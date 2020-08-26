وأشارت "الهيئة" إلى أن الحالة تستمر حتى الساعة السابعة مساءً.

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على منطقة حائل.

"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على حائل وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2020-08-26 نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على منطقة حائل. وتشمل الحالة المحافظات الجنوبية والغربية للمنطقة والمراكز والقرى التابعة لها. وأشارت "الهيئة" إلى أن الحالة تستمر حتى الساعة السابعة مساءً.

26 أغسطس 2020 - 7 محرّم 1442 12:31 PM

"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على حائل تشمل عدة محافظات حتى الساعة 7 مساءً





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نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على منطقة حائل.

وتشمل الحالة المحافظات الجنوبية والغربية للمنطقة والمراكز والقرى التابعة لها.

وأشارت "الهيئة" إلى أن الحالة تستمر حتى الساعة السابعة مساءً.