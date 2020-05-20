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مدير تعليم سراة عبيدة يهنئ ولي العهد بالذكرى الثالثة للبيعة

قال إن المملكة شهدت إنجازات تتوالى ومسيرة حافلة بالعطاءات

رفع مدير التعليم بمحافظة سراة عبيدة الدكتور حسن بن محمد العلكمي، باسمه ونيابةً عن منسوبي ومنسوبات تعليم سراة عبيدة؛ أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، بمناسبة الذكرى الثالثة لمبايعته وليًّا للعهد، والتي تؤكد في مظهرها وجوهرها مدى عمق اللحمة الوطنية بين القيادة والشعب.

وأكد "العلكمي" أن المملكة العربية السعودية شهدت إنجازات تتوالى ومسيرة حافلة بالعطاءات تتحقق معها كل الأحلام الواعدة لبناء الإنسان والمكان. موكداً على أن الرؤية الوطنية المباركة التي يقودها ولي العهد الأمين هي مصدر إلهام لجميع المواطنين والمواطنات بما تملكه من طموح عالٍ، وما أحدثته من تغيير مشرق في صناعة مستقبل الوطن.

وأشار "العلكمي" إلى أن المتتبع للحقبة الزمنية لتولي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولاية العهد، يجدها أنها مليئة بالإنجازات الملموسة على أرض الواقع في شتى المجالات.

واختتم "العلكمي" بأن هذه المناسبة هي ذكرى عزيزة على الوطن الغالي والشعب السعودي الكريم، وهي فرصة لتجديد العهد والولاء والاحتفاء بولي العهد قائد الإصلاحات وصانع التغيير، سائلاً الله تعالى أن يحفظ قائد هذه البلاد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين، من كل مكروه، وأن يحفظ على هذا الوطن أمنه واستقراره.

ولي العهد الأمير محمد بن سلمان

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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مدير تعليم سراة عبيدة يهنئ ولي العهد بالذكرى الثالثة للبيعة
سبق

رفع مدير التعليم بمحافظة سراة عبيدة الدكتور حسن بن محمد العلكمي، باسمه ونيابةً عن منسوبي ومنسوبات تعليم سراة عبيدة؛ أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، بمناسبة الذكرى الثالثة لمبايعته وليًّا للعهد، والتي تؤكد في مظهرها وجوهرها مدى عمق اللحمة الوطنية بين القيادة والشعب.

وأكد "العلكمي" أن المملكة العربية السعودية شهدت إنجازات تتوالى ومسيرة حافلة بالعطاءات تتحقق معها كل الأحلام الواعدة لبناء الإنسان والمكان. موكداً على أن الرؤية الوطنية المباركة التي يقودها ولي العهد الأمين هي مصدر إلهام لجميع المواطنين والمواطنات بما تملكه من طموح عالٍ، وما أحدثته من تغيير مشرق في صناعة مستقبل الوطن.

وأشار "العلكمي" إلى أن المتتبع للحقبة الزمنية لتولي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولاية العهد، يجدها أنها مليئة بالإنجازات الملموسة على أرض الواقع في شتى المجالات.

واختتم "العلكمي" بأن هذه المناسبة هي ذكرى عزيزة على الوطن الغالي والشعب السعودي الكريم، وهي فرصة لتجديد العهد والولاء والاحتفاء بولي العهد قائد الإصلاحات وصانع التغيير، سائلاً الله تعالى أن يحفظ قائد هذه البلاد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين، من كل مكروه، وأن يحفظ على هذا الوطن أمنه واستقراره.

20 مايو 2020 - 27 رمضان 1441
09:56 PM

مدير تعليم سراة عبيدة يهنئ ولي العهد بالذكرى الثالثة للبيعة

قال إن المملكة شهدت إنجازات تتوالى ومسيرة حافلة بالعطاءات

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علي حفول - سراة عبيدة
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رفع مدير التعليم بمحافظة سراة عبيدة الدكتور حسن بن محمد العلكمي، باسمه ونيابةً عن منسوبي ومنسوبات تعليم سراة عبيدة؛ أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، بمناسبة الذكرى الثالثة لمبايعته وليًّا للعهد، والتي تؤكد في مظهرها وجوهرها مدى عمق اللحمة الوطنية بين القيادة والشعب.

وأكد "العلكمي" أن المملكة العربية السعودية شهدت إنجازات تتوالى ومسيرة حافلة بالعطاءات تتحقق معها كل الأحلام الواعدة لبناء الإنسان والمكان. موكداً على أن الرؤية الوطنية المباركة التي يقودها ولي العهد الأمين هي مصدر إلهام لجميع المواطنين والمواطنات بما تملكه من طموح عالٍ، وما أحدثته من تغيير مشرق في صناعة مستقبل الوطن.

وأشار "العلكمي" إلى أن المتتبع للحقبة الزمنية لتولي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولاية العهد، يجدها أنها مليئة بالإنجازات الملموسة على أرض الواقع في شتى المجالات.

واختتم "العلكمي" بأن هذه المناسبة هي ذكرى عزيزة على الوطن الغالي والشعب السعودي الكريم، وهي فرصة لتجديد العهد والولاء والاحتفاء بولي العهد قائد الإصلاحات وصانع التغيير، سائلاً الله تعالى أن يحفظ قائد هذه البلاد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين، من كل مكروه، وأن يحفظ على هذا الوطن أمنه واستقراره.

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