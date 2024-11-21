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ديوان المظالم يطلق منصة تواصل جديدة عبر "واتساب"

لتعزيز التواصل المباشر والفعال مع المُستفيدين من خدماته

أطلق ديوان المظالم اليوم منصة تواصل جديدة مع مُستفيديه عبر تطبيق التواصل الاجتماعي "واتساب" WhatsApp" من خلال الرقم (0112156388)، وذلك إضافة لقنوات خدمة المُستفيدين.


ويهدف ديوان المظالم من خلال تدشين هذه المنصة بجانب منصاته الأخرى في وسائل التواصل الاجتماعي إلى تعزيز التواصل المباشر والفعال مع المُستفيدين من خدماته بتلقي كل الاستفسارات والمقترحات والآراء من أجل الوصول إلى تقديم خدمات أفضل، والاستفادة من خصائص هذه التطبيقات لتوفير الجهد والوقت على عموم المهتمين.


ويأتي تدشين المنصة الجديدة تنفيذًا لتوجيهات رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف في تمكين المستفيد من إيصال صوته واستفساره وآرائه للمسؤولين بالديوان ومحاكمه، مما يساعد -بإذن الله- في تقديم خدمة ذات جودة عالية.


كما أطلق ديوان المظالم بالتزامن مع هذه الخدمة بطاقة أعمال تحتوي على كل وسائل التواصل معه: رقم مركز الاتصال الموحد، والبريد الإلكتروني، ورقم الواتساب، وحساباته في مواقع التواصل الاجتماعي، وبوابته الإلكترونية.


يُذكر أن ديوان المظالم يسعى إلى مواكبة الوسائل الرقمية الحديثة للتواصل والتفاعل مع الجمهور، حيث أطلق حساب (ديوان المظالم) على "تويتر" في جمادى الآخرة 1436هـ، وخدمة راسل رئيس ديوان المظالم من خلال البوابة الإلكترونية في مُحرم 1438هـ، وحساب (ديوان المظالم - تواصل) على "تويتر" في ربيع الأول 1439هـ، ودشن مركز الاتصال الموحد بديوان المظالم 920000553 في جمادى الأولى 1439هـ، وتطبيق الهواتف الذكية في جمادى الأولى 1440هـ.

ديوان المظالم واتساب

الرئيسية/ المملكة / محليات

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ديوان المظالم يطلق منصة تواصل جديدة عبر "واتساب"
سبق

أطلق ديوان المظالم اليوم منصة تواصل جديدة مع مُستفيديه عبر تطبيق التواصل الاجتماعي "واتساب" WhatsApp" من خلال الرقم (0112156388)، وذلك إضافة لقنوات خدمة المُستفيدين.


ويهدف ديوان المظالم من خلال تدشين هذه المنصة بجانب منصاته الأخرى في وسائل التواصل الاجتماعي إلى تعزيز التواصل المباشر والفعال مع المُستفيدين من خدماته بتلقي كل الاستفسارات والمقترحات والآراء من أجل الوصول إلى تقديم خدمات أفضل، والاستفادة من خصائص هذه التطبيقات لتوفير الجهد والوقت على عموم المهتمين.


ويأتي تدشين المنصة الجديدة تنفيذًا لتوجيهات رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف في تمكين المستفيد من إيصال صوته واستفساره وآرائه للمسؤولين بالديوان ومحاكمه، مما يساعد -بإذن الله- في تقديم خدمة ذات جودة عالية.


كما أطلق ديوان المظالم بالتزامن مع هذه الخدمة بطاقة أعمال تحتوي على كل وسائل التواصل معه: رقم مركز الاتصال الموحد، والبريد الإلكتروني، ورقم الواتساب، وحساباته في مواقع التواصل الاجتماعي، وبوابته الإلكترونية.


يُذكر أن ديوان المظالم يسعى إلى مواكبة الوسائل الرقمية الحديثة للتواصل والتفاعل مع الجمهور، حيث أطلق حساب (ديوان المظالم) على "تويتر" في جمادى الآخرة 1436هـ، وخدمة راسل رئيس ديوان المظالم من خلال البوابة الإلكترونية في مُحرم 1438هـ، وحساب (ديوان المظالم - تواصل) على "تويتر" في ربيع الأول 1439هـ، ودشن مركز الاتصال الموحد بديوان المظالم 920000553 في جمادى الأولى 1439هـ، وتطبيق الهواتف الذكية في جمادى الأولى 1440هـ.

21 نوفمبر 2019 - 24 ربيع الأول 1441
10:47 AM

ديوان المظالم يطلق منصة تواصل جديدة عبر "واتساب"

لتعزيز التواصل المباشر والفعال مع المُستفيدين من خدماته

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أطلق ديوان المظالم اليوم منصة تواصل جديدة مع مُستفيديه عبر تطبيق التواصل الاجتماعي "واتساب" WhatsApp" من خلال الرقم (0112156388)، وذلك إضافة لقنوات خدمة المُستفيدين.


ويهدف ديوان المظالم من خلال تدشين هذه المنصة بجانب منصاته الأخرى في وسائل التواصل الاجتماعي إلى تعزيز التواصل المباشر والفعال مع المُستفيدين من خدماته بتلقي كل الاستفسارات والمقترحات والآراء من أجل الوصول إلى تقديم خدمات أفضل، والاستفادة من خصائص هذه التطبيقات لتوفير الجهد والوقت على عموم المهتمين.


ويأتي تدشين المنصة الجديدة تنفيذًا لتوجيهات رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف في تمكين المستفيد من إيصال صوته واستفساره وآرائه للمسؤولين بالديوان ومحاكمه، مما يساعد -بإذن الله- في تقديم خدمة ذات جودة عالية.


كما أطلق ديوان المظالم بالتزامن مع هذه الخدمة بطاقة أعمال تحتوي على كل وسائل التواصل معه: رقم مركز الاتصال الموحد، والبريد الإلكتروني، ورقم الواتساب، وحساباته في مواقع التواصل الاجتماعي، وبوابته الإلكترونية.


يُذكر أن ديوان المظالم يسعى إلى مواكبة الوسائل الرقمية الحديثة للتواصل والتفاعل مع الجمهور، حيث أطلق حساب (ديوان المظالم) على "تويتر" في جمادى الآخرة 1436هـ، وخدمة راسل رئيس ديوان المظالم من خلال البوابة الإلكترونية في مُحرم 1438هـ، وحساب (ديوان المظالم - تواصل) على "تويتر" في ربيع الأول 1439هـ، ودشن مركز الاتصال الموحد بديوان المظالم 920000553 في جمادى الأولى 1439هـ، وتطبيق الهواتف الذكية في جمادى الأولى 1440هـ.

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