الصحة التونسية: تسجيل أكثر من 1200 إصابة جديدة بفيروس كورونا
فيما سجلت خلال الـ 24 ساعة الماضية 73 وفاةفيروس كورونا الجديد تونس
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الصحة التونسية: تسجيل أكثر من 1200 إصابة جديدة بفيروس كوروناوكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2020-11-21
21 نوفمبر 2020 - 6 ربيع الآخر 1442
12:00 AM
الصحة التونسية: تسجيل أكثر من 1200 إصابة جديدة بفيروس كورونا
فيما سجلت خلال الـ 24 ساعة الماضية 73 وفاة
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