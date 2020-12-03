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النائب العام يستقبل سفير البرتغال لدى المملكة

بحثا عددًا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك

استقبل النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، في المقر الرئيس للنيابة العامة اليوم الخميس، سفير جمهورية البرتغال لدى المملكة لويس فيراز.

ورحب "المعجب"، في بداية اللقاء، بالسفير البرتغالي، منوّهًا بتميّز العلاقات التي تجمع بين البلدين.

من جانبه عبّر السفير البرتغالي عن اعتزازه بالعلاقات الطيبة التي تجمع البلدين الصديقين، متمنياً لهذه العلاقات مزيداً من التقدم والازدهار.

وشهد اللقاء تبادل الأحاديث الودية، وبحث عددًا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك؛ ومنها ما يتعلق بمذكرة التفاهم بين النيابتين في البلدين الصديقين.

النائب العام

الرئيسية/ المملكة / محليات

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النائب العام يستقبل سفير البرتغال لدى المملكة
سبق

استقبل النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، في المقر الرئيس للنيابة العامة اليوم الخميس، سفير جمهورية البرتغال لدى المملكة لويس فيراز.

ورحب "المعجب"، في بداية اللقاء، بالسفير البرتغالي، منوّهًا بتميّز العلاقات التي تجمع بين البلدين.

من جانبه عبّر السفير البرتغالي عن اعتزازه بالعلاقات الطيبة التي تجمع البلدين الصديقين، متمنياً لهذه العلاقات مزيداً من التقدم والازدهار.

وشهد اللقاء تبادل الأحاديث الودية، وبحث عددًا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك؛ ومنها ما يتعلق بمذكرة التفاهم بين النيابتين في البلدين الصديقين.

03 ديسمبر 2020 - 18 ربيع الآخر 1442
04:39 PM
اخر تعديل
03 ديسمبر 2020 - 18 ربيع الآخر 1442
06:31 PM

النائب العام يستقبل سفير البرتغال لدى المملكة

بحثا عددًا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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استقبل النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، في المقر الرئيس للنيابة العامة اليوم الخميس، سفير جمهورية البرتغال لدى المملكة لويس فيراز.

ورحب "المعجب"، في بداية اللقاء، بالسفير البرتغالي، منوّهًا بتميّز العلاقات التي تجمع بين البلدين.

من جانبه عبّر السفير البرتغالي عن اعتزازه بالعلاقات الطيبة التي تجمع البلدين الصديقين، متمنياً لهذه العلاقات مزيداً من التقدم والازدهار.

وشهد اللقاء تبادل الأحاديث الودية، وبحث عددًا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك؛ ومنها ما يتعلق بمذكرة التفاهم بين النيابتين في البلدين الصديقين.

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