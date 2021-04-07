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محافظ المجمعة يضع حجر الأساس لمشروع إعادة ترميم "حرمة" التاريخية

افتتح مسجد "عسيلة " وقام بجولة تفقدية مع أعيان المركز

وضع الأمير عبدالرحمن بن عبد الله الفيصل آل سعود محافظ المجمعة بعد عصر أمس الثلاثاء حجر الأساس لمشروع إعادة ترميم "حرمة" التاريخية ".

وكان فى استقبال سمو الأمير في ديوانية الأهالي بحرمة التاريخية رئيس المركز وأعيان حرمة، وقد أقيم حفل خطابي بهذه المناسبة بدئ بكلمة لرئيس مركز حرمة الأستاذ سعود الماضي، ثم كلمة للمندوب الدائم لدى اليونسكو سابقاً الدكتور زياد الدريس، ثم كلمة المستشار في الديوان الملكي الدكتور عبدالله التركي، وتضمن الحفل عرضاً لمشروع الترميم قدمه عبدالكريم محمد التركي.

فيما قام المحافظ بوضع حجر الأساس للمشروع التراثي، وافتتح مسجد عسيلة التاريخي والذي تم ترميمه على نفقة الشيخ حمد الدريس، ثم قام بجولة مع أعيان حرمة وضيوفها بين بيوت حرمة القديمة للاطلاع على مراحل المشروع وقد سره ما شاهده من عمل وجهد كبير في ترميم المنازل.

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محافظ المجمعة يضع حجر الأساس لمشروع إعادة ترميم "حرمة" التاريخية
سبق

وضع الأمير عبدالرحمن بن عبد الله الفيصل آل سعود محافظ المجمعة بعد عصر أمس الثلاثاء حجر الأساس لمشروع إعادة ترميم "حرمة" التاريخية ".

وكان فى استقبال سمو الأمير في ديوانية الأهالي بحرمة التاريخية رئيس المركز وأعيان حرمة، وقد أقيم حفل خطابي بهذه المناسبة بدئ بكلمة لرئيس مركز حرمة الأستاذ سعود الماضي، ثم كلمة للمندوب الدائم لدى اليونسكو سابقاً الدكتور زياد الدريس، ثم كلمة المستشار في الديوان الملكي الدكتور عبدالله التركي، وتضمن الحفل عرضاً لمشروع الترميم قدمه عبدالكريم محمد التركي.

فيما قام المحافظ بوضع حجر الأساس للمشروع التراثي، وافتتح مسجد عسيلة التاريخي والذي تم ترميمه على نفقة الشيخ حمد الدريس، ثم قام بجولة مع أعيان حرمة وضيوفها بين بيوت حرمة القديمة للاطلاع على مراحل المشروع وقد سره ما شاهده من عمل وجهد كبير في ترميم المنازل.

07 إبريل 2021 - 25 شعبان 1442
10:59 PM

محافظ المجمعة يضع حجر الأساس لمشروع إعادة ترميم "حرمة" التاريخية

افتتح مسجد "عسيلة " وقام بجولة تفقدية مع أعيان المركز

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صحيفة سبق الإلكترونية - المجمعة
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وضع الأمير عبدالرحمن بن عبد الله الفيصل آل سعود محافظ المجمعة بعد عصر أمس الثلاثاء حجر الأساس لمشروع إعادة ترميم "حرمة" التاريخية ".

وكان فى استقبال سمو الأمير في ديوانية الأهالي بحرمة التاريخية رئيس المركز وأعيان حرمة، وقد أقيم حفل خطابي بهذه المناسبة بدئ بكلمة لرئيس مركز حرمة الأستاذ سعود الماضي، ثم كلمة للمندوب الدائم لدى اليونسكو سابقاً الدكتور زياد الدريس، ثم كلمة المستشار في الديوان الملكي الدكتور عبدالله التركي، وتضمن الحفل عرضاً لمشروع الترميم قدمه عبدالكريم محمد التركي.

فيما قام المحافظ بوضع حجر الأساس للمشروع التراثي، وافتتح مسجد عسيلة التاريخي والذي تم ترميمه على نفقة الشيخ حمد الدريس، ثم قام بجولة مع أعيان حرمة وضيوفها بين بيوت حرمة القديمة للاطلاع على مراحل المشروع وقد سره ما شاهده من عمل وجهد كبير في ترميم المنازل.

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