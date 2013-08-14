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رئيس "الأمة الكويتي": من يريد شرًّا للسعودية فهو يريده للمنطقة بأكملها

"الغانم": المملكة هي عمود الاستقرار وعندما أزورها أشعر وكأنني في بيتي

أكد رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم، أن العلاقة بين السعودية والكويت شعوبًا وحكامًا، مميزة وتاريخية؛ مشددًا على أن المملكة العربية السعودية هي عمود استقرار المنطقة، قائلًا: "ومن يريد بها شرًّا يريد بالمنطقة بأكملها".

وأضاف "الغانم" في لقاء تلفزيوني وفق ما نقلته صحيفة "الرأي" الكويتية، أنه عندما يزور المملكة لا يشعر إلا أنه في بيته؛ مشيرًا إلى وجود تنسيق وتوافق تام في الرؤى بين البرلمانيْن الكويتي والسعودي؛ مشيرًا إلى أن هذا التنسيق ساهم في نجاح العديد من المعارك السياسية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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رئيس "الأمة الكويتي": من يريد شرًّا للسعودية فهو يريده للمنطقة بأكملها
سبق

أكد رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم، أن العلاقة بين السعودية والكويت شعوبًا وحكامًا، مميزة وتاريخية؛ مشددًا على أن المملكة العربية السعودية هي عمود استقرار المنطقة، قائلًا: "ومن يريد بها شرًّا يريد بالمنطقة بأكملها".

وأضاف "الغانم" في لقاء تلفزيوني وفق ما نقلته صحيفة "الرأي" الكويتية، أنه عندما يزور المملكة لا يشعر إلا أنه في بيته؛ مشيرًا إلى وجود تنسيق وتوافق تام في الرؤى بين البرلمانيْن الكويتي والسعودي؛ مشيرًا إلى أن هذا التنسيق ساهم في نجاح العديد من المعارك السياسية.

14 أغسطس 2019 - 13 ذو الحجة 1440
09:34 AM

رئيس "الأمة الكويتي": من يريد شرًّا للسعودية فهو يريده للمنطقة بأكملها

"الغانم": المملكة هي عمود الاستقرار وعندما أزورها أشعر وكأنني في بيتي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
11
7,050

أكد رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم، أن العلاقة بين السعودية والكويت شعوبًا وحكامًا، مميزة وتاريخية؛ مشددًا على أن المملكة العربية السعودية هي عمود استقرار المنطقة، قائلًا: "ومن يريد بها شرًّا يريد بالمنطقة بأكملها".

وأضاف "الغانم" في لقاء تلفزيوني وفق ما نقلته صحيفة "الرأي" الكويتية، أنه عندما يزور المملكة لا يشعر إلا أنه في بيته؛ مشيرًا إلى وجود تنسيق وتوافق تام في الرؤى بين البرلمانيْن الكويتي والسعودي؛ مشيرًا إلى أن هذا التنسيق ساهم في نجاح العديد من المعارك السياسية.

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