النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

عالم فيزياء الفلك القلبي لـ"ألف ميل": معلم ألهمني وقلب معلمة حكاية فارقة.. هذه قصة نظرية "العبد القادر" العالمية

في حلقة تعرض مساء الليلة الخميس على القناة السعودية الأولى

لم يخطط خلال مسيرته التعليمية، إلى أن يكون متخصصًا في مجال الطب، بل كان دائمًا ما تقوده أحلامه، لأن يكون عالمًا عاملاً لخدمة دينه ووطنه. قادته الأقدار خلال توجهه للتسجيل في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن إلى تغيير مساره ليدرس الطب، ويكون بعدها واحدًا من مبتعثين اثنين فقط على مستوى المملكة.

أحدث جدلاً فكريًا وعلميًا وفلسفيًا، من خلال سلسلة مؤتمرات لفتت النظر، لكون القلب البشري عقلاً مدبرًا، ومكان صنع القرار، ومتصلاً بموجات مقروءة بالكون الخارجي. وقد كشف لنا، أن المملكة كان لها السبق في البحث حول (الوعي الكوني)، المبني على قواعد علمية، تعتمد القلب البشري مصدرًا لحالة الوعي، في نظرة علمية، تعتبر تحولاً علميًا كبيرًا، مشيرًا إلى أن هذا الكشف صيغ علميًا في مرحلة قاربت ستة عشر عامًا في نظرية سميت (بنظرية العبد القادر).

إنها بعض ملامح قصة عظيمة لسيرة أحد العلماء من أبناء هذا الوطن ترويها إحدى حلقات (ألف ميل) في استضافة فاخرة للدكتور عبدالله بن عبدالرحمن العبد القادر.. كبير الأطباء في (مركز الأمير سلطان لجراحة القلب بالأحساء).. استشاري أول تشوهات القلب الخلقية والقسطرة الكهربائية والذي يعد من أبرز الأطباء المصنفين بـ(عالم فيزياء الفلك القلبي).

د. العبد القادر نشأ في أحضان المثالية والطموح والشغف.. البدايات الغارقة في العواطف التي أخرجت من داخله ذلك الإنسان العظيم، العاشق للعلم الطالب للمعرفة. ابن الأحساء الذي نقش سجلاً حافلاً من التكوين (المعرفي، والإنجاز العلمي) على صخرة الخلود، ليحقق وطنية البناء العلمي.

وفي ثنايا التفاصيل يكشف الضيف لـ"ألف ميل" قصص وفاء عديدة وطموحات كبيرة ومواقف مفصلية ما بين معلم ألهمه أنه لا يوجد مكان سوى للمركز الأول، ووالدين عظيمين علماه جوهر الشغف ليحدث بفضل الله تفوقًا فريدًا ويلفت أنظار العالم بنظريات عميقة أحدثت جدلاً فكريًا وعلميًا وفلسفيًا، من خلال سلسلة مؤتمرات لفتت النظر، لكون القلب البشري عقلاً مدبرًا، ومكان صنع القرار، ومتصلاً بموجات مقروءة بالكون الخارجي، ليضع وطنه المملكة العربية السعودية في صدارة السبق في البحث حول (الوعي الكوني)، المبني على قواعد علمية، تعتمد القلب البشري مصدرًا لحالة الوعي.

وفي تفاصيل أخرى يكشف عالم فيزياء الفلك القلبي قصة إنشاء مركز الأمير سلطان لمعالجة أمراض وجراحة القلب تحت إشرافه وقصة أول عملية قسطرة وأول عملية قلب مفتوح.

مشاهدو برنامج (ألف ميل) الذي يبث على القناة السعودية الأولى الثامنة والنصف من كل خميس على موعد الليلة مع حلقة استثنائية تؤكد على أن لذة الحياة في صعوباتها! لا يمكن القبول بحياة روتينية (مملة) لا تتعرض فيها للضغوط والتحديات في قصص كفاح بدايتها الشغف، وفصولها طلب العلم والمعرفة.. وأحداثها الاستمتاع بتجاوز الصعاب، وختامها النجاح.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
عالم فيزياء الفلك القلبي لـ"ألف ميل": معلم ألهمني وقلب معلمة حكاية فارقة.. هذه قصة نظرية "العبد القادر" العالمية
سبق

لم يخطط خلال مسيرته التعليمية، إلى أن يكون متخصصًا في مجال الطب، بل كان دائمًا ما تقوده أحلامه، لأن يكون عالمًا عاملاً لخدمة دينه ووطنه. قادته الأقدار خلال توجهه للتسجيل في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن إلى تغيير مساره ليدرس الطب، ويكون بعدها واحدًا من مبتعثين اثنين فقط على مستوى المملكة.

