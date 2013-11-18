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فتح باب القبول ببرنامج الدبلوم في كلية الاتصالات والإلكترونيات بجدة

اعتبارًا من 16 إلى 25/ 1443/4 على موقع المؤسسة

أعلنت كلية الاتصالات والإلكترونيات بجدة عن فتح باب القبول والتسجيل لدرجة الدبلوم الصباحي والمسائي للفصل التدريبي الثاني من العام التدريبي الجاري 1443هـ، اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 1443/4/16هـ وحتى 25 / 4/ 1443هـ للطلاب الراغبين والحاصلين على الثانوية العامة المسار العلمي والمعاهد الصناعية.

وأوضح عميد الكلية المهندس خالد بن مسفر الغامدي، أن التخصصات المتاحة في الكلية هي "قسم التقنية الإلكترونية – قسم تقنية الحاسب – قسم تقنية الاتصالات"، مشيرًا إلى أن القبول سيكون موحدًا لجميع المتقدمين على موقع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بوابة القبول الموحد على الرابط التالي:
https://ugate.tvtc.gov.sa/AFrontGate

وأشار إلى أن المقبولين سيتلقون ترشيحهم للقبول عبر رسائل نصية SMS تصلهم من موقع البوابة الموحدة للقبول والتسجيل.

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فتح باب القبول ببرنامج الدبلوم في كلية الاتصالات والإلكترونيات بجدة
سبق

أعلنت كلية الاتصالات والإلكترونيات بجدة عن فتح باب القبول والتسجيل لدرجة الدبلوم الصباحي والمسائي للفصل التدريبي الثاني من العام التدريبي الجاري 1443هـ، اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 1443/4/16هـ وحتى 25 / 4/ 1443هـ للطلاب الراغبين والحاصلين على الثانوية العامة المسار العلمي والمعاهد الصناعية.

وأوضح عميد الكلية المهندس خالد بن مسفر الغامدي، أن التخصصات المتاحة في الكلية هي "قسم التقنية الإلكترونية – قسم تقنية الحاسب – قسم تقنية الاتصالات"، مشيرًا إلى أن القبول سيكون موحدًا لجميع المتقدمين على موقع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بوابة القبول الموحد على الرابط التالي:
https://ugate.tvtc.gov.sa/AFrontGate

وأشار إلى أن المقبولين سيتلقون ترشيحهم للقبول عبر رسائل نصية SMS تصلهم من موقع البوابة الموحدة للقبول والتسجيل.

17 نوفمبر 2021 - 12 ربيع الآخر 1443
06:57 PM

فتح باب القبول ببرنامج الدبلوم في كلية الاتصالات والإلكترونيات بجدة

اعتبارًا من 16 إلى 25/ 1443/4 على موقع المؤسسة

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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أعلنت كلية الاتصالات والإلكترونيات بجدة عن فتح باب القبول والتسجيل لدرجة الدبلوم الصباحي والمسائي للفصل التدريبي الثاني من العام التدريبي الجاري 1443هـ، اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 1443/4/16هـ وحتى 25 / 4/ 1443هـ للطلاب الراغبين والحاصلين على الثانوية العامة المسار العلمي والمعاهد الصناعية.

وأوضح عميد الكلية المهندس خالد بن مسفر الغامدي، أن التخصصات المتاحة في الكلية هي "قسم التقنية الإلكترونية – قسم تقنية الحاسب – قسم تقنية الاتصالات"، مشيرًا إلى أن القبول سيكون موحدًا لجميع المتقدمين على موقع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بوابة القبول الموحد على الرابط التالي:
https://ugate.tvtc.gov.sa/AFrontGate

وأشار إلى أن المقبولين سيتلقون ترشيحهم للقبول عبر رسائل نصية SMS تصلهم من موقع البوابة الموحدة للقبول والتسجيل.

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
12,589
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,198
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,187
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,230

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