"كورونا" يتراجع تحت الـ "100" حالة لأول مرة منذ عدة أشهر في المملكة

وسط الحملة التي أطلقتها وزارة الصحة لأخذ اللقاح المضاد للفيروس

سجلت الحالات النشطة التي أعلنتها وزارة الصحة اليوم، تراجعاً مستمرًا، حيث هبطت لما تحت حاجز 100 حالة، وهو الرقم الذي لم يتحقق منذ شهر مارس 2020، وبما يقارب التسعة أشهر مضت.

وأفادت وزارة الصحة اليوم، عن تسجيل 82 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، في مقابل شفاء 180 حالة من الفيروس تم تسجيلها خلال الفترة، ليصبح عدد الحالات النشطة (2,372) حالة، في مقابل إجمالي تعافي (354,443) حالة منذ بدء الجائحة.

ويأتي ذلك وسط الحملة التي أطلقتها وزارة الصحة منذ قرابة أسبوعين لأخذ اللقاح المضاد لـ (كوفيد-19) وتشجيع المجتمع لتلقيها، كذلك ما تبذله من جهود وإرشادات، والإجراءات الاحترازية التي تشدد على التقيّد بها بمساندة الجهات المختصة.