أحدث جدلاً فكريًا وعلميًا وفلسفيًا، من خلال سلسلة مؤتمرات لفتت النظر، لكون القلب البشري عقلاً مدبرًا، ومكان صنع القرار، ومتصلاً بموجات مقروءة بالكون الخارجي. وقد كشف لنا، أن المملكة كان لها السبق في البحث حول (الوعي الكوني)، المبني على قواعد علمية، تعتمد القلب البشري مصدرًا لحالة الوعي، في نظرة علمية، تعتبر تحولاً علميًا كبيرًا، مشيرًا إلى أن هذا الكشف صيغ علميًا في مرحلة قاربت ستة عشر عامًا في نظرية سميت (بنظرية العبد القادر).

إنها بعض ملامح قصة عظيمة لسيرة أحد العلماء من أبناء هذا الوطن ترويها إحدى حلقات (ألف ميل) في استضافة فاخرة للدكتور عبدالله بن عبدالرحمن العبد القادر.. كبير الأطباء في (مركز الأمير سلطان لجراحة القلب بالأحساء).. استشاري أول تشوهات القلب الخلقية والقسطرة الكهربائية والذي يعد من أبرز الأطباء المصنفين بـ(عالم فيزياء الفلك القلبي).

د. العبد القادر نشأ في أحضان المثالية والطموح والشغف.. البدايات الغارقة في العواطف التي أخرجت من داخله ذلك الإنسان العظيم، العاشق للعلم الطالب للمعرفة. ابن الأحساء الذي نقش سجلاً حافلاً من التكوين (المعرفي، والإنجاز العلمي) على صخرة الخلود، ليحقق وطنية البناء العلمي.

وفي ثنايا التفاصيل يكشف الضيف لـ"ألف ميل" قصص وفاء عديدة وطموحات كبيرة ومواقف مفصلية ما بين معلم ألهمه أنه لا يوجد مكان سوى للمركز الأول، ووالدين عظيمين علماه جوهر الشغف ليحدث بفضل الله تفوقًا فريدًا ويلفت أنظار العالم بنظريات عميقة أحدثت جدلاً فكريًا وعلميًا وفلسفيًا، من خلال سلسلة مؤتمرات لفتت النظر، لكون القلب البشري عقلاً مدبرًا، ومكان صنع القرار، ومتصلاً بموجات مقروءة بالكون الخارجي، ليضع وطنه المملكة العربية السعودية في صدارة السبق في البحث حول (الوعي الكوني)، المبني على قواعد علمية، تعتمد القلب البشري مصدرًا لحالة الوعي.

وفي تفاصيل أخرى يكشف عالم فيزياء الفلك القلبي قصة إنشاء مركز الأمير سلطان لمعالجة أمراض وجراحة القلب تحت إشرافه وقصة أول عملية قسطرة وأول عملية قلب مفتوح.

مشاهدو برنامج (ألف ميل) الذي يبث على القناة السعودية الأولى الثامنة والنصف من كل خميس على موعد الليلة مع حلقة استثنائية تؤكد على أن لذة الحياة في صعوباتها! لا يمكن القبول بحياة روتينية (مملة) لا تتعرض فيها للضغوط والتحديات في قصص كفاح بدايتها الشغف، وفصولها طلب العلم والمعرفة.. وأحداثها الاستمتاع بتجاوز الصعاب، وختامها النجاح.

10 فبراير 2022 - 9 رجب 1443
03:17 PM

عالم فيزياء الفلك القلبي لـ"ألف ميل": معلم ألهمني وقلب معلمة حكاية فارقة.. هذه قصة نظرية "العبد القادر" العالمية

في حلقة تعرض مساء الليلة الخميس على القناة السعودية الأولى

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
5
833

لم يخطط خلال مسيرته التعليمية، إلى أن يكون متخصصًا في مجال الطب، بل كان دائمًا ما تقوده أحلامه، لأن يكون عالمًا عاملاً لخدمة دينه ووطنه. قادته الأقدار خلال توجهه للتسجيل في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن إلى تغيير مساره ليدرس الطب، ويكون بعدها واحدًا من مبتعثين اثنين فقط على مستوى المملكة.

أحدث جدلاً فكريًا وعلميًا وفلسفيًا، من خلال سلسلة مؤتمرات لفتت النظر، لكون القلب البشري عقلاً مدبرًا، ومكان صنع القرار، ومتصلاً بموجات مقروءة بالكون الخارجي. وقد كشف لنا، أن المملكة كان لها السبق في البحث حول (الوعي الكوني)، المبني على قواعد علمية، تعتمد القلب البشري مصدرًا لحالة الوعي، في نظرة علمية، تعتبر تحولاً علميًا كبيرًا، مشيرًا إلى أن هذا الكشف صيغ علميًا في مرحلة قاربت ستة عشر عامًا في نظرية سميت (بنظرية العبد القادر).

