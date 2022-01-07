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بقرار من الاتحاد الآسيوي .. 3 أندية إيرانية خارج بطولة دوري الأبطال 2022

قررت الهيئة المستقلة لأهلية المشاركة في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم سحب تراخيص مشاركة أندية بيرسيبوليس والاستقلال وجول جوهار سيرجان من إيران، في دوري أبطال آسيا 2022.

وأوضح الاتحاد الآسيوي عبر موقعه على الإنترنت، الجمعة، أن الهيئة اعتبرت أن الأندية الثلاثة لم تنجح في تلبية كافة المعايير الإجبارية المطلوبة، حسب تعليمات ترخيص الأندية في الاتحاد الآسيوي، وبالتالي فإنها لم تحصل على الترخيص للمشاركة في دوري أبطال آسيا 2022.

واعتبرت الهيئة أن أندية بيرسيبوليس والاستقلال وجول جوهار سيرجان لا تمتلك الآن أهلية المشاركة في دوري أبطال آسيا 2022.

كما رفضت الهيئة الطلب الاستثنائي الذي تقدم به جول جوهار سيرجان، حسب ما أوضحه الاتحاد الآسيوي.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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بقرار من الاتحاد الآسيوي .. 3 أندية إيرانية خارج بطولة دوري الأبطال 2022
سبق

قررت الهيئة المستقلة لأهلية المشاركة في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم سحب تراخيص مشاركة أندية بيرسيبوليس والاستقلال وجول جوهار سيرجان من إيران، في دوري أبطال آسيا 2022.

وأوضح الاتحاد الآسيوي عبر موقعه على الإنترنت، الجمعة، أن الهيئة اعتبرت أن الأندية الثلاثة لم تنجح في تلبية كافة المعايير الإجبارية المطلوبة، حسب تعليمات ترخيص الأندية في الاتحاد الآسيوي، وبالتالي فإنها لم تحصل على الترخيص للمشاركة في دوري أبطال آسيا 2022.

واعتبرت الهيئة أن أندية بيرسيبوليس والاستقلال وجول جوهار سيرجان لا تمتلك الآن أهلية المشاركة في دوري أبطال آسيا 2022.

كما رفضت الهيئة الطلب الاستثنائي الذي تقدم به جول جوهار سيرجان، حسب ما أوضحه الاتحاد الآسيوي.

07 يناير 2022 - 4 جمادى الآخر 1443
05:55 PM

بقرار من الاتحاد الآسيوي .. 3 أندية إيرانية خارج بطولة دوري الأبطال 2022

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قررت الهيئة المستقلة لأهلية المشاركة في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم سحب تراخيص مشاركة أندية بيرسيبوليس والاستقلال وجول جوهار سيرجان من إيران، في دوري أبطال آسيا 2022.

وأوضح الاتحاد الآسيوي عبر موقعه على الإنترنت، الجمعة، أن الهيئة اعتبرت أن الأندية الثلاثة لم تنجح في تلبية كافة المعايير الإجبارية المطلوبة، حسب تعليمات ترخيص الأندية في الاتحاد الآسيوي، وبالتالي فإنها لم تحصل على الترخيص للمشاركة في دوري أبطال آسيا 2022.

واعتبرت الهيئة أن أندية بيرسيبوليس والاستقلال وجول جوهار سيرجان لا تمتلك الآن أهلية المشاركة في دوري أبطال آسيا 2022.

كما رفضت الهيئة الطلب الاستثنائي الذي تقدم به جول جوهار سيرجان، حسب ما أوضحه الاتحاد الآسيوي.

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142 مليون ..

142 مليون ..

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14,310
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