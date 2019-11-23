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شاهد التشويق في "معرض الرياض للسيارات" .. "2030" تُبهر و3 أرقام قياسية

مبيعات لـ 24 سيارة بقيمة تجاوزت 83 مليون ريال تصدّرتها واحدة بأكثر من20 مليوناً

"عروض حصرية، تنظيم مُبهر، أجواء حماسية، تشويق ممتع، فرص لا تعوض" .. أوصاف أطلقها زوّار معرض الرياض للسيارات الذي تنظّمه الهيئة العامة للترفيه، بأرض الجنادرية، ضمن فعاليات "موسم الرياض"، فخلال جولة ميدانية لـ "واس" في أرض الحدث رصدت أصداء تلك الفعاليات، التي أتاحت، ولأول مرة، في المملكة الفرصة لعشاق السيارات المعدّلة والكلاسيكية والنادرة وشغوفي قطع التعديل والإكسسوارات، الاطلاع على تلك السيارات أو شراءها.

وما أبهر الحضور هو تدشين سيارة المستقبل "سيارة 2030" التي تُعد الوحيدة في العالم، وصُممت خصيصاً لموسم الرياض، وتحديداً لمعرض الرياض للسيارات؛ حيث ستطرح في مزاد السيارات إلى جانب أكثر من 1200 سيارة نادرة وكلاسيكية وفاخرة ومعدّلة.

وحرص محبو السيارات النادرة على حضور الفعالية واغتنام المزادات ظفراً بسيارة تلبي رغباتهم، إذ شهد المعرض، أمس، مبيعات لـ 24 سيارة بقيمة تجاوزت 83 مليون ريال، تصدّرتها سيارة بقيمة تجاوزت 20 مليون ريال، وعلى النقيض بلغت قيمة أقل سيارة 112 ألف ريال.

لم يقف المعرض عند المزادات فحسب؛ بل تضمن فعاليات استعراضية وسباقات للسيارات وعروضاً حيّة، فالمعرض يطمح إلى تحطيم ثلاثة أرقاماً قياسية، فخلال يومين من انطلاقته، حقق رقمه القياسي الأول من قِبل رجل المخاطر تيري غرانت؛ الذي قاد سيارته من طراز (جاغوار إف بيس) وانطلق بها نحو أعلى لفة في العالم، إذ حقق 19.5 متر.

وكان لمُحبي المغامرات موعد مع فعالية المدفع البشري إذ تضمن المعرض تلك المغامرة لأول مرة في المملكة، حيث يستعد (ديفيد سميث) لكسر الرقم القياسي بأطول مسافة يقطعها إنسان ينطلق من مدفع أمام أعين زوّار المعرض.

وتُصنف فعاليات معرض الرياض للسيارات كـإحدى أضخم الفعاليات المقامة لمحبي السيارات، إذ تتضمن عروضاً حية لـ "مطاردات السيارات"، إضافة إلى عروض "الدرفت" وسباق محاكاة السيارات، التي تُقدم التقنية ذاتها لمتسابقي الفورمولا.

معرض الرياض للسيارات موسم الرياض سيارة 2030

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد التشويق في "معرض الرياض للسيارات" .. "2030" تُبهر و3 أرقام قياسية
سبق

"عروض حصرية، تنظيم مُبهر، أجواء حماسية، تشويق ممتع، فرص لا تعوض" .. أوصاف أطلقها زوّار معرض الرياض للسيارات الذي تنظّمه الهيئة العامة للترفيه، بأرض الجنادرية، ضمن فعاليات "موسم الرياض"، فخلال جولة ميدانية لـ "واس" في أرض الحدث رصدت أصداء تلك الفعاليات، التي أتاحت، ولأول مرة، في المملكة الفرصة لعشاق السيارات المعدّلة والكلاسيكية والنادرة وشغوفي قطع التعديل والإكسسوارات، الاطلاع على تلك السيارات أو شراءها.

وما أبهر الحضور هو تدشين سيارة المستقبل "سيارة 2030" التي تُعد الوحيدة في العالم، وصُممت خصيصاً لموسم الرياض، وتحديداً لمعرض الرياض للسيارات؛ حيث ستطرح في مزاد السيارات إلى جانب أكثر من 1200 سيارة نادرة وكلاسيكية وفاخرة ومعدّلة.

وحرص محبو السيارات النادرة على حضور الفعالية واغتنام المزادات ظفراً بسيارة تلبي رغباتهم، إذ شهد المعرض، أمس، مبيعات لـ 24 سيارة بقيمة تجاوزت 83 مليون ريال، تصدّرتها سيارة بقيمة تجاوزت 20 مليون ريال، وعلى النقيض بلغت قيمة أقل سيارة 112 ألف ريال.