إنها بعض ملامح قصة عظيمة لسيرة أحد العلماء من أبناء هذا الوطن ترويها إحدى حلقات (ألف ميل) في استضافة فاخرة للدكتور عبدالله بن عبدالرحمن العبد القادر.. كبير الأطباء في (مركز الأمير سلطان لجراحة القلب بالأحساء).. استشاري أول تشوهات القلب الخلقية والقسطرة الكهربائية والذي يعد من أبرز الأطباء المصنفين بـ(عالم فيزياء الفلك القلبي).

د. العبد القادر نشأ في أحضان المثالية والطموح والشغف.. البدايات الغارقة في العواطف التي أخرجت من داخله ذلك الإنسان العظيم، العاشق للعلم الطالب للمعرفة. ابن الأحساء الذي نقش سجلاً حافلاً من التكوين (المعرفي، والإنجاز العلمي) على صخرة الخلود، ليحقق وطنية البناء العلمي.

وفي ثنايا التفاصيل يكشف الضيف لـ"ألف ميل" قصص وفاء عديدة وطموحات كبيرة ومواقف مفصلية ما بين معلم ألهمه أنه لا يوجد مكان سوى للمركز الأول، ووالدين عظيمين علماه جوهر الشغف ليحدث بفضل الله تفوقًا فريدًا ويلفت أنظار العالم بنظريات عميقة أحدثت جدلاً فكريًا وعلميًا وفلسفيًا، من خلال سلسلة مؤتمرات لفتت النظر، لكون القلب البشري عقلاً مدبرًا، ومكان صنع القرار، ومتصلاً بموجات مقروءة بالكون الخارجي، ليضع وطنه المملكة العربية السعودية في صدارة السبق في البحث حول (الوعي الكوني)، المبني على قواعد علمية، تعتمد القلب البشري مصدرًا لحالة الوعي.

وفي تفاصيل أخرى يكشف عالم فيزياء الفلك القلبي قصة إنشاء مركز الأمير سلطان لمعالجة أمراض وجراحة القلب تحت إشرافه وقصة أول عملية قسطرة وأول عملية قلب مفتوح.

مشاهدو برنامج (ألف ميل) الذي يبث على القناة السعودية الأولى الثامنة والنصف من كل خميس على موعد الليلة مع حلقة استثنائية تؤكد على أن لذة الحياة في صعوباتها! لا يمكن القبول بحياة روتينية (مملة) لا تتعرض فيها للضغوط والتحديات في قصص كفاح بدايتها الشغف، وفصولها طلب العلم والمعرفة.. وأحداثها الاستمتاع بتجاوز الصعاب، وختامها النجاح.

اعلان

بالأرقام

200 مليار دولار ..

200 مليار دولار ..

04 فبراير
9,673
142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
15,366
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
14,052
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
15,079

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

الموجِّهون الطلابيون.. الحلقة الأضعف..!!

الموجِّهون الطلابيون.. الحلقة الأضعف..!!

ماجد الحربي
فوضى الأسعار في سوق الـ PCR

فوضى الأسعار في سوق الـ PCR

ماجد آل حسنه
التسويق بالمحتوى: عنك أو لك؟!

التسويق بالمحتوى: عنك أو لك؟!

مها الجبر
ابن أبيه وأمه

ابن أبيه وأمه

بدر الغامدي
فلسفة بناء "قرية ذي عين"

فلسفة بناء "قرية ذي عين"

جمعان الكرت
"من دون صهيون بذتنا صهاينا"

"من دون صهيون بذتنا صهاينا"

عبدالرحمن المرشد
هل كروت شحن الكهرباء حل؟

هل كروت شحن الكهرباء حل؟

خالد الشبانة
"سافي".. وبنك الوقت

"سافي".. وبنك الوقت

عبدالمحسن الحارثي
عندما ينتقص الأقزام من أسيادهم!

عندما ينتقص الأقزام من أسيادهم!

صالح مطر الغامدي
الدرعية عاصمة الإباء ومهد الكرامة

الدرعية عاصمة الإباء ومهد الكرامة

ماجد آل حسنه
الأمن العقاري وعملة الصكوك

الأمن العقاري وعملة الصكوك

عايد الهرفي
في ذكرى التأسيس الأول للدولة السعودية.. المملكة عمق تاريخي ممتد لثلاثة قرون

في ذكرى التأسيس الأول للدولة السعودية.. المملكة عمق تاريخي ممتد لثلاثة قرون

سعد بن عبدالله آل حماد

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2022

تصميم و برمجة     استضافة