دعت المؤسسة الأهلية لمطوفي حجاج الدول العربية، بالتعاون مع جمعية البيئة السعودية وأمانة العاصمة المقدسة وتحت إشراف إمارة منطقة مكة المكرمة، النساء للمشاركة في المسيرة النسائية التطوعية. يأتي ذلك بمناسبة اليوم العالمي للتطوع، الذي يوافق الخامس من ديسمبر، حيث دعت للمشاركة في المسيرة النسائية التطوعية - نحو صفر النفاية - الفرز اقتصاد واستثمار. وسيحتضن شارع نائب الحرم بحي الحمراء بمكة المكرمة، المسيرة المرتقبة، بدءاً من الساعة الرابعة عصراً حتى أذان المغرب من اليوم نفسه.

5 ديسمبر.. مسيرة نسائية تطوعية بشارع "نائب الحرم" في مكة عبدالرزاق البجالي سبق 2019-12-03 دعت المؤسسة الأهلية لمطوفي حجاج الدول العربية، بالتعاون مع جمعية البيئة السعودية وأمانة العاصمة المقدسة وتحت إشراف إمارة منطقة مكة المكرمة، النساء للمشاركة في المسيرة النسائية التطوعية.

يأتي ذلك بمناسبة اليوم العالمي للتطوع، الذي يوافق الخامس من ديسمبر، حيث دعت للمشاركة في المسيرة النسائية التطوعية - نحو صفر النفاية - الفرز اقتصاد واستثمار.

وسيحتضن شارع نائب الحرم بحي الحمراء بمكة المكرمة، المسيرة المرتقبة، بدءاً من الساعة الرابعة عصراً حتى أذان المغرب من اليوم نفسه.

03 ديسمبر 2019 - 6 ربيع الآخر 1441 10:14 PM

5 ديسمبر.. مسيرة نسائية تطوعية بشارع "نائب الحرم" في مكة اعتباراً من الساعة الرابعة عصراً حتى أذان المغرب





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دعت المؤسسة الأهلية لمطوفي حجاج الدول العربية، بالتعاون مع جمعية البيئة السعودية وأمانة العاصمة المقدسة وتحت إشراف إمارة منطقة مكة المكرمة، النساء للمشاركة في المسيرة النسائية التطوعية.

يأتي ذلك بمناسبة اليوم العالمي للتطوع، الذي يوافق الخامس من ديسمبر، حيث دعت للمشاركة في المسيرة النسائية التطوعية - نحو صفر النفاية - الفرز اقتصاد واستثمار.

وسيحتضن شارع نائب الحرم بحي الحمراء بمكة المكرمة، المسيرة المرتقبة، بدءاً من الساعة الرابعة عصراً حتى أذان المغرب من اليوم نفسه.