفد لدى الوصول رئيس مجلس إدارة غرفة المخواة ماشي بن محمد العمري؛ حيث بدأ البرنامج بزيارة قرية "ذي عين" الأثرية بمبانيها التراثية المتناسقة بشكل هرمي والتي تتوسد جبال بيضاء ساحرة أضحت معها كأنها منارة تاريخية ثريّة، ومنها انطلق الوفد إلى قمة جبل شدا، حيث استراحة الكهوف ذات التشكيل الجيولوجي الفريد والتجويفات الجرانيتية العميقة التي اتخذها الإنسان سكناً ومأوى منذ آلاف السنين، بعدها عاد الوفد إلى مقر الغرفة التجارية بالمخواة، حيث الحفل الخطابي الذي تم الاستعراض من خلاله على الفرص الاستثمارية المتاحة بالمحافظة.

وعبّر نائب رئيس مجلس الغرف السعودية رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرّمة هشام محمد كعكي؛ نيابة عن الوفد عن بالغ شكره وتقديره لأهالي محافظة المخواة ولرئيس غرفة المخواة التجارية ماشي العمري؛ على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، مشيداً بمقومات المحافظة الجاذبة التي تُعدّ بيئة خصبة للفرص الاستثمارية والاقتصادية النشطة، كما أشاد بالفرص الاستثمارية المتاحة حالياً في المحافظة وتنوعها واعداً بالعمل على نقل هذه الفرص الى المستثمرين ليتحقق الهدف المنشود من مثل هذه الزيارات.

بدوره، أوضح رئيس مجلس غرفة المخواة ماشي العمري؛ أن مثل هذه الزيارات ستجني ثمارها على أرض الواقع مشاريعا تنموية وحيوية؛ لأن المخواة تعد بيئة جاذبة للاستثمار، موجهاً الدعوة لكل الراغبين في الاستثمار بالمحافظة واعداً الجميع بتقديم التسهيلات كافة من خلال التعاون بين الغرفة والجهات ذات العلاقة بالمحافظة.

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