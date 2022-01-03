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بالصور.. افتتاح حاضنة أعمال لدعم رواد ورائدات الأعمال في الشرقية

"سعود بن نايف" يدشن برج الغرفة وحضور لافت لقطاع الأعمال بالمنطقة

افتتح أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، أمس برج غرفة الشرقية، في حفل نظمته الغرفة برعايته وحضور الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز، نائب أمير المنطقة، ووزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، وحضور لافت لقطاع الأعمال في المنطقة الشرقية.

ودشن سموه خلال زيارته للبرج حاضنة غرفة الشرقية لريادة الأعمال والتي تهدف إلى دعم وإرشاد رواد ورائدات الأعمال كما تتبنى المشروعات والأفكار الإبداعية وتعمل على تنفيذ البرامج التي تعمل على تثقيفهم وتوعيتهم ومساعدتهم لتمكينهم في الوصول للنجاح وتحقيق الإبداع في مشروعاتهم الناشئة.

وأشاد سموه بالدور الريادي الذي تقوم به غرفة الشرقية ودعمها للاقتصاد من خلال البرامج والمبادرات ذات الأثر الملموس، كما نوه سموه بتدشين حاضنة أعمال في برج الغرفة وأكد أن دعم المشروعات الصغيرة وتمكين رواد الأعمال يُسهم في التنمية الاقتصادية والارتقاء بالمشروعات التي ستنعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني ويتيح فرصًا واعدة لشباب وشابات الوطن.

وخلال تدشين الحاضنة رعى سموه توقيع اتفاقيتي تعاون بين غرفة الشرقية وكل من الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ومركز أرامكو لريادة الأعمال (واعد) بحضور محافظ الهيئة العامة للمنشآت المهندس صالح بن إبراهيم الرشيد، والمدير الإداري لـ "واعد" المهندس فهد العيدي ورئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية عبدالحكيم بن حمد العمار الخالدي.

كما دشن سموه في حفل رسمي برج غرفة الشرقية بحضور أبرز قيادات قطاع الأعمال، وجرى خلال الحفل مراسم توقيع اتفاقية لإدارة وتشغيل برج الغرفة مع شركة ركاز العقارية.

يُذكر أن تصميم المشروع يراعي مختلف الاحتياجات التي تتناسب مع طموحات قطاع الأعمال وتعمل على تيسير أعمالهم، وتحسين مستوى الأداء، بالإضافة إلى تسهيل التواصل مع الإمكانات الداخلية والبيئة الخارجية، وذلك بما يتواكب مع المعايير العالمية والمواصفات الدولية المتبعة في مثل هذه المشروعات الحيوية والضخمة. كما أن التصميم الفريد للبرج يقدم بيئة مبتكرة تناسب الأسلوب الحديث لمجتمع قطاع الأعمال وخدماته، ويسير بشكل متوازٍ مع التطور والطموحات المتجددة لبيئة الأعمال في المنطقة الشرقية والتي تتميز بالخصوصية والجاذبية.

واتسم برنامج بناء البرج بحيوية وسرعة ودقة في الإنجاز وبجودة عالية المستوى في أعمال البناء والتشطيب والمواصفات.

ويرتفع برج غرفة الشرقية 135 مترًا، ويشتمل على 32 طابقًا تتضمن طوابق التسوية ومواقف السيارات التي تتسع لنحو 600 سيارة بمجموع مساحات تأجيرية تصل إلى 39 ألف متر مربع.

وسعيًا لتقديم أجود الخدمات للمستأجرين تم تخصيص الطابق الثامن مقرًا لـ 7 قاعات للاجتماعات وقاعة متعددة الاستخدام مخدومة بـ 8 مصاعد للركاب ومصعدًا للخدمات.

