أمير الرياض يوجّه بالرفع عاجلاً عن نتائج تحقيقات فاجعة "طفلة ضاحية الواشلة"

شدد على الأمانة بسرعة معالجة ظاهرة الكلاب الضالة في أحياء الرياض كافة

وجّه الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، أمانة المنطقة وكل الجهات المختصة بالإفادة عاجلاً عن فاجعة افتراس كلاب ضالة لطفلة (ضاحية الواشلة)، والرفع بنتائج التحقيقات وما تم اتخاذه من إجراءات.

وأكد الأمير ضرورة تفاعل هذه الجهات وقيامها بدورها في معالجة هذه القضية، مشدداً على أمانة المنطقة بسرعة معالجة ظاهرة الكلاب الضالة في أحياء الرياض كافة والأحياء الطرفية والمطلة على الأودية في المنطقة؛ حتى لا تتكرر مثل هذه الفاجعة.

وكانت خمسة كلاب ضالة قد افترست -مساء الجمعة- طفلة لا يتجاوز عمرها أربع سنوات، في ضاحية الواشلة جنوب غرب الرياض بـ25 كلم، بعدما خرجت من استراحة أهلها للحظات.

ووفق تقرير نشرته "سبق" أمس الأول السبت؛ فقد شاهدت والدتها الكلاب وهي تنهش جسد طفلتها الضعيف؛ مما جعلها تصرخ وتستغيث بمن حولها لإنقاذ ابنتها من براثن الكلاب الضالة. وعلى الفور تمكّن الحضور من طرد الكلاب؛ إلا أن الطفلة الملطخة بالدماء فارقت الحياة بعدما وصلت للمستشفى بساعات معدودة.