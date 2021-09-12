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"الصحة": تسجيل 80 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 95 خلال الـ24 ساعة الماضية

ثاني عملية خلال يومين.. مقتل جنديين تركيين شمال العراق وسوريا

عدد ضحاياها يرتفع إلى 4 عسكريين

قتل جنديان تركيان آخران، اليوم "الأحد"، في عمليات عبر الحدود في سوريا والعراق ليرتفع عدد ضحايا الجيش منذ أمس إلى أربعة قتلى.

وأوضحت وزارة الدفاع التركية أن جنديًّا سقط في شمال العراق بعد هجوم شنه إرهابيون انفصاليون أكراد على عربة عسكرية تركية كانت خارجة من إحدى القواعد.

وأضافت أن الجندي الرابع توفي بعد إصابته أمس في هجوم بمنطقة إدلب.

وأشارت الوزارة إلى إصابة جندي آخر بجروح؛ وفقًا لـ"رويترز".

وقتل جنديان تركيان أمس في هجوم بمنطقة إدلب في شمال غرب سوريا.

وتعد منطقة التهدئة الواقعة جنوبي تركيا آخر منطقة رئيسية في سوريا في أيدي المعارضة بعد حرب على مدار عشر سنوات، وتتولى قوات تركية وروسية تسيير دوريات مشتركة في أجزاء منها بناء على اتفاقات أبرمتها الدولتان أوائل العام الماضي.

الرئيسية/ أخبار العالم

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ثاني عملية خلال يومين.. مقتل جنديين تركيين شمال العراق وسوريا
سبق

قتل جنديان تركيان آخران، اليوم "الأحد"، في عمليات عبر الحدود في سوريا والعراق ليرتفع عدد ضحايا الجيش منذ أمس إلى أربعة قتلى.

وأوضحت وزارة الدفاع التركية أن جنديًّا سقط في شمال العراق بعد هجوم شنه إرهابيون انفصاليون أكراد على عربة عسكرية تركية كانت خارجة من إحدى القواعد.

وأضافت أن الجندي الرابع توفي بعد إصابته أمس في هجوم بمنطقة إدلب.

وأشارت الوزارة إلى إصابة جندي آخر بجروح؛ وفقًا لـ"رويترز".

وقتل جنديان تركيان أمس في هجوم بمنطقة إدلب في شمال غرب سوريا.

وتعد منطقة التهدئة الواقعة جنوبي تركيا آخر منطقة رئيسية في سوريا في أيدي المعارضة بعد حرب على مدار عشر سنوات، وتتولى قوات تركية وروسية تسيير دوريات مشتركة في أجزاء منها بناء على اتفاقات أبرمتها الدولتان أوائل العام الماضي.

12 سبتمبر 2021 - 5 صفر 1443
04:18 PM

ثاني عملية خلال يومين.. مقتل جنديين تركيين شمال العراق وسوريا

عدد ضحاياها يرتفع إلى 4 عسكريين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قتل جنديان تركيان آخران، اليوم "الأحد"، في عمليات عبر الحدود في سوريا والعراق ليرتفع عدد ضحايا الجيش منذ أمس إلى أربعة قتلى.

وأوضحت وزارة الدفاع التركية أن جنديًّا سقط في شمال العراق بعد هجوم شنه إرهابيون انفصاليون أكراد على عربة عسكرية تركية كانت خارجة من إحدى القواعد.

وأضافت أن الجندي الرابع توفي بعد إصابته أمس في هجوم بمنطقة إدلب.

وأشارت الوزارة إلى إصابة جندي آخر بجروح؛ وفقًا لـ"رويترز".

وقتل جنديان تركيان أمس في هجوم بمنطقة إدلب في شمال غرب سوريا.

وتعد منطقة التهدئة الواقعة جنوبي تركيا آخر منطقة رئيسية في سوريا في أيدي المعارضة بعد حرب على مدار عشر سنوات، وتتولى قوات تركية وروسية تسيير دوريات مشتركة في أجزاء منها بناء على اتفاقات أبرمتها الدولتان أوائل العام الماضي.

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