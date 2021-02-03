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"أمين الجوف" يقف ميدانياً على تطبيق الإجراءات الاحترازية بالأسواق والمطاعم

جولة رقابية شملت عدداً من المولات والمحال التجارية والكافيهات

وقف أمين منطقة الجوف المهندس عاطف بن محمد الشرعان؛ على تطبيق الإجراءات الاحترازية وتدابير الوقاية من فيروس كورونا المستجد من خلال جولة رقابية ميدانية شملت عدداً من المولات والأسواق والمحال التجارية والمطاعم والكافيهات.

وشملت الجولة التي نفّذها الأمين يرافقه عددٌ من منسوبي الرقابة الصحية ومسؤولي الأمانة عديداً من المنشآت التجارية، حيث تابع الشرعان مستوى الالتزام بتطبيق إجراءات الوقاية من كورونا، ووجّه بتكثيف حملات الرقابة الميدانية بشكل يومي، مع التأكيد على تحميل وتحديث تطبيق توكلنا.

وشدّد أمين الجوف، على أهمية التوعية وبث الإرشادات للجميع حول التدابير الاحترازية، وتطبيق العقوبات النظامية دون تهاون بحق المخالفين، حفاظاً على صحة المواطنين والمقيمين وسلامتهم، وتنفيذاً لتوجيهات وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان.

من جانبه، أكّد المتحدث الرسمي للأمانة عمر بن عبدالعزيز الحموان؛ ضبط 12 مخالفة للإجراءات والتدابير الوقائية من كورونا، مشيراً إلى استمرار جولات الرقابة الميدانية المكثّفة لضبط المخالفات ومتابعة الالتزام بالاشتراطات والتدابير الوقائية كافة.

وكان وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل؛ قد وجّه الأمانات والبلديات بتشديد الرقابة على الأسواق والمطاعم وجميع المحال ذات العلاقة بالصحة العامة، والإغلاق الفوري للمنشآت غير الملتزمة بالإجراءات الاحترازية.

أمين منطقة الجوف المهندس عاطف بن محمد الشرعان

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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"أمين الجوف" يقف ميدانياً على تطبيق الإجراءات الاحترازية بالأسواق والمطاعم
سبق

وقف أمين منطقة الجوف المهندس عاطف بن محمد الشرعان؛ على تطبيق الإجراءات الاحترازية وتدابير الوقاية من فيروس كورونا المستجد من خلال جولة رقابية ميدانية شملت عدداً من المولات والأسواق والمحال التجارية والمطاعم والكافيهات.

وشملت الجولة التي نفّذها الأمين يرافقه عددٌ من منسوبي الرقابة الصحية ومسؤولي الأمانة عديداً من المنشآت التجارية، حيث تابع الشرعان مستوى الالتزام بتطبيق إجراءات الوقاية من كورونا، ووجّه بتكثيف حملات الرقابة الميدانية بشكل يومي، مع التأكيد على تحميل وتحديث تطبيق توكلنا.

وشدّد أمين الجوف، على أهمية التوعية وبث الإرشادات للجميع حول التدابير الاحترازية، وتطبيق العقوبات النظامية دون تهاون بحق المخالفين، حفاظاً على صحة المواطنين والمقيمين وسلامتهم، وتنفيذاً لتوجيهات وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان.

من جانبه، أكّد المتحدث الرسمي للأمانة عمر بن عبدالعزيز الحموان؛ ضبط 12 مخالفة للإجراءات والتدابير الوقائية من كورونا، مشيراً إلى استمرار جولات الرقابة الميدانية المكثّفة لضبط المخالفات ومتابعة الالتزام بالاشتراطات والتدابير الوقائية كافة.

وكان وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل؛ قد وجّه الأمانات والبلديات بتشديد الرقابة على الأسواق والمطاعم وجميع المحال ذات العلاقة بالصحة العامة، والإغلاق الفوري للمنشآت غير الملتزمة بالإجراءات الاحترازية.

03 فبراير 2021 - 21 جمادى الآخر 1442
11:27 AM

"أمين الجوف" يقف ميدانياً على تطبيق الإجراءات الاحترازية بالأسواق والمطاعم

جولة رقابية شملت عدداً من المولات والمحال التجارية والكافيهات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الجوف
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وقف أمين منطقة الجوف المهندس عاطف بن محمد الشرعان؛ على تطبيق الإجراءات الاحترازية وتدابير الوقاية من فيروس كورونا المستجد من خلال جولة رقابية ميدانية شملت عدداً من المولات والأسواق والمحال التجارية والمطاعم والكافيهات.

وشملت الجولة التي نفّذها الأمين يرافقه عددٌ من منسوبي الرقابة الصحية ومسؤولي الأمانة عديداً من المنشآت التجارية، حيث تابع الشرعان مستوى الالتزام بتطبيق إجراءات الوقاية من كورونا، ووجّه بتكثيف حملات الرقابة الميدانية بشكل يومي، مع التأكيد على تحميل وتحديث تطبيق توكلنا.

وشدّد أمين الجوف، على أهمية التوعية وبث الإرشادات للجميع حول التدابير الاحترازية، وتطبيق العقوبات النظامية دون تهاون بحق المخالفين، حفاظاً على صحة المواطنين والمقيمين وسلامتهم، وتنفيذاً لتوجيهات وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان.

من جانبه، أكّد المتحدث الرسمي للأمانة عمر بن عبدالعزيز الحموان؛ ضبط 12 مخالفة للإجراءات والتدابير الوقائية من كورونا، مشيراً إلى استمرار جولات الرقابة الميدانية المكثّفة لضبط المخالفات ومتابعة الالتزام بالاشتراطات والتدابير الوقائية كافة.

وكان وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل؛ قد وجّه الأمانات والبلديات بتشديد الرقابة على الأسواق والمطاعم وجميع المحال ذات العلاقة بالصحة العامة، والإغلاق الفوري للمنشآت غير الملتزمة بالإجراءات الاحترازية.

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