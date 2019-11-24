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انفجار مخزن أسلحة للحوثي في الحديدة

عربات نقلت مصابي الميليشيا

انفجر، مخزن أسلحة تابع لميليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران، اليوم (الأحد)، في مديرية بيت الفقيه، جنوبي محافظة الحديدة غربي البلاد.

ونقل "سبتمبر نت" عن سكان محليين أنهم شاهدوا حريقًا كبيرًا عقب انفجار مخزن الأسلحة.

وأوضح السكان أنهم شاهدوا عربات تابعة للميليشيا الحوثية، تنقل عددًا من الجرحى الذين أصيبوا من جراء الانفجار.


وأشاروا إلى أن الانفجار تسبب في خلق حالة من الخوف في صفوف المواطنين.

اليمن مخزن أسلحة مليشيا الحوثي إيران

الرئيسية/ أخبار العالم

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انفجار مخزن أسلحة للحوثي في الحديدة
سبق

انفجر، مخزن أسلحة تابع لميليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران، اليوم (الأحد)، في مديرية بيت الفقيه، جنوبي محافظة الحديدة غربي البلاد.

ونقل "سبتمبر نت" عن سكان محليين أنهم شاهدوا حريقًا كبيرًا عقب انفجار مخزن الأسلحة.

وأوضح السكان أنهم شاهدوا عربات تابعة للميليشيا الحوثية، تنقل عددًا من الجرحى الذين أصيبوا من جراء الانفجار.


وأشاروا إلى أن الانفجار تسبب في خلق حالة من الخوف في صفوف المواطنين.

24 نوفمبر 2019 - 27 ربيع الأول 1441
10:01 PM

انفجار مخزن أسلحة للحوثي في الحديدة

عربات نقلت مصابي الميليشيا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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انفجر، مخزن أسلحة تابع لميليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران، اليوم (الأحد)، في مديرية بيت الفقيه، جنوبي محافظة الحديدة غربي البلاد.

ونقل "سبتمبر نت" عن سكان محليين أنهم شاهدوا حريقًا كبيرًا عقب انفجار مخزن الأسلحة.

وأوضح السكان أنهم شاهدوا عربات تابعة للميليشيا الحوثية، تنقل عددًا من الجرحى الذين أصيبوا من جراء الانفجار.


وأشاروا إلى أن الانفجار تسبب في خلق حالة من الخوف في صفوف المواطنين.

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