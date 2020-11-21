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الصحة التونسية: تسجيل أكثر من 1200 إصابة جديدة بفيروس كورونا

فيما سجلت خلال الـ 24 ساعة الماضية 73 وفاة

فيروس كورونا الجديد تونس

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الصحة التونسية: تسجيل أكثر من 1200 إصابة جديدة بفيروس كورونا
سبق
21 نوفمبر 2020 - 6 ربيع الآخر 1442
12:00 AM

الصحة التونسية: تسجيل أكثر من 1200 إصابة جديدة بفيروس كورونا

فيما سجلت خلال الـ 24 ساعة الماضية 73 وفاة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - تونس
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