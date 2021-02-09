انقطاع الكهرباء يحرم طلاب 5 قرى بمحايل من الدراسة

مسؤول الشركة: الصيانة هي السبب.. وقمنا بالإخطار

: شكا عدد من الاهالي بمحافظة محايل عسير من انقطاع الكهرباء المتكرر، والذي حدث مجدّداً صباح اليوم، مما يؤدي إلى حرمان طلاب خمس قرى من جزء كبير من يومهم الدراسي.

وأكد الأهالي أن المشهد يتكرر دون إشعار من الشركة العملاقة لعملائها في عدة قرى، في حين أكدت الشركة أن الانقطاع كان للصيانة، وأنه تم إشعار المحافظة.

وقال المواطن علي عسيري لـ"سبق": تتكرر انقطاعات الخدمة عن المواطنين في كهرباء محايل، كان آخرها صباح اليوم، وحرم طلاب 5 قرى من الدراسة، حيث استيقظ طلاب قرى: "الحضن، والكدس، والروحاء، والخلفة، والمروة" صباح اليوم الثلاثاء، والكهرباء مقطوعة مما حرم الكثيرين منهم من جزء كبير من اليوم الدراسي قبل أن يعود التيار قبل ظهر اليوم بقرابة ساعة.

وأضاف: يتكرر هذا المشهد أكثر من مرة دون مراعاة لحقوق المشتركين، مع أنه أصبح في كل بيت مدرسة أو أكثر، والكهرباء شريان الحياة العامة وتزداد الحاجة إليها في ظل جائحة كورونا، بعد أن أصبح تواصل الناس لقضاء حاجاتهم عن بعد؛ فعليها نعتمد في التعليم، ومراجعة الإدارات الحكومية، والبيع، والشراء، وحجز المواعيد، وتواصل المريض مع طبيبه، وغيرها من شؤون الحياة.

وقال "العسيري": نداء من المواطنين إلى المسؤولين في شركة الكهرباء بحل مشكلة الانقطاعات المتكررة في تلك القرى، وإصلاح الشبكات المتهالكة التي عفا عليها الزمن حتى ينعم المواطن والمقيم بهذه الخدمة كما هو مأمول من قبل ولاة أمرنا.

وبعدما عرضت "سبق" الشكوى على مدير العمليات والصيانة بكهرباء محايل عسير المهندس هادي الألمعي، أكد أن فصل التيار كان للصيانة.

وقال: أشعرنا المحافظ بمواعيد فصل الصيانة المجدولة حسب توجيه أمير المنطقة بإشعاره.