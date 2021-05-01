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الهلال والنصر في مواجهة الاستقلال وتراكتور الإيراني .. ومواجهة إماراتية خالصة بين الشارقة والوحدة

مباريات قوية في منافسات دور الـ16 لمنطقة الغرب في دوري أبطال آسيا

اكتملت قائمة الفرق المتأهلة لدور الـ16 من دوري أبطال آسيا 2021 لمنطقة الغرب، وذلك بعد ختام منافسات دور المجموعات يوم الجمعة.

قائمة الأندية المتأهلة للدور الثاني:

الاستقلال الطاجيكي - أول المجموعة الأولى

الشارقة الإماراتي - أول المجموعة الثانية

الاستقلال الإيراني - أول المجموعة الثالثة

النصر السعودي - أول المجموعة الرابعة

بيرسيبوليس الإيراني - أول المجموعة الخامسة

الوحدة الإماراتي - ثاني المجموعة الخامسة (أفضل فريق حاصل على المركز الثاني)

تراكتور الإيراني - ثاني المجموعة الثانية (ثاني أفضل فريق يحصل على المركز الثاني)

الهلال السعودي - ثاني المجموعة الأولى (ثالث أفضل فريق يحصل على المركز الثاني)

وفي دور الـ16 يلتقي الاستقلال الطاجيكي مع بيرسيبوليس الإيراني في مواجهة قوية ومثيرة، في حين يلتقي الشارقة مع مواطنه الوحدة في مواجهة إماراتية خالصة.

كما يتواجه الاستقلال الإيراني مع الهلال السعودي بطل نسخة عام 2019، ويلتقي النصر السعودي مع تراكتور الإيراني.

وسجل الاستقلال الطاجيكي مشاركة تاريخية في البطولة نجح من خلالها في الفوز بصدارة المجموعة الأولى، في حين جاء الهلال السعودي ثانيًا وتأهل ضمن أفضل الحاصلين على المركز الثاني.

وتربع الشارقة الإماراتي على صدارة المجموعة الثانية برصيد 11 نقطة، وتأهل بمرافقته تراكتور الإيراني الذي حصل على 10 نقاط.

وفي المجموعة الثالثة دانت الصدارة لصالح الاستقلال الإيراني الذي جمع 11 نقطة، في حين ودع المنافسة فريقا الدحيل القطري والأهلي السعودي.

أما في المجموعة الرابعة فقد تصدر النصر السعودي ترتيب المجموعة برصيد 11 نقطة، وتقدم بفارق نقطة أمام السد الذي أخفق في التأهل.

وفي المجموعة الخامسة حسم بيرسيبوليس الإيراني وصيف بطل عامي 2018 و2020 الصدارة برصيد 15 نقطة، وتأهل بمرافقته الوحدة الإماراتي الذي حصد 13 نقطة.

وتُقام مباريات دور الـ16 والدور ربع النهائي من جولة واحدة خلال شهر سبتمبر المقبل.

وفي المقابل يُقام الدور قبل النهائي بنظام مباراتي الذهاب والإياب خلال شهر أكتوبر، على أن يُقام النهائي في شهر نوفمبر.

النصر الهلال دوري أبطال آسيا

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الهلال والنصر في مواجهة الاستقلال وتراكتور الإيراني .. ومواجهة إماراتية خالصة بين الشارقة والوحدة
سبق

اكتملت قائمة الفرق المتأهلة لدور الـ16 من دوري أبطال آسيا 2021 لمنطقة الغرب، وذلك بعد ختام منافسات دور المجموعات يوم الجمعة.

قائمة الأندية المتأهلة للدور الثاني:

الاستقلال الطاجيكي - أول المجموعة الأولى

الشارقة الإماراتي - أول المجموعة الثانية

الاستقلال الإيراني - أول المجموعة الثالثة

النصر السعودي - أول المجموعة الرابعة

بيرسيبوليس الإيراني - أول المجموعة الخامسة

الوحدة الإماراتي - ثاني المجموعة الخامسة (أفضل فريق حاصل على المركز الثاني)

تراكتور الإيراني - ثاني المجموعة الثانية (ثاني أفضل فريق يحصل على المركز الثاني)

الهلال السعودي - ثاني المجموعة الأولى (ثالث أفضل فريق يحصل على المركز الثاني)

وفي دور الـ16 يلتقي الاستقلال الطاجيكي مع بيرسيبوليس الإيراني في مواجهة قوية ومثيرة، في حين يلتقي الشارقة مع مواطنه الوحدة في مواجهة إماراتية خالصة.

كما يتواجه الاستقلال الإيراني مع الهلال السعودي بطل نسخة عام 2019، ويلتقي النصر السعودي مع تراكتور الإيراني.

