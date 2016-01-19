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"العصيمي": انخفاض الضغط بأوروبا يحفّز نشاط المرتفع المداري بالجزيرة العربية

قال: نتيجة حالة "اللانينا".. والاستقرار قد يستمر فترة طويلة

أكّد خبير الطقس والتنبؤات الجوية، الباحث في علم المناخ عبدالله العصيمي؛ أنه على الرغم من توقع مرتفع جوي على غرب القارة الأوروبية إلا أن انخفاض الضغط الجوي الشديد جنوب شرق أوروبا، بما فيها تركيا والبلقان، يحفّز نشاط المرتفع المداري على الجزيرة العربية.

وأضاف العصيمي، في تغريدة على حسابه بتويتر، أن ذلك يأتي نتيجة حالة "اللانينا" وسلبية شمال شرق المحيط الهادئ، لافتاً إلى أن الاستقرار قد يستمر فترة ليست قصيرة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"العصيمي": انخفاض الضغط بأوروبا يحفّز نشاط المرتفع المداري بالجزيرة العربية
سبق

أكّد خبير الطقس والتنبؤات الجوية، الباحث في علم المناخ عبدالله العصيمي؛ أنه على الرغم من توقع مرتفع جوي على غرب القارة الأوروبية إلا أن انخفاض الضغط الجوي الشديد جنوب شرق أوروبا، بما فيها تركيا والبلقان، يحفّز نشاط المرتفع المداري على الجزيرة العربية.

وأضاف العصيمي، في تغريدة على حسابه بتويتر، أن ذلك يأتي نتيجة حالة "اللانينا" وسلبية شمال شرق المحيط الهادئ، لافتاً إلى أن الاستقرار قد يستمر فترة ليست قصيرة.

19 يناير 2022 - 16 جمادى الآخر 1443
11:54 AM

"العصيمي": انخفاض الضغط بأوروبا يحفّز نشاط المرتفع المداري بالجزيرة العربية

قال: نتيجة حالة "اللانينا".. والاستقرار قد يستمر فترة طويلة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أكّد خبير الطقس والتنبؤات الجوية، الباحث في علم المناخ عبدالله العصيمي؛ أنه على الرغم من توقع مرتفع جوي على غرب القارة الأوروبية إلا أن انخفاض الضغط الجوي الشديد جنوب شرق أوروبا، بما فيها تركيا والبلقان، يحفّز نشاط المرتفع المداري على الجزيرة العربية.

وأضاف العصيمي، في تغريدة على حسابه بتويتر، أن ذلك يأتي نتيجة حالة "اللانينا" وسلبية شمال شرق المحيط الهادئ، لافتاً إلى أن الاستقرار قد يستمر فترة ليست قصيرة.

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