في هذا التقرير المصوَّر نأخذكم في جولة حول العالم. من صواريخ المقاومة الفلسطينية إلى استهداف طائرات الاحتلال المدنيين في غزة، ومن نصف الكرة الشمالي إلى نصفها الجنوبي حيث أحداث الشغب في كولومبيا. والمزيد تجدونه في الصور. 1- مشهد لتدفُّق الحمم البركانية من بركان فاجرادالسفيال في شبه جزيرة ريكيانيس بأيسلندا. 2- انفجار هائل للحمم البركانية وتصاعدها من فوهة بركان فاجرادالسفيال في أيسلندا. 3- ليست ألعابًا نارية بل حريقًا هائلاً اندلع بغابات في كورينثوس باليونان. 4- دخان ورماد من حرائق الغابات التي اندلعت في حديقة ولاية توبانجا بولاية كاليفورنيا وأجبرت السكان على الإخلاء. 5- المواجهة الصاروخية التي انتهت بهدنة بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي كما تظهر من السماء. 6- مشهد لانهيار برج الجلاء الذي يضم وسائل إعلام عالمية في غزة بعد أن استهدفته طائرات الاحتلال. 7- حريق ودخان يتصاعدان من المباني بغزة حيث استهدفت طائرات الاحتلال مبنى حكوميًّا قبل إعلان الهدنة بين الطرفَيْن. 8- الدمار يحل بالبيوت والممتلكات بالهند بعد أن ضرب إعصار تاوتكا الهائل الساحل الغربي للبلاد. 9- المتظاهرون على خط المواجهة يوجهون أشعة الليزر إلى شرطة مكافحة الشغب كجزء من إضراب وطني في بوجوتا بكولومبيا. 10- متسللون يتسلقون جرفًا صخريًّا للعبور من المغرب إلى سبتة الواقعة تحت السيادة الإسبانية. 11- ليست أعمال شغب بل احتفالات مشجعي رينجرز بالفوز بالدوري الاسكتلندي بعد غياب 10 سنوات. 12- لا تعليق.. مشكلة عائلية بين أسد وزوجته.

الأسبوع في 12 صورة: هدنة بين طرفَيْ حرب الصواريخ.. ومشكلة عائلية بين أسد وزوجته ياسر نجدي سبق 2021-05-23 في هذا التقرير المصوَّر نأخذكم في جولة حول العالم. من صواريخ المقاومة الفلسطينية إلى استهداف طائرات الاحتلال المدنيين في غزة، ومن نصف الكرة الشمالي إلى نصفها الجنوبي حيث أحداث الشغب في كولومبيا. والمزيد تجدونه في الصور.





1- مشهد لتدفُّق الحمم البركانية من بركان فاجرادالسفيال في شبه جزيرة ريكيانيس بأيسلندا.







2- انفجار هائل للحمم البركانية وتصاعدها من فوهة بركان فاجرادالسفيال في أيسلندا.







3- ليست ألعابًا نارية بل حريقًا هائلاً اندلع بغابات في كورينثوس باليونان.







4- دخان ورماد من حرائق الغابات التي اندلعت في حديقة ولاية توبانجا بولاية كاليفورنيا وأجبرت السكان على الإخلاء.







5- المواجهة الصاروخية التي انتهت بهدنة بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي كما تظهر من السماء.







6- مشهد لانهيار برج الجلاء الذي يضم وسائل إعلام عالمية في غزة بعد أن استهدفته طائرات الاحتلال.







7- حريق ودخان يتصاعدان من المباني بغزة حيث استهدفت طائرات الاحتلال مبنى حكوميًّا قبل إعلان الهدنة بين الطرفَيْن.







8- الدمار يحل بالبيوت والممتلكات بالهند بعد أن ضرب إعصار تاوتكا الهائل الساحل الغربي للبلاد.







9- المتظاهرون على خط المواجهة يوجهون أشعة الليزر إلى شرطة مكافحة الشغب كجزء من إضراب وطني في بوجوتا بكولومبيا.







10- متسللون يتسلقون جرفًا صخريًّا للعبور من المغرب إلى سبتة الواقعة تحت السيادة الإسبانية.







11- ليست أعمال شغب بل احتفالات مشجعي رينجرز بالفوز بالدوري الاسكتلندي بعد غياب 10 سنوات.







12- لا تعليق.. مشكلة عائلية بين أسد وزوجته.



















23 مايو 2021 - 11 شوّال 1442 01:57 AM

الأسبوع في 12 صورة: هدنة بين طرفَيْ حرب الصواريخ.. ومشكلة عائلية بين أسد وزوجته





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في هذا التقرير المصوَّر نأخذكم في جولة حول العالم. من صواريخ المقاومة الفلسطينية إلى استهداف طائرات الاحتلال المدنيين في غزة، ومن نصف الكرة الشمالي إلى نصفها الجنوبي حيث أحداث الشغب في كولومبيا. والمزيد تجدونه في الصور.





1- مشهد لتدفُّق الحمم البركانية من بركان فاجرادالسفيال في شبه جزيرة ريكيانيس بأيسلندا.







2- انفجار هائل للحمم البركانية وتصاعدها من فوهة بركان فاجرادالسفيال في أيسلندا.







3- ليست ألعابًا نارية بل حريقًا هائلاً اندلع بغابات في كورينثوس باليونان.







4- دخان ورماد من حرائق الغابات التي اندلعت في حديقة ولاية توبانجا بولاية كاليفورنيا وأجبرت السكان على الإخلاء.







5- المواجهة الصاروخية التي انتهت بهدنة بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي كما تظهر من السماء.







6- مشهد لانهيار برج الجلاء الذي يضم وسائل إعلام عالمية في غزة بعد أن استهدفته طائرات الاحتلال.







7- حريق ودخان يتصاعدان من المباني بغزة حيث استهدفت طائرات الاحتلال مبنى حكوميًّا قبل إعلان الهدنة بين الطرفَيْن.







8- الدمار يحل بالبيوت والممتلكات بالهند بعد أن ضرب إعصار تاوتكا الهائل الساحل الغربي للبلاد.







9- المتظاهرون على خط المواجهة يوجهون أشعة الليزر إلى شرطة مكافحة الشغب كجزء من إضراب وطني في بوجوتا بكولومبيا.







10- متسللون يتسلقون جرفًا صخريًّا للعبور من المغرب إلى سبتة الواقعة تحت السيادة الإسبانية.







11- ليست أعمال شغب بل احتفالات مشجعي رينجرز بالفوز بالدوري الاسكتلندي بعد غياب 10 سنوات.







12- لا تعليق.. مشكلة عائلية بين أسد وزوجته.

















