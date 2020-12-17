النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

نواة صندوقية مغلقة لتصريف مياه الأمطار بمخططات ولي العهد بمكة

لرفع كفاءة الشبكات بالعاصمة المقدسة ودرء أخطار السيول

تواصل وكالة التشييد والصيانة بأمانة العاصمة المقدسة، أعمال التشييد والصيانة والنظافة لشبكات تصريف مياه الأمطار والسيول، وتنفيذ شبكات البنى التحتية؛ لاستيعاب كميات الأمطار، وإيصالها بشكل آمن لمجرى وادي عرنة؛ وذلك لحماية مخططات ولي العهد والمناطق الأخرى المحيطة بها.

واشتملت الأعمال المنفذة من قبل الإدارة العامة لشبكات السيول تنفيذ قنوات صندوقية مغلقة بطول ٢٥٥م في مخططات ولي العهد، وتنفيذ أغطية خرسانة مسلحة للمناهل بأجياد بمساحة ١٦٢م٢، ومواصلة أعمال نظافة قنوات التصريف السطحي بطول ٨٣٠٠م في "المسفلة - الشرائع - العزيزية - جنوب مكة - العمرة - أجياد – المعابدة"، إضافةً إلى تنظيف ٢٥٥ غرفة تجميع وتفتيش في "العتيبية - الشرائع - العزيزية – الشوقية".

وتأتي هذه الأعمال المتواصلة للرفع من كفاءة شبكات الأمطار بالعاصمة المقدسة، ودرء أخطار السيول.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
نواة صندوقية مغلقة لتصريف مياه الأمطار بمخططات ولي العهد بمكة
سبق

تواصل وكالة التشييد والصيانة بأمانة العاصمة المقدسة، أعمال التشييد والصيانة والنظافة لشبكات تصريف مياه الأمطار والسيول، وتنفيذ شبكات البنى التحتية؛ لاستيعاب كميات الأمطار، وإيصالها بشكل آمن لمجرى وادي عرنة؛ وذلك لحماية مخططات ولي العهد والمناطق الأخرى المحيطة بها.

واشتملت الأعمال المنفذة من قبل الإدارة العامة لشبكات السيول تنفيذ قنوات صندوقية مغلقة بطول ٢٥٥م في مخططات ولي العهد، وتنفيذ أغطية خرسانة مسلحة للمناهل بأجياد بمساحة ١٦٢م٢، ومواصلة أعمال نظافة قنوات التصريف السطحي بطول ٨٣٠٠م في "المسفلة - الشرائع - العزيزية - جنوب مكة - العمرة - أجياد – المعابدة"، إضافةً إلى تنظيف ٢٥٥ غرفة تجميع وتفتيش في "العتيبية - الشرائع - العزيزية – الشوقية".

وتأتي هذه الأعمال المتواصلة للرفع من كفاءة شبكات الأمطار بالعاصمة المقدسة، ودرء أخطار السيول.

17 ديسمبر 2020 - 2 جمادى الأول 1442
03:15 PM

نواة صندوقية مغلقة لتصريف مياه الأمطار بمخططات ولي العهد بمكة

لرفع كفاءة الشبكات بالعاصمة المقدسة ودرء أخطار السيول

A A A
عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
0
202

تواصل وكالة التشييد والصيانة بأمانة العاصمة المقدسة، أعمال التشييد والصيانة والنظافة لشبكات تصريف مياه الأمطار والسيول، وتنفيذ شبكات البنى التحتية؛ لاستيعاب كميات الأمطار، وإيصالها بشكل آمن لمجرى وادي عرنة؛ وذلك لحماية مخططات ولي العهد والمناطق الأخرى المحيطة بها.

واشتملت الأعمال المنفذة من قبل الإدارة العامة لشبكات السيول تنفيذ قنوات صندوقية مغلقة بطول ٢٥٥م في مخططات ولي العهد، وتنفيذ أغطية خرسانة مسلحة للمناهل بأجياد بمساحة ١٦٢م٢، ومواصلة أعمال نظافة قنوات التصريف السطحي بطول ٨٣٠٠م في "المسفلة - الشرائع - العزيزية - جنوب مكة - العمرة - أجياد – المعابدة"، إضافةً إلى تنظيف ٢٥٥ غرفة تجميع وتفتيش في "العتيبية - الشرائع - العزيزية – الشوقية".

وتأتي هذه الأعمال المتواصلة للرفع من كفاءة شبكات الأمطار بالعاصمة المقدسة، ودرء أخطار السيول.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
7,651
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,597
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
25,655
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
28,103

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

فضلاً.. أبقوا المدارس مغلقة!!

فضلاً.. أبقوا المدارس مغلقة!!

غسان محمد عسيلان
عظماء بلا شهادات

عظماء بلا شهادات

إيمان صالح مطر
السعوديون ما يشتغلون..؟!!

السعوديون ما يشتغلون..؟!!

أحمد عجب
الملاحة الجوية وعنان السماء..!

الملاحة الجوية وعنان السماء..!

منيف الحربي
المنقذ الأول

المنقذ الأول

مها الجبر
أعضاء الشورى وأهمية الابتكار

أعضاء الشورى وأهمية الابتكار

عبدالغني الشيخ
شاب عشريني.. والدنيا علَّمتني..!!

شاب عشريني.. والدنيا علَّمتني..!!

ماجد الحربي
التنمُّر.. والتنمُّر الإلكتروني!

التنمُّر.. والتنمُّر الإلكتروني!

سارة الجهني
عندما يتعطل الإنترنت.. ما مصير الطلبة؟

عندما يتعطل الإنترنت.. ما مصير الطلبة؟

عبدالرحمن المرشد
فوترة ضريبية إلكترونية تكافح الاقتصاد الخفي والتستر

فوترة ضريبية إلكترونية تكافح الاقتصاد الخفي والتستر

حواء القرني

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض
نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة