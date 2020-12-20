نادي الوحدة يستخدم "لغة حديثة" لمخاطبة جمهوره عبر منصته على "تويتر"

يديره شبان مؤمنون بالدور الفعّال لمواقع التواصل الاجتماعي

غيَّر حساب نادي الوحدة على "تويتر"من لغته مستخدمًا الطريقة الأوروبية في إنتاج المقاطع والفيديوهات التي لا تخلو من المنافسة، وتبعث روح الحماس للفريق واللاعبين.

وأشاد عدد من متابعي منصات النادي على مواقع التواصل الاجتماعي بالطريقة التي نهجها القائمون على تلك المنصات بعيدًا عن الطريقة الرسمية في التغريدات، وبث الرسائل الإعلامية، وإظهار الأنشطة المتعلقة بالنادي، وبث روح الحماس للفريق واللاعبين، ومشاركة الخصم قبيل انطلاق المباراة بعبارات التحدي، كالذي حدث مع نادي الهلال في المباراة الأخيرة التي جمعتهما، وانتصر فيها الوحدة؛ إذ صاحب المباراة مقاطع أشبه بالفكاهية بين حسابَيْ الناديَيْن على منصة تويتر.

ومن تلك المقاطع التي حققت مشاهدات عالية "رحلة صيد" بواقع 5 ملايين تفاعل، ومقطع الفوز على الهلال حقق 4 ملايين تفاعل، إضافة إلى فيديو نيران الوحدة 5 ملايين تفاعل.

ويقف خلف هذا العمل إدارة شابة، تؤمن بالدور الفعّال الذي تلعبه مواقع التواصل الاجتماعي لتطويعها فيما يخدم النادي وجماهيره، تتمثل في رئيس النادي سلطان أزهر، إلى جانب الفريق الشاب في المركز الإعلامي، وهذا ما انعكس على حسابات النادي على مواقع التواصل في الفترة الحالية.