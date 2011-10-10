لبنان ترفع أسعار البنزين.. صفيحة الـ95 إلى 200 ليرة

ضمن قرارات أصدرها وزير الطاقة حددت الحدّ الأعلى لها

بدأت الجمهورية اللبنانية في رفع أسعار البنزين أمس الأربعاء.

ووفقاً لوسائل إعلام لبنانية ارتفع سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان إلى 200 ليرة لبنانية وصفيحة البنزين 98 أوكتان وصفيحة الديزل أويل 100 ليرة لبنانية، وبلغ سعر أسطوانة الغاز 300 ليرة لبنانية.

وجاء الرفع ضمن قرارات أصدرها وزير الطاقة والمياه اللبنانية، حدد بموجبها الحد الأعلى لأسعار مبيع المشتقات النفطية في الاسواق اللبنانية التي أصبحت على الشكل التالي:

- بنزين 98 أوكتان 25700 ليرة لبنانية.

- بنزين 95 أوكتان 25100 ليرة لبنانية.

- ديزل أويل للمركبات 18000 ليرة لبنانية.

- قارورة غاز زنة عشرة كيلوغرامات 12700 ليرة لبنانية.

وكانت ثلاث دول خليجية قد بدأت في تطبيق الأسعار الجديدة للوقود مع بداية شهر أكتوبر الجاري، حيث شهدت أسعار البنزين الممتاز في الإمارات تراجعاً بنحو 2.24 درهم (0.61 دولار) بعد أن كان 2.28 درهم (0.62 دولار) في سبتمبر الماضي.

كما تراجع سعر البنزين العادي إلى سعر 2.12 درهم (0.57 دولار) بعد أن كان 2.16 درهم (0.58 دولار)، فيما ارتفعت أسعار الديزل من 2.38 درهم (0.64 دولار) إلى سعر 2.41 درهم (0.65 دولار) في سبتمبر الماضي.

وثبتت قطر أسعار البنزين العادي والديزل عند مستويات شهر سبتمبر؛ حيث بلغ سعر لتر الديزل نحو 1.85 ريال (0.51 دولار)، كما ظل سعر البنزين العادي عند 1.70 ريال (0.47 دولار)، فيما ارتفع سعر بيع لتر البنزين الممتاز بنسبة 2.8 بالمائة إلى 1.85 ريال (0.51 دولار) مقارنة بـ 1.80 ريال (0.49 دولار).

وفي المقابل، شهدت سلطنة عمان ارتفاعاً في أسعار البنزين؛ حيث بلغت أسعار البنزين الممتاز 217 بيسة (0.56 دولار) في أكتوبر 2019م بعد أن كانت 211 بيسة (0.55 دولار) في سبتمبر الماضي. وارتفع سعر البنزين العادي عند 207 بيسات (0.54 دولار) بعد أن كانت 201 بيسة (0.52 دولار) في سبتمبر الماضي، كما ارتفعت أسعار الديزل إلى 245 بيسة (0.63 دولار) من سعر 241 بيسة (0.62 دولار) في سبتمبر الماضي.