وسجل الاستقلال الطاجيكي مشاركة تاريخية في البطولة نجح من خلالها في الفوز بصدارة المجموعة الأولى، في حين جاء الهلال السعودي ثانيًا وتأهل ضمن أفضل الحاصلين على المركز الثاني.

وتربع الشارقة الإماراتي على صدارة المجموعة الثانية برصيد 11 نقطة، وتأهل بمرافقته تراكتور الإيراني الذي حصل على 10 نقاط.

وفي المجموعة الثالثة دانت الصدارة لصالح الاستقلال الإيراني الذي جمع 11 نقطة، في حين ودع المنافسة فريقا الدحيل القطري والأهلي السعودي.

أما في المجموعة الرابعة فقد تصدر النصر السعودي ترتيب المجموعة برصيد 11 نقطة، وتقدم بفارق نقطة أمام السد الذي أخفق في التأهل.

وفي المجموعة الخامسة حسم بيرسيبوليس الإيراني وصيف بطل عامي 2018 و2020 الصدارة برصيد 15 نقطة، وتأهل بمرافقته الوحدة الإماراتي الذي حصد 13 نقطة.

وتُقام مباريات دور الـ16 والدور ربع النهائي من جولة واحدة خلال شهر سبتمبر المقبل.

وفي المقابل يُقام الدور قبل النهائي بنظام مباراتي الذهاب والإياب خلال شهر أكتوبر، على أن يُقام النهائي في شهر نوفمبر.

01 مايو 2021 - 19 رمضان 1442
10:13 PM

الهلال والنصر في مواجهة الاستقلال وتراكتور الإيراني .. ومواجهة إماراتية خالصة بين الشارقة والوحدة

مباريات قوية في منافسات دور الـ16 لمنطقة الغرب في دوري أبطال آسيا

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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اكتملت قائمة الفرق المتأهلة لدور الـ16 من دوري أبطال آسيا 2021 لمنطقة الغرب، وذلك بعد ختام منافسات دور المجموعات يوم الجمعة.

قائمة الأندية المتأهلة للدور الثاني:

الاستقلال الطاجيكي - أول المجموعة الأولى

الشارقة الإماراتي - أول المجموعة الثانية

الاستقلال الإيراني - أول المجموعة الثالثة

النصر السعودي - أول المجموعة الرابعة

بيرسيبوليس الإيراني - أول المجموعة الخامسة

الوحدة الإماراتي - ثاني المجموعة الخامسة (أفضل فريق حاصل على المركز الثاني)

تراكتور الإيراني - ثاني المجموعة الثانية (ثاني أفضل فريق يحصل على المركز الثاني)

الهلال السعودي - ثاني المجموعة الأولى (ثالث أفضل فريق يحصل على المركز الثاني)

وفي دور الـ16 يلتقي الاستقلال الطاجيكي مع بيرسيبوليس الإيراني في مواجهة قوية ومثيرة، في حين يلتقي الشارقة مع مواطنه الوحدة في مواجهة إماراتية خالصة.

كما يتواجه الاستقلال الإيراني مع الهلال السعودي بطل نسخة عام 2019، ويلتقي النصر السعودي مع تراكتور الإيراني.

وسجل الاستقلال الطاجيكي مشاركة تاريخية في البطولة نجح من خلالها في الفوز بصدارة المجموعة الأولى، في حين جاء الهلال السعودي ثانيًا وتأهل ضمن أفضل الحاصلين على المركز الثاني.

وتربع الشارقة الإماراتي على صدارة المجموعة الثانية برصيد 11 نقطة، وتأهل بمرافقته تراكتور الإيراني الذي حصل على 10 نقاط.

وفي المجموعة الثالثة دانت الصدارة لصالح الاستقلال الإيراني الذي جمع 11 نقطة، في حين ودع المنافسة فريقا الدحيل القطري والأهلي السعودي.

أما في المجموعة الرابعة فقد تصدر النصر السعودي ترتيب المجموعة برصيد 11 نقطة، وتقدم بفارق نقطة أمام السد الذي أخفق في التأهل.

وفي المجموعة الخامسة حسم بيرسيبوليس الإيراني وصيف بطل عامي 2018 و2020 الصدارة برصيد 15 نقطة، وتأهل بمرافقته الوحدة الإماراتي الذي حصد 13 نقطة.

وتُقام مباريات دور الـ16 والدور ربع النهائي من جولة واحدة خلال شهر سبتمبر المقبل.

وفي المقابل يُقام الدور قبل النهائي بنظام مباراتي الذهاب والإياب خلال شهر أكتوبر، على أن يُقام النهائي في شهر نوفمبر.

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