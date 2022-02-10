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"الاقتصادي العربي" يؤيد طلب المملكة استضافة معرض "إكسبو 2030"

وحث على سرعة الانتهاء من إجراءات التوقيع والتصديق على اتفاقية التعاون الجمركي

أكد المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي دعم طلب المملكة العربية السعودية استضافة معرض إكسبو الدولي 2030 في مدينة الرياض تحت شعار "حقبة التغيير: المضي بكوكبنا نحو استشراف المستقبل"، ودعوة الدول العربية إلى المساهمة في حشد الدعم الدولي المؤيد لطلب المملكة في استضافة المعرض.

جاء ذلك في ختام أعمال الدورة الوزارية الـ (109) للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والتي عقدت حضورياً اليوم بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية.

ورحب المجلس الاقتصادي والاجتماعي في قراراته الختامية بالإجراءات التي اتخذتها الجامعة العربية والدول الأعضاء والمجالس الوزارية المتخصصة ومؤسسات العمل العربي المشترك لتنفيذ نتائج وقرارات القمة العربية التنموية التي عقدت بمدينة بيروت عام 2019.

كما كلف المجلس الجامعة العربية بالتواصل مع موريتانيا (رئيسة الدورة الخامسة للقمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية) وذلك للإعداد والتحضير لأعمال الدورة للقمة وموافاة الدول الأعضاء بالمستجدات.

ودعا المجلس اللجنة الخاصة المكلفة بإعداد ملحق تسهيل التجارة الحرة العربية الكبرى الانتهاء من إعداد هذا الملحق حتى يتسنى عرضه على الدورة (110) للمجلس الاقتصادي والاجتماعي.

وحث المجلس الدول الأعضاء على سرعة الانتهاء من إجراءات التوقيع والتصديق على اتفاقية التعاون الجمركي العربي لتسريع دخولها حيز التنفيذ، كما طلب المجلس من الجامعة العربية دعوة الدول العربية لعقد اجتماع لجنة الخبراء القانونيين من الدول العربية لأخذ ملاحظاتهم على المسودة الأولى من مشروع اتفاقية الاستثمار العربي الجديدة تمهيداً لعرضها على المجلس الاقتصادي والاجتماعي في دورته القادمة.

ووجه المجلس الشكر إلى ليبيا على استضافتها لأعمال الدورة رقم (19) لمؤتمر أصحاب الأعمال والمستثمرين العرب (طرابلس 28-29 نوفمبر الماضي)، وكذا توجيه الشكر إلى جميع الدول العربية المشاركة في المؤتمر، ودعا المجلس الاقتصادي والاجتماعي القطاع الخاص العربي لتوجيه جزء من استثماراته داخل الأراضي الليبية للاستثمار في القطاعات الاقتصادية والاستثمارية.

كما قرر المجلس عقد اجتماع لجنة التنفيذ والمتابعة بمقر الجامعة العربية خلال الفترة من 14 – 16 يونيو المقبل، وعقد الدورة العادية رقم (110) للمجلس الاقتصادي والاجتماعي في الفترة من 25 أغسطس حتى الأول من سبتمبر المقبل بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية.

إكسبو 2030

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الاقتصادي العربي" يؤيد طلب المملكة استضافة معرض "إكسبو 2030"
سبق

أكد المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي دعم طلب المملكة العربية السعودية استضافة معرض إكسبو الدولي 2030 في مدينة الرياض تحت شعار "حقبة التغيير: المضي بكوكبنا نحو استشراف المستقبل"، ودعوة الدول العربية إلى المساهمة في حشد الدعم الدولي المؤيد لطلب المملكة في استضافة المعرض.

جاء ذلك في ختام أعمال الدورة الوزارية الـ (109) للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والتي عقدت حضورياً اليوم بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية.

ورحب المجلس الاقتصادي والاجتماعي في قراراته الختامية بالإجراءات التي اتخذتها الجامعة العربية والدول الأعضاء والمجالس الوزارية المتخصصة ومؤسسات العمل العربي المشترك لتنفيذ نتائج وقرارات القمة العربية التنموية التي عقدت بمدينة بيروت عام 2019.

كما كلف المجلس الجامعة العربية بالتواصل مع موريتانيا (رئيسة الدورة الخامسة للقمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية) وذلك للإعداد والتحضير لأعمال الدورة للقمة وموافاة الدول الأعضاء بالمستجدات.

ودعا المجلس اللجنة الخاصة المكلفة بإعداد ملحق تسهيل التجارة الحرة العربية الكبرى الانتهاء من إعداد هذا الملحق حتى يتسنى عرضه على الدورة (110) للمجلس الاقتصادي والاجتماعي.

