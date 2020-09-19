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مدير هيئة نجران يتابع تنفيذ حملة "الصلاة نور"

تجوَّل على عدد من المجمعات التجارية للتنبيه بموعد الصلاة

قام المدير العام لفرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة نجران، الشيخ سعيد بن مشبب القحطاني، بجولة ميدانية على نطاق عمل المركز الإشرافي الشرقي التابع لهيئة مدينة نجران؛ وذلك للوقوف ميدانيًّا على تنفيذ حملة "الصلاة نور"، التي أطلقها الرئيس العام، الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله السند، لتوعية أفراد المجتمع بالمحافظة على الصلاة.

كما قام بجولة على عدد من المجمعات التجارية للتنبيه لصلاة العشاء، مشيرًا إلى أن هذه الحملة تهدف إلى بيان مكانة الصلاة وفضائلها، وأثرها في حياة المسلم، مستخدمة في ذلك التقنيات الحديثة في العرض عبر لوحات الطرق والمجمعات التجارية ومواقع التواصل الاجتماعي لتعزيز مكانة الصلاة في مختلف شرائح المجتمع.

وقال الشيخ "القحطاني": "إن فرع منطقة نجران بدأ تطبيق خطته الميدانية والتوعوية لمواكبة هذه الحملة المباركة التي تُعنى بالركن الثاني من أركان الإسلام انطلاقًا من اهتمام ولاة أمر هذه البلاد بشعائر الإسلام، وبالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، منذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز - رحمه الله -، ومن ذلك عنايتهم بالصلاة، والدعوة إليها، والمحافظة عليها". فيما رافقه خلال جولته عدد من مسؤولي الفرع.

الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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مدير هيئة نجران يتابع تنفيذ حملة "الصلاة نور"
سبق

قام المدير العام لفرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة نجران، الشيخ سعيد بن مشبب القحطاني، بجولة ميدانية على نطاق عمل المركز الإشرافي الشرقي التابع لهيئة مدينة نجران؛ وذلك للوقوف ميدانيًّا على تنفيذ حملة "الصلاة نور"، التي أطلقها الرئيس العام، الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله السند، لتوعية أفراد المجتمع بالمحافظة على الصلاة.

كما قام بجولة على عدد من المجمعات التجارية للتنبيه لصلاة العشاء، مشيرًا إلى أن هذه الحملة تهدف إلى بيان مكانة الصلاة وفضائلها، وأثرها في حياة المسلم، مستخدمة في ذلك التقنيات الحديثة في العرض عبر لوحات الطرق والمجمعات التجارية ومواقع التواصل الاجتماعي لتعزيز مكانة الصلاة في مختلف شرائح المجتمع.

وقال الشيخ "القحطاني": "إن فرع منطقة نجران بدأ تطبيق خطته الميدانية والتوعوية لمواكبة هذه الحملة المباركة التي تُعنى بالركن الثاني من أركان الإسلام انطلاقًا من اهتمام ولاة أمر هذه البلاد بشعائر الإسلام، وبالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، منذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز - رحمه الله -، ومن ذلك عنايتهم بالصلاة، والدعوة إليها، والمحافظة عليها". فيما رافقه خلال جولته عدد من مسؤولي الفرع.

19 سبتمبر 2020 - 2 صفر 1442
09:08 PM

مدير هيئة نجران يتابع تنفيذ حملة "الصلاة نور"

تجوَّل على عدد من المجمعات التجارية للتنبيه بموعد الصلاة

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صحيفة سبق الإلكترونية - نجران
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قام المدير العام لفرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة نجران، الشيخ سعيد بن مشبب القحطاني، بجولة ميدانية على نطاق عمل المركز الإشرافي الشرقي التابع لهيئة مدينة نجران؛ وذلك للوقوف ميدانيًّا على تنفيذ حملة "الصلاة نور"، التي أطلقها الرئيس العام، الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله السند، لتوعية أفراد المجتمع بالمحافظة على الصلاة.

كما قام بجولة على عدد من المجمعات التجارية للتنبيه لصلاة العشاء، مشيرًا إلى أن هذه الحملة تهدف إلى بيان مكانة الصلاة وفضائلها، وأثرها في حياة المسلم، مستخدمة في ذلك التقنيات الحديثة في العرض عبر لوحات الطرق والمجمعات التجارية ومواقع التواصل الاجتماعي لتعزيز مكانة الصلاة في مختلف شرائح المجتمع.

وقال الشيخ "القحطاني": "إن فرع منطقة نجران بدأ تطبيق خطته الميدانية والتوعوية لمواكبة هذه الحملة المباركة التي تُعنى بالركن الثاني من أركان الإسلام انطلاقًا من اهتمام ولاة أمر هذه البلاد بشعائر الإسلام، وبالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، منذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز - رحمه الله -، ومن ذلك عنايتهم بالصلاة، والدعوة إليها، والمحافظة عليها". فيما رافقه خلال جولته عدد من مسؤولي الفرع.

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