لم يقف المعرض عند المزادات فحسب؛ بل تضمن فعاليات استعراضية وسباقات للسيارات وعروضاً حيّة، فالمعرض يطمح إلى تحطيم ثلاثة أرقاماً قياسية، فخلال يومين من انطلاقته، حقق رقمه القياسي الأول من قِبل رجل المخاطر تيري غرانت؛ الذي قاد سيارته من طراز (جاغوار إف بيس) وانطلق بها نحو أعلى لفة في العالم، إذ حقق 19.5 متر.

وكان لمُحبي المغامرات موعد مع فعالية المدفع البشري إذ تضمن المعرض تلك المغامرة لأول مرة في المملكة، حيث يستعد (ديفيد سميث) لكسر الرقم القياسي بأطول مسافة يقطعها إنسان ينطلق من مدفع أمام أعين زوّار المعرض.

وتُصنف فعاليات معرض الرياض للسيارات كـإحدى أضخم الفعاليات المقامة لمحبي السيارات، إذ تتضمن عروضاً حية لـ "مطاردات السيارات"، إضافة إلى عروض "الدرفت" وسباق محاكاة السيارات، التي تُقدم التقنية ذاتها لمتسابقي الفورمولا.

23 نوفمبر 2019 - 26 ربيع الأول 1441
10:35 AM

شاهد التشويق في "معرض الرياض للسيارات" .. "2030" تُبهر و3 أرقام قياسية

مبيعات لـ 24 سيارة بقيمة تجاوزت 83 مليون ريال تصدّرتها واحدة بأكثر من20 مليوناً

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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"عروض حصرية، تنظيم مُبهر، أجواء حماسية، تشويق ممتع، فرص لا تعوض" .. أوصاف أطلقها زوّار معرض الرياض للسيارات الذي تنظّمه الهيئة العامة للترفيه، بأرض الجنادرية، ضمن فعاليات "موسم الرياض"، فخلال جولة ميدانية لـ "واس" في أرض الحدث رصدت أصداء تلك الفعاليات، التي أتاحت، ولأول مرة، في المملكة الفرصة لعشاق السيارات المعدّلة والكلاسيكية والنادرة وشغوفي قطع التعديل والإكسسوارات، الاطلاع على تلك السيارات أو شراءها.

وما أبهر الحضور هو تدشين سيارة المستقبل "سيارة 2030" التي تُعد الوحيدة في العالم، وصُممت خصيصاً لموسم الرياض، وتحديداً لمعرض الرياض للسيارات؛ حيث ستطرح في مزاد السيارات إلى جانب أكثر من 1200 سيارة نادرة وكلاسيكية وفاخرة ومعدّلة.

وحرص محبو السيارات النادرة على حضور الفعالية واغتنام المزادات ظفراً بسيارة تلبي رغباتهم، إذ شهد المعرض، أمس، مبيعات لـ 24 سيارة بقيمة تجاوزت 83 مليون ريال، تصدّرتها سيارة بقيمة تجاوزت 20 مليون ريال، وعلى النقيض بلغت قيمة أقل سيارة 112 ألف ريال.

لم يقف المعرض عند المزادات فحسب؛ بل تضمن فعاليات استعراضية وسباقات للسيارات وعروضاً حيّة، فالمعرض يطمح إلى تحطيم ثلاثة أرقاماً قياسية، فخلال يومين من انطلاقته، حقق رقمه القياسي الأول من قِبل رجل المخاطر تيري غرانت؛ الذي قاد سيارته من طراز (جاغوار إف بيس) وانطلق بها نحو أعلى لفة في العالم، إذ حقق 19.5 متر.

وكان لمُحبي المغامرات موعد مع فعالية المدفع البشري إذ تضمن المعرض تلك المغامرة لأول مرة في المملكة، حيث يستعد (ديفيد سميث) لكسر الرقم القياسي بأطول مسافة يقطعها إنسان ينطلق من مدفع أمام أعين زوّار المعرض.

وتُصنف فعاليات معرض الرياض للسيارات كـإحدى أضخم الفعاليات المقامة لمحبي السيارات، إذ تتضمن عروضاً حية لـ "مطاردات السيارات"، إضافة إلى عروض "الدرفت" وسباق محاكاة السيارات، التي تُقدم التقنية ذاتها لمتسابقي الفورمولا.

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