كما يضم البرج مساحات تأجيرية مخصصة لمطاعم ومقاهٍ متخصصة ونادٍ صحي وحضانة أطفال ومصلى وخدمات عامة للرجال والسيدات.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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بالصور.. افتتاح حاضنة أعمال لدعم رواد ورائدات الأعمال في الشرقية
سبق

افتتح أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، أمس برج غرفة الشرقية، في حفل نظمته الغرفة برعايته وحضور الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز، نائب أمير المنطقة، ووزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، وحضور لافت لقطاع الأعمال في المنطقة الشرقية.

ودشن سموه خلال زيارته للبرج حاضنة غرفة الشرقية لريادة الأعمال والتي تهدف إلى دعم وإرشاد رواد ورائدات الأعمال كما تتبنى المشروعات والأفكار الإبداعية وتعمل على تنفيذ البرامج التي تعمل على تثقيفهم وتوعيتهم ومساعدتهم لتمكينهم في الوصول للنجاح وتحقيق الإبداع في مشروعاتهم الناشئة.

وأشاد سموه بالدور الريادي الذي تقوم به غرفة الشرقية ودعمها للاقتصاد من خلال البرامج والمبادرات ذات الأثر الملموس، كما نوه سموه بتدشين حاضنة أعمال في برج الغرفة وأكد أن دعم المشروعات الصغيرة وتمكين رواد الأعمال يُسهم في التنمية الاقتصادية والارتقاء بالمشروعات التي ستنعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني ويتيح فرصًا واعدة لشباب وشابات الوطن.

وخلال تدشين الحاضنة رعى سموه توقيع اتفاقيتي تعاون بين غرفة الشرقية وكل من الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ومركز أرامكو لريادة الأعمال (واعد) بحضور محافظ الهيئة العامة للمنشآت المهندس صالح بن إبراهيم الرشيد، والمدير الإداري لـ "واعد" المهندس فهد العيدي ورئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية عبدالحكيم بن حمد العمار الخالدي.

كما دشن سموه في حفل رسمي برج غرفة الشرقية بحضور أبرز قيادات قطاع الأعمال، وجرى خلال الحفل مراسم توقيع اتفاقية لإدارة وتشغيل برج الغرفة مع شركة ركاز العقارية.

يُذكر أن تصميم المشروع يراعي مختلف الاحتياجات التي تتناسب مع طموحات قطاع الأعمال وتعمل على تيسير أعمالهم، وتحسين مستوى الأداء، بالإضافة إلى تسهيل التواصل مع الإمكانات الداخلية والبيئة الخارجية، وذلك بما يتواكب مع المعايير العالمية والمواصفات الدولية المتبعة في مثل هذه المشروعات الحيوية والضخمة. كما أن التصميم الفريد للبرج يقدم بيئة مبتكرة تناسب الأسلوب الحديث لمجتمع قطاع الأعمال وخدماته، ويسير بشكل متوازٍ مع التطور والطموحات المتجددة لبيئة الأعمال في المنطقة الشرقية والتي تتميز بالخصوصية والجاذبية.

واتسم برنامج بناء البرج بحيوية وسرعة ودقة في الإنجاز وبجودة عالية المستوى في أعمال البناء والتشطيب والمواصفات.

ويرتفع برج غرفة الشرقية 135 مترًا، ويشتمل على 32 طابقًا تتضمن طوابق التسوية ومواقف السيارات التي تتسع لنحو 600 سيارة بمجموع مساحات تأجيرية تصل إلى 39 ألف متر مربع.

وسعيًا لتقديم أجود الخدمات للمستأجرين تم تخصيص الطابق الثامن مقرًا لـ 7 قاعات للاجتماعات وقاعة متعددة الاستخدام مخدومة بـ 8 مصاعد للركاب ومصعدًا للخدمات.

كما يضم البرج مساحات تأجيرية مخصصة لمطاعم ومقاهٍ متخصصة ونادٍ صحي وحضانة أطفال ومصلى وخدمات عامة للرجال والسيدات.

