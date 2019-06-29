"ولي العهد" : أنا وشعبي بذلنا الكثير من الجهود من أجل بلدنا .. والرحلة طويلة
قال ولي العهد الأمير محمد بن سلمان خلال اجتماع مع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب اليوم السبت ، على هامش قمة العشرين في أوساكا ، أن المملكة والولايات المتحدة قامتا بالكثير من الإنجازات في كافة الأصعدة .
وقال ولي العهد " نحن نبذل قصارى جهدنا من أجل بلدنا المملكة العربية السعودية ،والرحلة طويلة " ، متابعاً سموه " أنا وشعبي بذلنا الكثير من الجهود في السنوات القليلة الماضية ".
وأضاف إن المملكة والولايات المتحدة قامتا بالكثير من الإنجازات على الصعيد السياسي والاقتصادي والعسكري وإنجازات لم تحقق من قبل ، وهذا سيساهم في المزيد نمو الوظائف والمزيد من الأمن للبلدين .
وكان الأمير محمد بن سلمان، وصل أمس الخميس إلى أوساكا اليابانية، ليرأس وفد السعودية في قمة قادة دول مجموعة العشرين، بعد زيارة رسمية إلى كوريا الجنوبية، استمرت ليومين.
"ولي العهد" : أنا وشعبي بذلنا الكثير من الجهود من أجل بلدنا .. والرحلة طويلة
خالد علي
سبق
2019-06-29
قال ولي العهد الأمير محمد بن سلمان خلال اجتماع مع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب اليوم السبت ، على هامش قمة العشرين في أوساكا ، أن المملكة والولايات المتحدة قامتا بالكثير من الإنجازات في كافة الأصعدة .
وقال ولي العهد " نحن نبذل قصارى جهدنا من أجل بلدنا المملكة العربية السعودية ،والرحلة طويلة " ، متابعاً سموه " أنا وشعبي بذلنا الكثير من الجهود في السنوات القليلة الماضية ".
وأضاف إن المملكة والولايات المتحدة قامتا بالكثير من الإنجازات على الصعيد السياسي والاقتصادي والعسكري وإنجازات لم تحقق من قبل ، وهذا سيساهم في المزيد نمو الوظائف والمزيد من الأمن للبلدين .
وكان الأمير محمد بن سلمان، وصل أمس الخميس إلى أوساكا اليابانية، ليرأس وفد السعودية في قمة قادة دول مجموعة العشرين، بعد زيارة رسمية إلى كوريا الجنوبية، استمرت ليومين.
29 يونيو 2019 - 26 شوّال 1440
03:54 AM
اخر تعديل
29 يونيو 2019 - 26 شوّال 1440
05:46 AM
"ولي العهد" : أنا وشعبي بذلنا الكثير من الجهود من أجل بلدنا .. والرحلة طويلة
قال ولي العهد الأمير محمد بن سلمان خلال اجتماع مع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب اليوم السبت ، على هامش قمة العشرين في أوساكا ، أن المملكة والولايات المتحدة قامتا بالكثير من الإنجازات في كافة الأصعدة .
وقال ولي العهد " نحن نبذل قصارى جهدنا من أجل بلدنا المملكة العربية السعودية ،والرحلة طويلة " ، متابعاً سموه " أنا وشعبي بذلنا الكثير من الجهود في السنوات القليلة الماضية ".
وأضاف إن المملكة والولايات المتحدة قامتا بالكثير من الإنجازات على الصعيد السياسي والاقتصادي والعسكري وإنجازات لم تحقق من قبل ، وهذا سيساهم في المزيد نمو الوظائف والمزيد من الأمن للبلدين .
وكان الأمير محمد بن سلمان، وصل أمس الخميس إلى أوساكا اليابانية، ليرأس وفد السعودية في قمة قادة دول مجموعة العشرين، بعد زيارة رسمية إلى كوريا الجنوبية، استمرت ليومين.