وحث المجلس الدول الأعضاء على سرعة الانتهاء من إجراءات التوقيع والتصديق على اتفاقية التعاون الجمركي العربي لتسريع دخولها حيز التنفيذ، كما طلب المجلس من الجامعة العربية دعوة الدول العربية لعقد اجتماع لجنة الخبراء القانونيين من الدول العربية لأخذ ملاحظاتهم على المسودة الأولى من مشروع اتفاقية الاستثمار العربي الجديدة تمهيداً لعرضها على المجلس الاقتصادي والاجتماعي في دورته القادمة.

ووجه المجلس الشكر إلى ليبيا على استضافتها لأعمال الدورة رقم (19) لمؤتمر أصحاب الأعمال والمستثمرين العرب (طرابلس 28-29 نوفمبر الماضي)، وكذا توجيه الشكر إلى جميع الدول العربية المشاركة في المؤتمر، ودعا المجلس الاقتصادي والاجتماعي القطاع الخاص العربي لتوجيه جزء من استثماراته داخل الأراضي الليبية للاستثمار في القطاعات الاقتصادية والاستثمارية.

كما قرر المجلس عقد اجتماع لجنة التنفيذ والمتابعة بمقر الجامعة العربية خلال الفترة من 14 – 16 يونيو المقبل، وعقد الدورة العادية رقم (110) للمجلس الاقتصادي والاجتماعي في الفترة من 25 أغسطس حتى الأول من سبتمبر المقبل بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية.

10 فبراير 2022 - 9 رجب 1443
07:05 PM
اخر تعديل
10 فبراير 2022 - 9 رجب 1443
08:00 PM

"الاقتصادي العربي" يؤيد طلب المملكة استضافة معرض "إكسبو 2030"

وحث على سرعة الانتهاء من إجراءات التوقيع والتصديق على اتفاقية التعاون الجمركي

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أكد المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي دعم طلب المملكة العربية السعودية استضافة معرض إكسبو الدولي 2030 في مدينة الرياض تحت شعار "حقبة التغيير: المضي بكوكبنا نحو استشراف المستقبل"، ودعوة الدول العربية إلى المساهمة في حشد الدعم الدولي المؤيد لطلب المملكة في استضافة المعرض.

جاء ذلك في ختام أعمال الدورة الوزارية الـ (109) للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والتي عقدت حضورياً اليوم بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية.

ورحب المجلس الاقتصادي والاجتماعي في قراراته الختامية بالإجراءات التي اتخذتها الجامعة العربية والدول الأعضاء والمجالس الوزارية المتخصصة ومؤسسات العمل العربي المشترك لتنفيذ نتائج وقرارات القمة العربية التنموية التي عقدت بمدينة بيروت عام 2019.

كما كلف المجلس الجامعة العربية بالتواصل مع موريتانيا (رئيسة الدورة الخامسة للقمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية) وذلك للإعداد والتحضير لأعمال الدورة للقمة وموافاة الدول الأعضاء بالمستجدات.

ودعا المجلس اللجنة الخاصة المكلفة بإعداد ملحق تسهيل التجارة الحرة العربية الكبرى الانتهاء من إعداد هذا الملحق حتى يتسنى عرضه على الدورة (110) للمجلس الاقتصادي والاجتماعي.

وحث المجلس الدول الأعضاء على سرعة الانتهاء من إجراءات التوقيع والتصديق على اتفاقية التعاون الجمركي العربي لتسريع دخولها حيز التنفيذ، كما طلب المجلس من الجامعة العربية دعوة الدول العربية لعقد اجتماع لجنة الخبراء القانونيين من الدول العربية لأخذ ملاحظاتهم على المسودة الأولى من مشروع اتفاقية الاستثمار العربي الجديدة تمهيداً لعرضها على المجلس الاقتصادي والاجتماعي في دورته القادمة.

ووجه المجلس الشكر إلى ليبيا على استضافتها لأعمال الدورة رقم (19) لمؤتمر أصحاب الأعمال والمستثمرين العرب (طرابلس 28-29 نوفمبر الماضي)، وكذا توجيه الشكر إلى جميع الدول العربية المشاركة في المؤتمر، ودعا المجلس الاقتصادي والاجتماعي القطاع الخاص العربي لتوجيه جزء من استثماراته داخل الأراضي الليبية للاستثمار في القطاعات الاقتصادية والاستثمارية.

كما قرر المجلس عقد اجتماع لجنة التنفيذ والمتابعة بمقر الجامعة العربية خلال الفترة من 14 – 16 يونيو المقبل، وعقد الدورة العادية رقم (110) للمجلس الاقتصادي والاجتماعي في الفترة من 25 أغسطس حتى الأول من سبتمبر المقبل بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية.

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