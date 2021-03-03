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"المركز السعودي للحلال" علامة سعودية موثوقة وجاذبة

إحدى مبادرات برنامج التحول الوطني

سعياً للاستفادة من المكانة الإسلامية للمملكة العربية السعودية، وتماشياً مع أهداف رؤية المملكة العربية السعودية 2030 أُنشئ (المركز السعودي للحلال) وهو أحد مبادرات برنامج التحول الوطني التابعة للهيئة العامة للغذاء والدواء.

يأتي ذلك بهدف أن تكون المملكة العربية السعودية مرجعاً رئيسياً وموثوقاً للأغذية والمنتجات الحلال على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي، وأن تحقق الريادة في هذا المجال.

ويعمل المركز السعودي للحلال على منح شهادات الحلال للمنشآت والجهات، والتدريب ومنح الاعتراف لجهات إصدار شهادات الحلال، والتعاون في إجراء البحوث والدراسات في هذا المجال، وتقديم الخدمات المخبرية، بالإضافة إلى منح علامات الحلال لعدد من المنتجات، من أبرزها: المنتجات الغذائية ومستحضرات التجميل والمسالخ المحلية.

ويخدم المركز جميع الشركات الراغبة بالحصول على شهادة وعلامة الحلال والتسويق لمنتجاتها بعلامة سعودية موثوقة وجاذبة لجميع المسلمين، ومن ذلك الشركات السعودية المصدرة للخارج، والشركات الأجنبية التي تستورد منها المملكة، والشركات العالمية التي ترغب بالتسويق لمنتجاتها بعلامة الحلال السعودية.

وقد حصل على شهادة المركز السعودي للحلال 60 منشأة محلية، كما حصلت 50 جهة على شهادة إصدار شهادات وعلامات الحلال في 30 دولة حول العالم، وتسهم هذه الشهادة في تسهيل إجراءات الاستيراد والتصدير من خلال علامة الحلال التي تعدّ متطلباً في عدد من الدول الإسلامية، بالإضافة إلى إسهامها في التسويق للمنتجات خارجياً وتمكين الشركات المحلية من التوسع في الأسواق المحلية.

ويسعى المركز لأن تكون المملكة العربية السعودية الرائدة في مجال المنتجات الحلال لتحقيق أهداف برنامج التحول الوطني ورؤية المملكة العربية السعودية 2030.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"المركز السعودي للحلال" علامة سعودية موثوقة وجاذبة
سبق

سعياً للاستفادة من المكانة الإسلامية للمملكة العربية السعودية، وتماشياً مع أهداف رؤية المملكة العربية السعودية 2030 أُنشئ (المركز السعودي للحلال) وهو أحد مبادرات برنامج التحول الوطني التابعة للهيئة العامة للغذاء والدواء.

يأتي ذلك بهدف أن تكون المملكة العربية السعودية مرجعاً رئيسياً وموثوقاً للأغذية والمنتجات الحلال على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي، وأن تحقق الريادة في هذا المجال.

ويعمل المركز السعودي للحلال على منح شهادات الحلال للمنشآت والجهات، والتدريب ومنح الاعتراف لجهات إصدار شهادات الحلال، والتعاون في إجراء البحوث والدراسات في هذا المجال، وتقديم الخدمات المخبرية، بالإضافة إلى منح علامات الحلال لعدد من المنتجات، من أبرزها: المنتجات الغذائية ومستحضرات التجميل والمسالخ المحلية.

ويخدم المركز جميع الشركات الراغبة بالحصول على شهادة وعلامة الحلال والتسويق لمنتجاتها بعلامة سعودية موثوقة وجاذبة لجميع المسلمين، ومن ذلك الشركات السعودية المصدرة للخارج، والشركات الأجنبية التي تستورد منها المملكة، والشركات العالمية التي ترغب بالتسويق لمنتجاتها بعلامة الحلال السعودية.

وقد حصل على شهادة المركز السعودي للحلال 60 منشأة محلية، كما حصلت 50 جهة على شهادة إصدار شهادات وعلامات الحلال في 30 دولة حول العالم، وتسهم هذه الشهادة في تسهيل إجراءات الاستيراد والتصدير من خلال علامة الحلال التي تعدّ متطلباً في عدد من الدول الإسلامية، بالإضافة إلى إسهامها في التسويق للمنتجات خارجياً وتمكين الشركات المحلية من التوسع في الأسواق المحلية.

ويسعى المركز لأن تكون المملكة العربية السعودية الرائدة في مجال المنتجات الحلال لتحقيق أهداف برنامج التحول الوطني ورؤية المملكة العربية السعودية 2030.

03 مارس 2021 - 19 رجب 1442
09:20 PM

"المركز السعودي للحلال" علامة سعودية موثوقة وجاذبة

إحدى مبادرات برنامج التحول الوطني

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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سعياً للاستفادة من المكانة الإسلامية للمملكة العربية السعودية، وتماشياً مع أهداف رؤية المملكة العربية السعودية 2030 أُنشئ (المركز السعودي للحلال) وهو أحد مبادرات برنامج التحول الوطني التابعة للهيئة العامة للغذاء والدواء.

يأتي ذلك بهدف أن تكون المملكة العربية السعودية مرجعاً رئيسياً وموثوقاً للأغذية والمنتجات الحلال على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي، وأن تحقق الريادة في هذا المجال.

ويعمل المركز السعودي للحلال على منح شهادات الحلال للمنشآت والجهات، والتدريب ومنح الاعتراف لجهات إصدار شهادات الحلال، والتعاون في إجراء البحوث والدراسات في هذا المجال، وتقديم الخدمات المخبرية، بالإضافة إلى منح علامات الحلال لعدد من المنتجات، من أبرزها: المنتجات الغذائية ومستحضرات التجميل والمسالخ المحلية.

ويخدم المركز جميع الشركات الراغبة بالحصول على شهادة وعلامة الحلال والتسويق لمنتجاتها بعلامة سعودية موثوقة وجاذبة لجميع المسلمين، ومن ذلك الشركات السعودية المصدرة للخارج، والشركات الأجنبية التي تستورد منها المملكة، والشركات العالمية التي ترغب بالتسويق لمنتجاتها بعلامة الحلال السعودية.

وقد حصل على شهادة المركز السعودي للحلال 60 منشأة محلية، كما حصلت 50 جهة على شهادة إصدار شهادات وعلامات الحلال في 30 دولة حول العالم، وتسهم هذه الشهادة في تسهيل إجراءات الاستيراد والتصدير من خلال علامة الحلال التي تعدّ متطلباً في عدد من الدول الإسلامية، بالإضافة إلى إسهامها في التسويق للمنتجات خارجياً وتمكين الشركات المحلية من التوسع في الأسواق المحلية.

ويسعى المركز لأن تكون المملكة العربية السعودية الرائدة في مجال المنتجات الحلال لتحقيق أهداف برنامج التحول الوطني ورؤية المملكة العربية السعودية 2030.

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