النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"القضيبي": التعليم في عهد خادم الحرمين يشهد منجزات غير مسبوقة محلياً وعالمياً

أكد أن ذكرى البيعة مناسبة عزيزة علينا تُسعد المواطنين وتُجسِّد مشاعر الوفاء والولاء

رفع مدير إدارة تعليم محافظة القويعية محمد بن علي القضيبي باسمه ونيابة عن منسوبي التعليم بالمحافظة التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود- حفظه الله - بمناسبة حلول الذكرى السابعة لتوليه مقاليد الحكم ملكاً للمملكة العربية السعودية.

وقال القضيبي: إن ذكرى البيعة مناسبة عزيزة علينا جميعاً يسعد بها كل مواطن وتبرز فيها مشاعر الوفاء والولاء لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله-.

وذكر القضيبي أن التعليم حظي بدعم واهتمام كبيرين من مقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- حيث شهد التعليم نمواً كبيراً في جوانب عدة من أبرزها ما شهده نظام التعليم من تطور يهدف لرفع مستوى كفاءة منظومة التعليم بما يساهم في صناعة مستقبل أفضل لأبناء وبنات الوطن وفق رؤية المملكة 2030 م.

وأشار "القضيبي" إلى ما تحقق للمملكة من ريادة عالمية في التعليم عن بعد عبر منصة مدرستي والطفولة المبكرة وتوفير 24 قناة تعليمية ودعم برامج ومبادرات الكشف عن الموهوبين والموهوبات وتنمية قدرات الطلبة ومهاراتهم من خلال مسارات متعددة في الثانوية العامة والتوسّع في رياض الأطفال والتربية الخاصة ورفع مؤشرات المملكة في الاختبارات الدولية PIRLS والتي ساهمت في تعزيز مكانة المملكة في مجال التعليم ليكون المواطن منافساً عالمياً.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
"القضيبي": التعليم في عهد خادم الحرمين يشهد منجزات غير مسبوقة محلياً وعالمياً
سبق

رفع مدير إدارة تعليم محافظة القويعية محمد بن علي القضيبي باسمه ونيابة عن منسوبي التعليم بالمحافظة التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود- حفظه الله - بمناسبة حلول الذكرى السابعة لتوليه مقاليد الحكم ملكاً للمملكة العربية السعودية.

وقال القضيبي: إن ذكرى البيعة مناسبة عزيزة علينا جميعاً يسعد بها كل مواطن وتبرز فيها مشاعر الوفاء والولاء لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله-.

وذكر القضيبي أن التعليم حظي بدعم واهتمام كبيرين من مقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- حيث شهد التعليم نمواً كبيراً في جوانب عدة من أبرزها ما شهده نظام التعليم من تطور يهدف لرفع مستوى كفاءة منظومة التعليم بما يساهم في صناعة مستقبل أفضل لأبناء وبنات الوطن وفق رؤية المملكة 2030 م.

وأشار "القضيبي" إلى ما تحقق للمملكة من ريادة عالمية في التعليم عن بعد عبر منصة مدرستي والطفولة المبكرة وتوفير 24 قناة تعليمية ودعم برامج ومبادرات الكشف عن الموهوبين والموهوبات وتنمية قدرات الطلبة ومهاراتهم من خلال مسارات متعددة في الثانوية العامة والتوسّع في رياض الأطفال والتربية الخاصة ورفع مؤشرات المملكة في الاختبارات الدولية PIRLS والتي ساهمت في تعزيز مكانة المملكة في مجال التعليم ليكون المواطن منافساً عالمياً.

08 نوفمبر 2021 - 3 ربيع الآخر 1443
10:24 PM

"القضيبي": التعليم في عهد خادم الحرمين يشهد منجزات غير مسبوقة محلياً وعالمياً

أكد أن ذكرى البيعة مناسبة عزيزة علينا تُسعد المواطنين وتُجسِّد مشاعر الوفاء والولاء

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - القويعية
0
54

رفع مدير إدارة تعليم محافظة القويعية محمد بن علي القضيبي باسمه ونيابة عن منسوبي التعليم بالمحافظة التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود- حفظه الله - بمناسبة حلول الذكرى السابعة لتوليه مقاليد الحكم ملكاً للمملكة العربية السعودية.

وقال القضيبي: إن ذكرى البيعة مناسبة عزيزة علينا جميعاً يسعد بها كل مواطن وتبرز فيها مشاعر الوفاء والولاء لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله-.

وذكر القضيبي أن التعليم حظي بدعم واهتمام كبيرين من مقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- حيث شهد التعليم نمواً كبيراً في جوانب عدة من أبرزها ما شهده نظام التعليم من تطور يهدف لرفع مستوى كفاءة منظومة التعليم بما يساهم في صناعة مستقبل أفضل لأبناء وبنات الوطن وفق رؤية المملكة 2030 م.

وأشار "القضيبي" إلى ما تحقق للمملكة من ريادة عالمية في التعليم عن بعد عبر منصة مدرستي والطفولة المبكرة وتوفير 24 قناة تعليمية ودعم برامج ومبادرات الكشف عن الموهوبين والموهوبات وتنمية قدرات الطلبة ومهاراتهم من خلال مسارات متعددة في الثانوية العامة والتوسّع في رياض الأطفال والتربية الخاصة ورفع مؤشرات المملكة في الاختبارات الدولية PIRLS والتي ساهمت في تعزيز مكانة المملكة في مجال التعليم ليكون المواطن منافساً عالمياً.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
12,234
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,035
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,116
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,185

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

إنجازات قائد استثنائي

إنجازات قائد استثنائي

ماجد البريكان
في معنى أن تكون حرًّا

في معنى أن تكون حرًّا

مها الجبر
العُهر السياسي والمدلل

العُهر السياسي والمدلل

عبدالرحمن القحطاني
7 سنوات عامرة بالعطاء والنماء

7 سنوات عامرة بالعطاء والنماء

علي آل شرمة
أما آن لإعلامنا أن يتسعود؟

أما آن لإعلامنا أن يتسعود؟

بندر مغرم الشهري
التحليل العقاري والتضليل..!

التحليل العقاري والتضليل..!

عبدالرحمن المرشد
قرداحي.. وقصة الذئب

قرداحي.. وقصة الذئب

ماجد البريكان
أحمق من.. "وزير"

أحمق من.. "وزير"

مها الجبر
"ما فينا" نتحمل "هيك" تصرفات

"ما فينا" نتحمل "هيك" تصرفات

حسن آل عمير
الصحافي.. وكاريزما المذيع..!

الصحافي.. وكاريزما المذيع..!

ماجد الحربي
"قرداحي" يستعين بصديق السوء

"قرداحي" يستعين بصديق السوء

علي آل شرمة
هل هناك خطر من المُفترسات؟

هل هناك خطر من المُفترسات؟

عبدالمحسن الحارثي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة