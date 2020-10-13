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محكمة صفاقس تكشف عن غرق 21 مهاجرًا على الأقل قبالة سواحل تونس

عُثر على 4 جثث إضافية بعد انتشال 17 جثة في الأيام الثلاثة الأخيرة

كشفت محكمة صفاقس التونسية أن 21 مهاجرًا على الأقل غرقوا قبالة سواحل تونس الأحد الماضي، وذلك بعد أن تم العثور على 4 جثث إضافية اليوم الثلاثاء، وفق "سكاي نيوز عربية".

وتفصيلاً، عُثر على 4 جثث إضافية لـمهاجرين في البحر المتوسط بعد غرق مركبهم قبالة سواحل تونس؛ وهو ما يرفع حصيلة القتلى من هؤلاء إلى 21 على الأقل.

وتم إنقاذ 7 مهاجرين الأحد الماضي، معظمهم من ساحل العاج، وفق ما ذكرت وكالة فرانس برس.

وفي هذا الصدد أوضح مراد تركي، المتحدث باسم محكمة صفاقس، أن 17 جثة كانت قد انتُشلت في الأيام الثلاثة الأخيرة، مع فقدان الأمل بالعثور على الباقين أحياء، الذين لا يتجاوز عددهم 5 أشخاص.

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محكمة صفاقس تكشف عن غرق 21 مهاجرًا على الأقل قبالة سواحل تونس
سبق

كشفت محكمة صفاقس التونسية أن 21 مهاجرًا على الأقل غرقوا قبالة سواحل تونس الأحد الماضي، وذلك بعد أن تم العثور على 4 جثث إضافية اليوم الثلاثاء، وفق "سكاي نيوز عربية".

وتفصيلاً، عُثر على 4 جثث إضافية لـمهاجرين في البحر المتوسط بعد غرق مركبهم قبالة سواحل تونس؛ وهو ما يرفع حصيلة القتلى من هؤلاء إلى 21 على الأقل.

وتم إنقاذ 7 مهاجرين الأحد الماضي، معظمهم من ساحل العاج، وفق ما ذكرت وكالة فرانس برس.

وفي هذا الصدد أوضح مراد تركي، المتحدث باسم محكمة صفاقس، أن 17 جثة كانت قد انتُشلت في الأيام الثلاثة الأخيرة، مع فقدان الأمل بالعثور على الباقين أحياء، الذين لا يتجاوز عددهم 5 أشخاص.

13 أكتوبر 2020 - 26 صفر 1442
11:21 PM

محكمة صفاقس تكشف عن غرق 21 مهاجرًا على الأقل قبالة سواحل تونس

عُثر على 4 جثث إضافية بعد انتشال 17 جثة في الأيام الثلاثة الأخيرة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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كشفت محكمة صفاقس التونسية أن 21 مهاجرًا على الأقل غرقوا قبالة سواحل تونس الأحد الماضي، وذلك بعد أن تم العثور على 4 جثث إضافية اليوم الثلاثاء، وفق "سكاي نيوز عربية".

وتفصيلاً، عُثر على 4 جثث إضافية لـمهاجرين في البحر المتوسط بعد غرق مركبهم قبالة سواحل تونس؛ وهو ما يرفع حصيلة القتلى من هؤلاء إلى 21 على الأقل.

وتم إنقاذ 7 مهاجرين الأحد الماضي، معظمهم من ساحل العاج، وفق ما ذكرت وكالة فرانس برس.

وفي هذا الصدد أوضح مراد تركي، المتحدث باسم محكمة صفاقس، أن 17 جثة كانت قد انتُشلت في الأيام الثلاثة الأخيرة، مع فقدان الأمل بالعثور على الباقين أحياء، الذين لا يتجاوز عددهم 5 أشخاص.

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