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فيديو نال الإعجاب.. معلم يؤدي درس طلابه من وحدة غسيل الكلى

نشرته "تعليم الأفلاج" وعلقت عليه: "همة عالية لم يثنها المرض"

أظهر مقطع فيديو نشرته إدارة تعليم الأفلاج، قيام معلم بأداء رسالته التعليمية وشرح دروسه من وحدة الغسيل الكلوي.

وعلقت الإدارة على الفيديو بقولها: "همة عالية لم يُثنِها المرض، من غرفة الغسيل الكلوي بالمستشفى معلم العوق السمعي بتعليم الأفلاج سلطان فهد الصرامي، يؤدي درس طلابه عبر منصة مدرستي".

وشهد مقطع الفيديو إشادة الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي وثناء من المجتمع؛ لتحامل المعلم على آلامه الصحية ومواصلة شرح الدروس عبر منصة "مدرستي" لتقديم المادة التعليمية للطلاب خلال تواجده على جهاز الغسيل الكلوي.

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فيديو نال الإعجاب.. معلم يؤدي درس طلابه من وحدة غسيل الكلى
سبق

أظهر مقطع فيديو نشرته إدارة تعليم الأفلاج، قيام معلم بأداء رسالته التعليمية وشرح دروسه من وحدة الغسيل الكلوي.

وعلقت الإدارة على الفيديو بقولها: "همة عالية لم يُثنِها المرض، من غرفة الغسيل الكلوي بالمستشفى معلم العوق السمعي بتعليم الأفلاج سلطان فهد الصرامي، يؤدي درس طلابه عبر منصة مدرستي".

وشهد مقطع الفيديو إشادة الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي وثناء من المجتمع؛ لتحامل المعلم على آلامه الصحية ومواصلة شرح الدروس عبر منصة "مدرستي" لتقديم المادة التعليمية للطلاب خلال تواجده على جهاز الغسيل الكلوي.

28 فبراير 2021 - 16 رجب 1442
10:14 AM

فيديو نال الإعجاب.. معلم يؤدي درس طلابه من وحدة غسيل الكلى

نشرته "تعليم الأفلاج" وعلقت عليه: "همة عالية لم يثنها المرض"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الأفلاج
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أظهر مقطع فيديو نشرته إدارة تعليم الأفلاج، قيام معلم بأداء رسالته التعليمية وشرح دروسه من وحدة الغسيل الكلوي.

وعلقت الإدارة على الفيديو بقولها: "همة عالية لم يُثنِها المرض، من غرفة الغسيل الكلوي بالمستشفى معلم العوق السمعي بتعليم الأفلاج سلطان فهد الصرامي، يؤدي درس طلابه عبر منصة مدرستي".

وشهد مقطع الفيديو إشادة الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي وثناء من المجتمع؛ لتحامل المعلم على آلامه الصحية ومواصلة شرح الدروس عبر منصة "مدرستي" لتقديم المادة التعليمية للطلاب خلال تواجده على جهاز الغسيل الكلوي.

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