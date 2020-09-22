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أكاديمية أحمد بن سلمان تستأنف برامجها الحضورية وترقي المركز النسائي إلى معهد

أقامت أكثر من "60" برنامجًا تدريبيًّا عن بُعد استفاد منها أكثر من 1700 متدرب ومتدربة

أعلنت أكاديمية الأمير أحمد بن سلمان للإعلام التطبيقي، عن استئناف برامجها الحضورية، ابتداءً من شهر أكتوبر القادم، بعد أن أقامت أكثر من "60" برنامجًا تدريبيًّا عن بُعد بالفترة الماضية، استفاد منها أكثر من 1700 متدرب ومتدربة.

وفي إطار تقديم أفضل خدماتها بما يتناسب مع حاجة سوق العمل الحكومي والخاص، أقر مجلس الإدارة ترقية المركز النسائي إلى معهد، لتقديم شهادات تأهيلية في المجالات الإعلامية التطبيقية، إضافة إلى برامجها التطويرية في مجالات العلاقات العامة والصحافة والإذاعة والتلفزيون.

وتعلن الأكاديمية عن استقبال جميع المتدربين والمتدربات والزوار في مقرها الجديد في حي المؤتمرات بالرياض، على طريق مكة المكرمة، بجوار مجموعة MBC بدايةً من ٤ أكتوبر.

ونوّهت الأكاديمية للراغبين بالتسجيل في برامجها القادمة الدخول على موقعها الإلكتروني www.asami.com.sa.

أكاديمية الأمير أحمد بن سلمان للإعلام التطبيقي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أكاديمية أحمد بن سلمان تستأنف برامجها الحضورية وترقي المركز النسائي إلى معهد
سبق

أعلنت أكاديمية الأمير أحمد بن سلمان للإعلام التطبيقي، عن استئناف برامجها الحضورية، ابتداءً من شهر أكتوبر القادم، بعد أن أقامت أكثر من "60" برنامجًا تدريبيًّا عن بُعد بالفترة الماضية، استفاد منها أكثر من 1700 متدرب ومتدربة.

وفي إطار تقديم أفضل خدماتها بما يتناسب مع حاجة سوق العمل الحكومي والخاص، أقر مجلس الإدارة ترقية المركز النسائي إلى معهد، لتقديم شهادات تأهيلية في المجالات الإعلامية التطبيقية، إضافة إلى برامجها التطويرية في مجالات العلاقات العامة والصحافة والإذاعة والتلفزيون.

وتعلن الأكاديمية عن استقبال جميع المتدربين والمتدربات والزوار في مقرها الجديد في حي المؤتمرات بالرياض، على طريق مكة المكرمة، بجوار مجموعة MBC بدايةً من ٤ أكتوبر.

ونوّهت الأكاديمية للراغبين بالتسجيل في برامجها القادمة الدخول على موقعها الإلكتروني www.asami.com.sa.

22 سبتمبر 2020 - 5 صفر 1442
01:56 PM

أكاديمية أحمد بن سلمان تستأنف برامجها الحضورية وترقي المركز النسائي إلى معهد

أقامت أكثر من "60" برنامجًا تدريبيًّا عن بُعد استفاد منها أكثر من 1700 متدرب ومتدربة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت أكاديمية الأمير أحمد بن سلمان للإعلام التطبيقي، عن استئناف برامجها الحضورية، ابتداءً من شهر أكتوبر القادم، بعد أن أقامت أكثر من "60" برنامجًا تدريبيًّا عن بُعد بالفترة الماضية، استفاد منها أكثر من 1700 متدرب ومتدربة.

وفي إطار تقديم أفضل خدماتها بما يتناسب مع حاجة سوق العمل الحكومي والخاص، أقر مجلس الإدارة ترقية المركز النسائي إلى معهد، لتقديم شهادات تأهيلية في المجالات الإعلامية التطبيقية، إضافة إلى برامجها التطويرية في مجالات العلاقات العامة والصحافة والإذاعة والتلفزيون.

وتعلن الأكاديمية عن استقبال جميع المتدربين والمتدربات والزوار في مقرها الجديد في حي المؤتمرات بالرياض، على طريق مكة المكرمة، بجوار مجموعة MBC بدايةً من ٤ أكتوبر.

ونوّهت الأكاديمية للراغبين بالتسجيل في برامجها القادمة الدخول على موقعها الإلكتروني www.asami.com.sa.

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