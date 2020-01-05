الوليد بن طلال يكافئ النصر بمليون ريال.. نظير تحقيقهم كأس السوبر

قدّم الأمير الوليد بن طلال، عضو شرف نادي الهلال (البارز)، التهنئة لنادي النصر، بعد تحقيق الفريق الكروي الأول بطولة السوبر -كأس الهيئة العامة للرياضة- (للمرة الأولى في تاريخه)، بعد تغلبه على فريق التعاون بركلات الترجيح 5- 4، في المباراة التي أقيمت مساء أمس السبت على أرض ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة "الجوهرة المشعة".

وأعلن الأمير الوليد بن طلال، عن تقديمه مكافأة مالية للنصر بمبلغ مليون ريال، نظير تحقيقهم كأس السوبر، كما هو المعتاد من قِبَل الداعم الأول لمنجزات الرياضة السعودية، وللأندية صاحبة الإنجازات سواءً كان الإنجاز داخليًّا أو خارجيًّا.