03 يناير 2022 - 30 جمادى الأول 1443
12:47 AM

بالصور.. افتتاح حاضنة أعمال لدعم رواد ورائدات الأعمال في الشرقية

"سعود بن نايف" يدشن برج الغرفة وحضور لافت لقطاع الأعمال بالمنطقة

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حامد العلي - الدمام
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افتتح أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، أمس برج غرفة الشرقية، في حفل نظمته الغرفة برعايته وحضور الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز، نائب أمير المنطقة، ووزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، وحضور لافت لقطاع الأعمال في المنطقة الشرقية.

ودشن سموه خلال زيارته للبرج حاضنة غرفة الشرقية لريادة الأعمال والتي تهدف إلى دعم وإرشاد رواد ورائدات الأعمال كما تتبنى المشروعات والأفكار الإبداعية وتعمل على تنفيذ البرامج التي تعمل على تثقيفهم وتوعيتهم ومساعدتهم لتمكينهم في الوصول للنجاح وتحقيق الإبداع في مشروعاتهم الناشئة.

وأشاد سموه بالدور الريادي الذي تقوم به غرفة الشرقية ودعمها للاقتصاد من خلال البرامج والمبادرات ذات الأثر الملموس، كما نوه سموه بتدشين حاضنة أعمال في برج الغرفة وأكد أن دعم المشروعات الصغيرة وتمكين رواد الأعمال يُسهم في التنمية الاقتصادية والارتقاء بالمشروعات التي ستنعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني ويتيح فرصًا واعدة لشباب وشابات الوطن.

وخلال تدشين الحاضنة رعى سموه توقيع اتفاقيتي تعاون بين غرفة الشرقية وكل من الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ومركز أرامكو لريادة الأعمال (واعد) بحضور محافظ الهيئة العامة للمنشآت المهندس صالح بن إبراهيم الرشيد، والمدير الإداري لـ "واعد" المهندس فهد العيدي ورئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية عبدالحكيم بن حمد العمار الخالدي.

كما دشن سموه في حفل رسمي برج غرفة الشرقية بحضور أبرز قيادات قطاع الأعمال، وجرى خلال الحفل مراسم توقيع اتفاقية لإدارة وتشغيل برج الغرفة مع شركة ركاز العقارية.

يُذكر أن تصميم المشروع يراعي مختلف الاحتياجات التي تتناسب مع طموحات قطاع الأعمال وتعمل على تيسير أعمالهم، وتحسين مستوى الأداء، بالإضافة إلى تسهيل التواصل مع الإمكانات الداخلية والبيئة الخارجية، وذلك بما يتواكب مع المعايير العالمية والمواصفات الدولية المتبعة في مثل هذه المشروعات الحيوية والضخمة. كما أن التصميم الفريد للبرج يقدم بيئة مبتكرة تناسب الأسلوب الحديث لمجتمع قطاع الأعمال وخدماته، ويسير بشكل متوازٍ مع التطور والطموحات المتجددة لبيئة الأعمال في المنطقة الشرقية والتي تتميز بالخصوصية والجاذبية.

واتسم برنامج بناء البرج بحيوية وسرعة ودقة في الإنجاز وبجودة عالية المستوى في أعمال البناء والتشطيب والمواصفات.

ويرتفع برج غرفة الشرقية 135 مترًا، ويشتمل على 32 طابقًا تتضمن طوابق التسوية ومواقف السيارات التي تتسع لنحو 600 سيارة بمجموع مساحات تأجيرية تصل إلى 39 ألف متر مربع.

وسعيًا لتقديم أجود الخدمات للمستأجرين تم تخصيص الطابق الثامن مقرًا لـ 7 قاعات للاجتماعات وقاعة متعددة الاستخدام مخدومة بـ 8 مصاعد للركاب ومصعدًا للخدمات.

كما يضم البرج مساحات تأجيرية مخصصة لمطاعم ومقاهٍ متخصصة ونادٍ صحي وحضانة أطفال ومصلى وخدمات عامة للرجال والسيدات.

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