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فيديو نال الإعجاب والثناء.. دموع سائحة تنهمر بفعل هدية من مرشدة سعودية

"كرم التوقيت" وافق شعورها ورغبتها لتمثيل المملكة.. مشاهدات وشِعر وتفاعل

لقي منشور، بثته المرشدة السياحية عفاف البلوي، استحسان رواد موقع شبكة التواصل "تويتر"؛ وذلك بعد أن قدمت عباءة سعودية لسائحة أوروبية مُسنَّة، قَدِمت إلى العلا. ولم تجد السائحة عبارات إلا أن سكبت دموعها على وجهها معبِّرة عن فرحتها بهذه الهدية التي قدَّمتها لها المرشدة السياحية.

وكتبت "البلوي" على حسابها قائلة: "‏الحمد لله.. تمنيت أن أقدم شيئًا بسيطًا.. أمثل به بلدي المملكة العربية السعودية... شعور لا يوصف".

بدوره، قال الإعلامي صلاح الغيدان: "هذا اسمه كرم التوقيت. ‏عطاء بسيط جدًّا، وأثره عميق جدًّا".

وعلَّق تركي الخليوي، رئيس الاتحادَين السعودي والعربي لكرة اليد سابقًا: "عافية عليك يا بنت الرجال، حي من رباك على هذا الخلق الطيب، والله يسعدك ويرفع درجاتك.. إنها مكارم الأخلاق يا سادة، فلنكن كلنا كعفاف في فعلها النبيل".

وقالت نورة الشلاحي: "ذكرتِني بيتَين من قصيدة لي في الحجاب

(‏والله إنا كما غصون ندية

‏ناعمات تتوجنا العباءة

‏ما تزعزع مبادينا السوية

‏من يزعزع جبالا شامخات)".

وحصد المقطع المنشور قرابة 160 ألف مشاهدة، وقرابة 4 آلاف إعجاب.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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فيديو نال الإعجاب والثناء.. دموع سائحة تنهمر بفعل هدية من مرشدة سعودية
سبق

لقي منشور، بثته المرشدة السياحية عفاف البلوي، استحسان رواد موقع شبكة التواصل "تويتر"؛ وذلك بعد أن قدمت عباءة سعودية لسائحة أوروبية مُسنَّة، قَدِمت إلى العلا. ولم تجد السائحة عبارات إلا أن سكبت دموعها على وجهها معبِّرة عن فرحتها بهذه الهدية التي قدَّمتها لها المرشدة السياحية.

وكتبت "البلوي" على حسابها قائلة: "‏الحمد لله.. تمنيت أن أقدم شيئًا بسيطًا.. أمثل به بلدي المملكة العربية السعودية... شعور لا يوصف".

بدوره، قال الإعلامي صلاح الغيدان: "هذا اسمه كرم التوقيت. ‏عطاء بسيط جدًّا، وأثره عميق جدًّا".

وعلَّق تركي الخليوي، رئيس الاتحادَين السعودي والعربي لكرة اليد سابقًا: "عافية عليك يا بنت الرجال، حي من رباك على هذا الخلق الطيب، والله يسعدك ويرفع درجاتك.. إنها مكارم الأخلاق يا سادة، فلنكن كلنا كعفاف في فعلها النبيل".

وقالت نورة الشلاحي: "ذكرتِني بيتَين من قصيدة لي في الحجاب

(‏والله إنا كما غصون ندية

‏ناعمات تتوجنا العباءة

‏ما تزعزع مبادينا السوية

‏من يزعزع جبالا شامخات)".

وحصد المقطع المنشور قرابة 160 ألف مشاهدة، وقرابة 4 آلاف إعجاب.

12 نوفمبر 2021 - 7 ربيع الآخر 1443
08:22 PM
اخر تعديل
12 نوفمبر 2021 - 7 ربيع الآخر 1443
09:57 PM

فيديو نال الإعجاب والثناء.. دموع سائحة تنهمر بفعل هدية من مرشدة سعودية

"كرم التوقيت" وافق شعورها ورغبتها لتمثيل المملكة.. مشاهدات وشِعر وتفاعل

A A A
أحمد العبدالله - مكة المكرمة
3
3,581

لقي منشور، بثته المرشدة السياحية عفاف البلوي، استحسان رواد موقع شبكة التواصل "تويتر"؛ وذلك بعد أن قدمت عباءة سعودية لسائحة أوروبية مُسنَّة، قَدِمت إلى العلا. ولم تجد السائحة عبارات إلا أن سكبت دموعها على وجهها معبِّرة عن فرحتها بهذه الهدية التي قدَّمتها لها المرشدة السياحية.

وكتبت "البلوي" على حسابها قائلة: "‏الحمد لله.. تمنيت أن أقدم شيئًا بسيطًا.. أمثل به بلدي المملكة العربية السعودية... شعور لا يوصف".

بدوره، قال الإعلامي صلاح الغيدان: "هذا اسمه كرم التوقيت. ‏عطاء بسيط جدًّا، وأثره عميق جدًّا".

وعلَّق تركي الخليوي، رئيس الاتحادَين السعودي والعربي لكرة اليد سابقًا: "عافية عليك يا بنت الرجال، حي من رباك على هذا الخلق الطيب، والله يسعدك ويرفع درجاتك.. إنها مكارم الأخلاق يا سادة، فلنكن كلنا كعفاف في فعلها النبيل".

وقالت نورة الشلاحي: "ذكرتِني بيتَين من قصيدة لي في الحجاب

(‏والله إنا كما غصون ندية

‏ناعمات تتوجنا العباءة

‏ما تزعزع مبادينا السوية

‏من يزعزع جبالا شامخات)".

وحصد المقطع المنشور قرابة 160 ألف مشاهدة، وقرابة 4 آلاف إعجاب.

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142 مليون ..

20 أكتوبر
12,392
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